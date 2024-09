CARBIOS e Selenis annunciano una partnership strategica per produrre PETG con l’utilizzo dalla tecnologia del bio-riciclo di CARBIOS per il mercato Cosmetico e Sanitario

Clermont-Ferrand (Francia), martedì 24 settembre 2024 (6pm CEST). - CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pioniere nello sviluppo e nell'industrializzazione di tecnologie biologiche per ripensare il ciclo di vita della plastica e dei tessuti, e SELENIS, fornitore leader di soluzioni riguardanti poliesteri speciali di alta qualità, hanno firmato una Lettera d'intenti (LOI) per cooperare nella produzione di PETG. Sfruttando la tecnologia unica di depolimerizzazione enzimatica di CARBIOS e l'esperienza di Selenis nella polimerizzazione, le società intendono sviluppare un PETG di qualità superiore e sostenibile ricavato dai rifiuti di PET per i settori dell'imballaggio cosmetico e sanitario in Europa e negli Stati Uniti. Questa partnership segue una collaborazione biennale tra le due aziende e rappresenta un importante progresso nel settore del riciclaggio della plastica.



Il PETG è un materiale per l’imballaggio indispensabile sia nel settore cosmetico che in quello sanitario grazie alla sua eccezionale trasparenza, durata, resistenza meccanica e chimica. Il processo di depolimerizzazione enzimatica di CARBIOS converte il PET derivante dai rifiuti nei suoi monomeri PTA e MEG, che vengono poi ritrasformati in PETG attraverso gli avanzati processi di polimerizzazione di Selenis. Grazie alla purezza di questi monomeri, il PETG proveniente dal bio-riciclo presenta le stesse proprietà del PETG vergine, consentendo di proteggere e presentare in modo accattivante i prodotti confezionati in contenitori resistenti e di forma appropriata. Nell’industria medica e farmaceutica, le proprietà del PETG sono anche critiche per garantire prestazioni di imballaggio superiori, sterilità, trasparenza e luminosità, rendendolo una scelta ideale per il confezionamento di dispositivi medici complessi, blister farmaceutici, o per qualsiasi altro imballaggio di apparecchiature diagnostiche. Il valore del materiale è quindi dato dalla soluzione di riciclaggio sostenibile, garantendo al tempo stesso tutte le proprietà necessarie e allineandosi alle richieste di sostenibilità dei consumatori e ai rigorosi requisiti normativi.

La collaborazione tra CARBIOS e Selenis è il risultato di vari test di polimerizzazione pilota e industriali che hanno migliorato la qualità del prodotto finale. Il risultato sono i gradi speciali di PETG, derivanti dalla tecnologia del bio-riciclo che soddisfano i rigidi requisiti di vari settori come quello cosmetico e sanitario, dove Selenis ha una forte presenza attraverso il suo marchio “Selcare”.

Emmanuel Ladent, CEO, CARBIOS: “CARBIOS e Selenis hanno una lunga collaborazione e siamo lieti di poter sfruttare questa relazione consolidata per produrre PETG basati sulla tecnologia unica del bio-riciclo di CARBIOS. Questo materiale con proprietà specifiche elevate e qualità superiore soddisfa i requisiti qualitativi più elevati, contribuendo allo stesso tempo al processo di transizione verso una produzione di materiali di imballaggio sostenibili. La partnership aprirà nuovi mercati per CARBIOS, in particolare nel settore sanitario, mentre proseguiremo con il nostro sviluppo commerciale a livello mondiale.”

Eduardo Santos, Responsabile della Strategia Aziendale presso Selenis: “Questa collaborazione segna un passo entusiasmante nella nostra missione di promuovere la sostenibilità nel settore della polimerizzazione. Combinando i nostri 65 anni di esperienza con la tecnologia pionieristica del bio-riciclo di CARBIOS che garantisce monomeri di alta qualità per la produzione di materiali vergini come il PETG, stiamo progredendo nello sviluppo di materiali sostenibili per soddisfare la crescente domanda di soluzioni ecocompatibili nei settori cosmetico e sanitario. Insieme, abbiamo il potenziale per rimodellare il futuro delle materie plastiche sostenibili."

Informazioni su CARBIOS

CARBIOS è un'azienda biotech che sviluppa e industrializza soluzioni biologiche per ripensare il ciclo di vita della plastica e dei tessuti. Ispirata dalla natura, CARBIOS sviluppa processi enzimatici per la decomposizione della plastica con l'obiettivo di evitare l'inquinamento da plastica e tessuti e accelerare il passaggio a un'economia circolare. Le sue due tecnologie rivoluzionarie per il bio-riciclo del PET e la biodegradazione del PLA stanno raggiungendo una scala industriale e commerciale. Il suo impianto pilota di bio-riciclo è operativo dal 2021 e un primo impianto industriale, in collaborazione con Indorama Ventures, è attualmente in costruzione. CARBIOS, fondata nel 2011 da Truffle Capital, ha ricevuto un riconoscimento scientifico, in particolare con la copertina di Nature, ed è supportato da marchi prestigiosi del settore cosmetico, alimentare e dell'abbigliamento per migliorare la riciclabilità e la circolarità dei propri prodotti. Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europe sono membri di un consorzio per il confezionamento fondato da CARBIOS e L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. e Salomon collaborano con CARBIOS in un consorzio tessile.

Informazioni sulle azioni CARBIOS:

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS aderisce al PEA-PME, un programma governativo che permette ai residenti francesi che investono nelle PMI di beneficiare di sgravi fiscali.

Informazioni su Selenis

Selenis fornisce soluzioni riguardanti il poliestere innovative e di alta qualità per diverse applicazioni. La loro missione si basa sull'impiego e sulla conoscenza dei polimeri, delle formulazioni e del processo, in collaborazione con i loro clienti per sviluppare soluzioni future e impegnarsi a creare opportunità.

Selenis è un'impresa globale con stabilimenti di produzione in Portogallo, Italia e USA. Le strutture produttive dispongono di unità SSP sia in discontinuo che in continuo, che consentono la produzione di un'ampia gamma di polimeri per soddisfare mercati altamente tecnici. La configurazione degli impianti di produzione offre a Selenis la flessibilità necessaria per produrre sia prodotti amorfi che cristallizzati.

Impegnata a svolgere un ruolo nella risposta collettiva della società alla sfida dei rifiuti plastici, Selenis crea partnership lungo tutta la catena del valore per creare soluzioni a lungo termine. Altamente focalizzata sulla sostenibilità, Selenis concentra la sua innovazione nello sviluppo di resine con contenuto di riciclato fino al 50% e soluzioni che sono completamente riciclabili nel PET. I progressi compiuti nel riciclaggio molecolare trasformano i rifiuti negli elementi costitutivi delle resine speciali, contribuendo così alla lotta contro il cambiamento climatico.

Selenis e la sua società sorella, Evertis, sono membri del gruppo IMG, un'impresa internazionale con sede in Portogallo e operante in tutto il mondo. Le nostre aziende sono pioniere nel settore del poliestere dal 1959. Per saperne di più, visitate il nostro sito web all'indirizzo www.selenis.com

Segui Selenis su LinkedIn

Informazioni su Selcare

Selcare è un marchio di Selenis, produttore di resine speciali per una vasta gamma di applicazioni medicali.

Selenis è membro del gruppo IMG, presente nel mercato dei polimeri dal 1959. Selenis punta a migliorare la sicurezza dei pazienti con soluzioni sviluppate specificamente per la catena del valore medico.

Il nostro marchio Selcare offre plastiche ad alte prestazioni per uso medico e una vasta gamma di servizi di supporto.

