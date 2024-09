Cellebrite fait breveter ses solutions de collecte à distance sur appareils portables en entreprise

La collecte à distance permet un accès et une analyse plus rapides des données des mobiles, faisant ainsi gagner du temps et de l’argent aux enquêteurs internes

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israë, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (Nasdaq : CLBT), un leader mondial spécialisé dans les solutions d’investigation numérique de premier plan pour les secteurs public et privé, annonce ce jour l’obtention d’un brevet pour le recueil des données des portables à distance, permettant aux enquêteurs en entreprises de recueillir des données à distance de manière immédiate et ciblée et de gagner du temps et de l’argent. Dans les environnements de travail hybrides actuels, cette nouvelle technologie brevetée, disponible sur les plateformes SaaS Endpoint Mobile Now et Endpoint Inspector de Cellebrite, apporte une grande valeur ajoutée à ses utilisateurs. Elle permet un recueil rapide des données et est plus souple pour le détenteur consentant de l’appareil, qui peut le conserver pendant le processus de collecte au lieu de le renvoyer à un bureau de l’entreprise.

Dans l’édition 2024 de son enquête Industry Trends sur les tendances du secteur, Cellebrite rapporte que 83 % des personnes interrogées ont déclaré s’appuyer sur plusieurs outils pour la collecte de données. La recueil à distance des données donne aux entreprises la flexibilité nécessaire pour collecter rapidement et simultanément des données depuis plusieurs appareils sans perturber les opérations quotidiennes. Ces fonctionnalités sont disponibles pour le secteur privé, et améliorent l’accessibilité des données et les délais d’exécution, en fournissant des résultats en quelques heures.

« Nous sommes fiers d’avoir pu breveter nos solutions de collecte sur mobiles à distance. Cette technologie souligne notre engagement à moderniser efficacement le flux de travail de nos clients du secteur privé », indique Ronnen Armon, Directeur des produits et des technologies chez Cellebrite. « Cette nouvelle ère de la collecte à distance nous permet de continuer à innover en développant des solutions qui apportent des expériences uniques aux entreprises de notre portefeuille. »

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d’accélérer les procédures judiciaires et de préserver la confidentialité de populations du monde entier. Nous sommes un leader mondial des solutions d’investigation numérique destinées aux secteurs public et privé, et nous aidons les organisations à maîtriser la complexité des enquêtes numériques légales en rationalisant les processus associés au cycle du renseignement. La plateforme et les solutions d’investigation numérique de Cellebrite ont gagné la confiance de milliers d’agences et d’entreprises de premier plan dans le monde entier. Elles visent à transformer la façon dont les données sont collectées, étudiées, analysées et gérées dans le cadre d’enquêtes légalement autorisées. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou suivez-nous sur X @Cellebrite.

À propos de Cellebrite Enterprise Solutions

Dans un monde en rapide mutation, Cellebrite Enterprise Solutions regarde au-delà de l’horizon pour concevoir des solutions permettant de conserver les données à portée de main, de les transformer et de lever le voile sur des informations importantes pour protéger votre entreprise et vos employés. Du siège social au bureau à domicile, les professionnels de l’e-discovery et les enquêteurs d’entreprise peuvent accéder aux terminaux depuis n’importe où grâce aux solutions d’entreprise développées par Cellebrite.

