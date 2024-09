CARBIOS und Selenis schließen strategische Partnerschaft zur Herstellung von Glycol-modefiziertem PET (PETG) auf Basis von CARBIOS Biorecycling-Technologie für die Kosmetik- und Gesundheitsindustrie

Clermont-Ferrand (Frankreich), Dienstag, 24. September 2024 (18:00Uhr MESZ). CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, und SELENIS , ein führender Hersteller von hochwertigem Spezialpolyester, haben eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Herstellung von PETG1 unterzeichnet. Mithilfe der einzigartigen enzymatischen Depolymerisationstechnologie von CARBIOS und der Expertise von Selenis im Fachbereich der Polymerisation wollen die Unternehmen hochwertiges, nachhaltiges PETG aus PET-Abfällen für die Kosmetik- und Gesundheitsindustrie in Europa und den USA produzieren. Diese Partnerschaft ist das Ergebnis eines zweijährigen Pilotprojekts beider Unternehmen und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Kunststoffrecyclingindustrie dar.

Aufgrund seiner außergewöhnlichen Transparenz, Haltbarkeit und mechanischen sowie chemischen Beständigkeit ist PETG sowohl in der Kosmetik- als auch in der Gesundheitsbranche ein unverzichtbares Verpackungsmaterial. Die enzymatische Depolymerisationstechnologie von CARBIOS zerlegt alle Arten von PET-Abfällen in PTA2- und MEG3-Monomere, die anschließend durch die fortschrittlichen Polymerisationsverfahren von Selenis zu PETG umgewandelt werden. Dank der Reinheit der Monomere weist PETG dieselben Eigenschaften wie aus fossilen Brennstoffen gewonnene Neuware auf. Das stellt den Schutz von Produkten, die in dickwandigen, formgepressten Behältern und Deckeln verpackt sind sicher und erlaubt gleichzeitig eine ansprechende Präsentation. PETG ist das ideale Verpackungsmaterial für den Medizin- und Pharmasektor: Es gewährleistet Sterilität, Transparenz und Farbbrillanz und ist somit bestens für komplexe Verpackungen, wie für medizinische Apparaturen, pharmazeutische Blister oder sonstige Behältnisse für Diagnosegeräte geeignet. Das Material besitzt alle notwendigen Eigenschaften, um die strengen gesetzlichen Vorgaben in der Gesundheitsbranche zu erfüllen. Durch den Einsatz innovativer Recyclingtechnologien entspricht es zudem den Nachhaltigkeitsanforderungen von Verbrauchern.

Die Partnerschaft zwischen CARBIOS und Selenis ist das Ergebnis eines umfangreichen Pilotprojekts, in dem die Polymerisation im industriellen Maßstab untersucht und die Qualität des Endprodukts optimiert wurde. Das Resultat sind hochspezialisierte PETG-Sorten aus Biorecycling, die den strengen Anforderungen der Kosmetik- und Gesundheitsbranche gerecht werden, beides Märkte, in denen Selenis mit seiner Marke Selcare über eine starke Präsenz verfügt.

Emmanuel Ladent, CEO von CARBIOS: „CARBIOS und Selenis arbeiten schon lange zusammen, und wir freuen uns, auf dieser etablierten Beziehung aufzubauen, um mithilfe der einzigartigen Biorecycling-Technologie von Carbios PETG herzustellen. Dieses hochspezialisierte Premiummaterial erfüllt anspruchsvolle Qualitätsanforderungen und fördert gleichzeitig den Übergang hin zu nachhaltigeren Verpackungen. Diese Partnerschaft wird CARBIOS neue Märkte eröffnen, insbesondere im Gesundheitssektor und trägt zusätzlich zum Ausbau unserer internationalen Kommerzialisierung bei.“

Eduardo Santos, Head of Corporate Strategy bei Selenis: „Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein unserer Mission, die Nachhaltigkeit in der Polymerisationsindustrie voranzutreiben. Durch die Kombination unserer 65-jährigen Expertise mit der bahnbrechenden Biorecycling-Technologie von CARBIOS, die hochwertige Monomere für die Produktion von PETG in der Qualität von Neuware gewährleistet, treiben wir die Entwicklung nachhaltiger Materialien voran, um der wachsenden Nachfrage nach umweltverträglichen Lösungen im Kosmetik- und Gesundheitssektor gerecht zu werden. Gemeinsam haben wir das Potenzial, die Zukunft nachhaltiger Kunststoffe neu zu gestalten."

Über CARBIOS

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt CARBIOS enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde CARBIOS, das 2011 von Truffle Capital gegründet wurde, wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke-, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit CARBIOS zusammen.

Über Selenis

Selenis ist ein Anbieter hochwertiger und innovativer Spezialpolyesterlösungen für verschiedene Anwendungen. Mithilfe des fundierten Fachwissens über Polymere, sowie deren Formulierungen und Verarbeitung, verfolgt das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden die Mission zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln.

Selenis ist ein globales Unternehmen mit Standorten in Portugal, Italien und den USA. Die Produktionsanlagen des Unternehmens verfügen über chargenweise sowie kontinuierliche SSP-Einheiten, die die Herstellung einer breiten Palette von Polymeren ermöglichen, um hochtechnische Märkte zu bedienen. Die Anlagenkonfigurationen bieten Selenis die Flexibilität, sowohl amorphe als auch kristallisierte Produkte herzustellen.

Selenis hat es sich zum Ziel gesetzt, maßgeblich zu der Bekämpfung der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung des Plastikmülls beizutragen und arbeitet mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein, um langfristige Lösungen zu entwickeln. Nachhaltigkeit steht im Fokus der Arbeit von Selenis. Das Unternehmen konzentriert seine Innovationskraft auf die Entwicklung von Harzen, die aus bis zu 50 % recyceltem Material bestehen und PET-Lösungen die vollständig kreislauffähig sind. Durch ihre Fortschritte beim Recycling auf molekularer Ebene werden Abfälle zu Bausteinen der Spezialharze des Unternehmens und tragen so zum Kampf gegen den Klimawandel bei.

Selenis und ihr Schwesterunternehmen Evertis sind Mitglieder der IMG-Gruppe, einem internationalen Unternehmen mit Hauptsitz in Portugal und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Unsere Unternehmen sind seit 1959 Pioniere in der Polyesterindustrie. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.selenis.com

Über Selcare

Selcare ist eine Marke von Selenis, einem Hersteller von Spezialharzen für eine Vielzahl von medizinischen Anwendungen.

Selenis ist Mitglied der IMG Group, die seit 1959 auf dem Polymermarkt vertreten ist. Selenis strebt danach, die Patientensicherheit durch Lösungen zu verbessern, die speziell für die medizinische Wertschöpfungskette entwickelt wurden.

Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken.

Im Falle von Abweichungen zwischen der französischen und der englischen Version dieser Pressemitteilung ist die französische Version maßgeblich.

1 Polyethylenterephthalat-Glykol

2 gereinigte Terephthalsäure

3 Monoethylenglykol

