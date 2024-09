Die Global Panda Partners 2024 sollen Ende November in Chengdu stattfinden

CHENGDU, China, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Global Panda Partners 2024 (GPP 2024), die von der Xinhua News Agency Sichuan Branch, dem Xinhua News Agency News & Information Center und der Chengdu Media Group veranstaltet werden, sollen Ende November in Chengdu, Sichuan, stattfinden. Der „Panda Homeland“-Kultur • Kreativitätswettbewerb, der von der Volksregierung der Stadt Chengdu für diese Veranstaltung ausgerichtet wird, hat am 22. September begonnen.



Der Große Panda ist ein nationaler Schatz Chinas, der von Menschen auf der ganzen Welt geliebt wird. Es ist auch ein Botschafter, der den Aufruf zu gemeinsamen Anstrengungen zur Stärkung des globalen Biodiversitätsschutzes verkörpert, und ein Leuchtturm, der das harmonische Zusammenleben von Mensch und Natur symbolisiert. Chinas Bestreben, die Riesenpandas zu schützen, ist wie das „Aufspannen eines riesigen Regenschirms“, der gleichzeitig auch die anderen Arten schützt, die mit ihnen zusammenleben. Jede Einzelperson, Gruppe oder Organisation, die sich dem ökologischen Fortschritt, einer freundlichen Umwelt und der grünen Entwicklung verschrieben hat, kann als „Panda-Partner“ betrachtet werden.

Unter dem Motto „Koexistenz zwischen Mensch und Natur“ zielt die GPP 2024 darauf ab, die Philosophie „klare Gewässer und üppige Berge sind unschätzbare Vermögenswerte“ zu festigen und Geschichten über das schöne Sichuan, das schöne China und die Praktiken des ökologischen Fortschritts der Welt zu erzählen. Die Veranstaltung, die die Werte „Erhaltung, Umweltbewusstsein, Teilen“ hochhält, umfasst eine Eröffnungsfeier, einen Kultur- und Kreativwettbewerb und eine Reihe von Nebenveranstaltungen. Solche „Panda-Partner“ wie Regierungsbehörden, Fachleute und normale Bürger werden auf der Konferenz zusammenkommen, die grenz-, zeit-, raum- und kulturübergreifende Dialoge nutzen wird, um die Zusammenarbeit zwischen Panda-Partnern zu fördern, die dieselben Ziele verfolgen.

Die GPP dient aufgrund ihrer akademischen, offenen und internationalen Ausrichtung als Plattform für die Förderung von Gesprächen und Austausch, die dazu beitragen, einen Konsens für den globalen ökologischen Fortschritt zu erzielen. Der aktuelle Plan für die Eröffnungsfeier umfasst: die Veröffentlichung eines Think-Tank-Berichts über den ökologischen Fortschritt, der gemeinsam von maßgeblichen Organisationen und New China Research (NCR), dem Think Tank der Nachrichtenagentur Xinhua, erstellt wurde; die Einladung von Experten und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland, die Grundsatzreden halten und an ausführlichen Diskussionen teilnehmen sollen; die Bekanntgabe der Listen der „Panda-Partnerstädte“ und „Panda-Partnerunternehmen“; gemeinsam mit den anwesenden Gästen die „Panda-Schutzerklärung“ zu verkünden und in Zusammenarbeit mit professionellen Gesundheitseinrichtungen, Schutzorganisationen für Große Pandas und Sozialfürsorgeeinrichtungen öffentliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Großen Panda zu starten. Die Veranstaltung soll auch als Plattform für andere Events dienen, wie z. B. eine Tour und einen Dialog mit dem globalen Panda-Partner Sichuan, Gespräche über den Schutz und die internationale Zusammenarbeit in Bezug auf Flaggschiff-Arten wie den Großen Panda und den Austausch zwischen China und dem Ausland im Bereich Kulturtourismus.

Als integraler Bestandteil dieser Veranstaltung hat am 22. September der von der Volksregierung der Stadt Chengdu veranstaltete „Panda Homeland“-Kultur • Kreativitätswettbewerb begonnen, der kreative Kräfte auf der ganzen Welt dazu aufruft, eigene Kreationen rund um die Großen Pandas und die damit verbundene Kultur einzureichen. Der Wettbewerb umfasst Auszeichnungen für die „Beste Schöpfung“ in fünf Hauptkategorien, darunter „Beste Skulptur“, sowie drei Sonderpreise.

Quelle: Xinhua News Agency, Zweigstelle Sichuan





Kontaktperson: Frau Hou, Tel.: 86-10-63074558

