Bitget מציגה מצב מרווח בטחונות מרובה נכסים עבור חוזים עתידיים המבוססים על USDT-M, ומשפרת את יעילות ההון

ויקטוריה, סיישל, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, מתרגשת להכריז על השקת חוזי USDT-M עתידיים במצב ריבוי נכסים הזמינים לכל המשתמשים החל ב-23 בספטמבר 2024, בשעה 16:00 (UTC+8). תכונה חדשה זו מאפשרת למשתמשים לסחור בחוזים עתידיים של USDT עם מרווח בטחונות על ידי שימוש בנכסים שאינם USDT לצורך קביעת המרווח, וכך להציע גמישות ויעילות הון רבה יותר.

במצב מרווח בטחונות המבוסס על נכס יחיד, רק USDT משמש כבטוחה, בעוד שמצב מרווח בטחונות המבוסס על ריבוי נכסים המשתמשים יכולים למנף מגוון מטבעות קריפטוגרפים למסחר בחוזים עתידיים ב-USDT-M. מצב ריבוי הנכסים של Bitget תומך כעת ב-BTC, ETH, SOL, XRP, PEPE, USDC, BGB ו-USDT כבטוחות. משמעות הדבר היא שמשתמשים יכולים לנצל את הנכסים הקיימים שלהם ישירות למסחר עם מרווחי בטחונות ללא צורך להמיר אותם ל- USDT. Bitget תמשיך לעדכן את רשימת הנכסים הנתמכים בהתאם להשתנות תנאי השוק, והיא תספק למשתמשים אפשרויות מסחר נוספות.

"אנו מחויבים ב-Bitget להציע פתרונות מסחר מהשורה הראשונה המספקים מענה לצרכים המגוונים של המשתמשים שלנו. הצגת מצב ריבוי הנכסים מהווה צעד משמעותי לשיפור חוויית המסחר של המשתמשים שלנו, והוא מעצים אותם להוציא את מרב התועלת מהנכסים שלהם, תוך אפשור גמישות רבה יותר בניהול תיקי ההשקעות שלהם. זהו רק אחד מחידושים רבים שאנו מיישמים כדי לשפר את חוויית המסחר ולספק פתרונות בטוחים ויעילים לקהילה הגלובלית המתרחבת שלנו", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

כדי להשתמש במצב מרווח בטחונות מרובה נכנסים בפלטפורמת Bitget, המשתמשים פשוט צריכים לבצע כמה שלבים. ראשית, לשנות את מצב מרווח הביטחונות לריבוי נכסים באזור מרווח הביטחונות בדף המסחר. לאחר מכן, על ידי העברת מטבעות מחשבון הספוט שלהם לחשבון החוזים העתידיים המבוססים על USDT-M כמרווח, המשתמשים יכולים להתאים את המינוף שלהם בהתאם לסובלנות הסיכון ואסטרטגיית המסחר שלהם.

כאחת מפלטפורמות המסחר בנגזרות הגדולות בתחום הקריפטוגרפיה, Bitget ידועה בזכות הנזילות הגבוהה, העמלות הנמוכות והיציבות שלה, והיא תומכת ביותר מ-300 מטבעות קריפטוגרפים. מחזורי המסחר העתידיים של נכסים מובילים כמו BTC מדרגים בעקביות את Bitget בין שתי המובילות בתעשייה. בנוסף, כדי לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר, Bitget תומכת בכלים כגון קופי טריידינג ובוטים של בינה מלאכותית בשוק הנגזרות, המאפשרים מיטוב אסטרטגיות מסחר ומיכון של פעולות מסחר.

מצב חדש זה משפר את יעילות ההון של המשתמשים מכיוון שהוא מאפשר להם לסחור ללא צורך לחסל או להמיר את המטבעות הקריפטוגרפים המועדפים עליהם. Bitget נותרה מחויבת לחדשנות מתמשכת ולעמידה בדרישה למוצרי נגזרות גמישים יותר, ומעצימה את 45 מיליון המשתמשים שלה לנהל ולגוון תיקים בשוק המתפתח במהירות.

למידע נוסף על מצב מרווח הביטחונות בריבוי נכסים של Bitget, אנא בקרו כאן .

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-100 מדינות ואזורים, מחויבת לסייע למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר באמצעות תכונת המסחר החלוצית שלה ופתרונות מסחר אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד. Bitget מעוררת השראה באנשים לאמץ קריפטו באמצעות שיתופי פעולה עם שותפים אמינים, כולל הכדורגלן הארגנטינאי האגדי ליונל מסי והספורטאים הטורקים הלאומיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (şSamet Gümü) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın ) (נבחרת כדורעף).

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. שום דבר כאן לא יתפרש כייעוץ פיננסי. לקבלת מידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונת יח"צ הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6dd6544-cd36-43be-800d-bea2108c0800

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.