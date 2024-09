CARBIOS e Selenis anunciam uma parceria estratégica para produzir PETG, utilizando materiais bio reciclados da CARBIOS, com o foco nos mercados de cosmética e saúde

Clermont-Ferrand (France), terça-feira, 24 de setembro de 2024 (6pm CEST). - CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida dos plásticos e têxteis, e a Selenis, fornecedora líder de soluções de poliéster de alta qualidade, assinaram uma Carta de Intenção (LOI), com o objetivo de cooperar na produção de PETG. Ao aproveitar a tecnologia única de despolimerização enzimática da CARBIOS e a experência da Selenis em polimerização, as empresas visam desenvolver um PETG premium e sustentável, produzido a partir de resíduos de PET, para packaging nos setores de cosmética e saúde, tanto na Europa como nos EUA. Esta parceria resulta de uma colaboração de dois anos entre as empresas e representa um avanço significativo na reciclagem de plásticos.

O PETG é um material indispensável no packaging para cosmética e saúde devido à sua excecional clareza, durabilidade e resistência mecânica e química. A solução de despolimerização enzimática da CARBIOS decompõe todos os tipos de resíduos de PET em monómeros de PTA e MEG, que são depois transformados em PETG através dos processos avançados de polimerização da Selenis. Graças à pureza destes monómeros, o PETG proveniente da bio reciclagem apresenta exatamente as mesmas propriedades que o PETG virgem, permitindo que os produtos embalados sejam protegidos e apresentados de forma atrativa. Na indústria médica e farmacêutica, as propriedades do PETG são também essenciais para garantir o melhor desempenho das embalagens, esterilidade, transparência e brilho ótico, tornando-o uma escolha ideal para embalagens complexas de dispositivos médicos, blisters farmacêuticos ou qualquer outra embalagem de equipamento de diagnóstico. O valor do material é, portanto, ainda mais destacado ao incluir material reciclado de forma sustentável, garantindo ao mesmo tempo todas as propriedades necessárias, alinhando as exigências de sustentabilidade do consumidor e os rigorosos requisitos regulamentares.

A parceria entre a CARBIOS e a Selenis é o resultado de extensos testes piloto e de polimerização industrial que refinaram a qualidade do produto final. O resultado são grades PETG altamente especializadas, que incluem componenentes provenientes de bio reciclagem, e que cumprem os rigorosos requisitos de setores como a cosmética e a saúde, onde a Selenis tem uma forte presença através da sua marca Selcare.

Emmanuel Ladent, CEO da CARBIOS: “A CARBIOS e a Selenis têm uma longa colaboração estabelecida para produzir PETG emitido a partir da tecnologia de bio reciclagem exclusiva da CARBIOS. Este material premium altamente especializado satisfaz os exigentes requisitos de qualidade, enquanto contribui para a transição para materiais de embalagem mais sustentáveis. A parceria abrirá novos mercados para a CARBIOS, nomeadamente o setor da saúde, à medida que continuamos a nossa expansão comercial em todo o mundo.”

Eduardo Santos, Responsável de Estratégia Corporativa da Selenis: “sustentabilidade na indústria da polimerização. Ao combinar os nossos 65 anos de experiência com a tecnologia pioneira de bio reciclagem da CARBIOS que garante monómeros de alta qualidade para a produção de PETG com propriedades semelhantes às do material virgem, estamos a avançar no desenvolvimento de materiais sustentáveis para satisfazer a crescente procura de soluções ambientalmente responsáveis nas indústrias cosmética e de saúde. Juntos, temos o potencial de transformar o futuro dos plásticos sustentáveis.”

Sobre a CARBIOS:

A CARBIOS é uma empresa de biotecnologia que desenvolve e industrializa soluções biológicas para reinventar o ciclo de vida do plástico e dos têxteis. Inspirada na natureza, a CARBIOS desenvolve processos baseados em enzimas para decompor o plástico, com a missão de evitar a poluição plástica e têxtil, ao mesmo tempo que acelera a transição para uma economia circular. As suas duas tecnologias disruptivas para a bio reciclagem do PET e a biodegradação do PLA estão a atingir escala industrial e comercial. A sua unidade de demonstração de bio reciclagem está em funcionamento desde 2021 e uma primeira unidade industrial, em parceria com a Indorama Ventures, está atualmente em construção. A CARBIOS, fundada em 2011 pela Truffle Capital, tem recebido reconhecimento científico, nomeadamente com a capa da Nature, e é apoiada por marcas de prestígio nas indústrias de cosmética, alimentação e bebidas e vestuário para melhorar a reciclabilidade e circularidade dos seus produtos. A Nestlé Waters, a PepsiCo e a Suntory Beverage & Food Europe são membros de um consórcio de embalagens fundado pela CARBIOS e pela L’Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. e Salomon colaboram com a CARBIOS num consórcio têxtil.

Informação sobre as ações da CARBIOS:

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

A CARBIOS é elegível para o PEA-PME, um programa governamental que permite aos residentes franceses que investem em PME beneficiar de descontos no imposto sobre o rendimento.

Sobre Selenis

A Selenis é fornecedora de soluções inovadoras e de alta qualidade em poliéster especial para diversas aplicações. A sua missão baseia-se em empregar o seu profundo conhecimento de polímeros, formulações e processamento, para fazer parcerias com seus clientes no desenvolvimento de soluções adequadas para o futuro e compromete-se a criar oportunidades.

A Selenis é uma empresa global com unidades de produção em Portugal, Itália e Estados Unidos da América. As suas instalações de produção possuem unidades SSP contínuas, permitindo a produção de uma ampla gama de polímeros para atender mercados altamente técnicos. As suas configurações de produção fornecem à Selenis a flexibilidade para produzir produtos amorfos e cristalizados.

Comprometida em desempenhar um papel na resposta coletiva da sociedade ao desafio do lixo plástico, a Selenis cria parcerias por toda a cadeia de valor para criar soluções a longo prazo. Altamente focada em sustentabilidade, a Selenis concentra a sua inovação no desenvolvimento de resinas com até 50% de conteúdo reciclado e soluções totalmente recicláveis na corrente do PET (RIC 1). O seu progresso na reciclagem molecular transforma resíduos em blocos de construção das suas resinas especiais, contribuindo para a luta contra as mudanças climáticas.

A Selenis e a sua empresa irmã Evertis, são membros do grupo IMG, uma empresa internacional com sede em Portugal e operações por todo o mundo. Os nossos negócios são pioneiros na indústria de poliéster desde 1959. Para descobrir mais, visite por favor o nosso website www.selenis.com

Sobre a Selcare

Selcare é uma marca da Selenis, produtora de resinas especializadas para uma vasta gama de aplicações médicas e farmacêuticas.

A Selenis é membro do Grupo IMG, presente no mercado dos polímeros desde 1959. A Selenis ambiciona melhorar a segurança do paciente, com soluções desenvolvidas especificamente para a cadeia de valor médica.

A nossa marca Selcare oferece plásticos de alto desempenho para uso médico e farmacêutico, e uma vasta gama de serviços de apoio.

CARBIOS - PET Biorecycling - MEG MEG monomer from CARBIOS’ PET biorecycling process CARBIOS - PET Biorecycling - PTA PTA monomer from CARBIOS’ PET biorecycling process Vista aérea da planta industrial da Selenis em Portalegre, Portugal Vista aérea da planta industrial da Selenis em Portalegre, Portugal

