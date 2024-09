AGF forme un partenariat avec la société Archer pour favoriser la croissance rapide des activités liées au modèle de compte à gestion distincte

TORONTO, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (TSX : AGF.B) est fière d’annoncer un partenariat avec la société Archer Holdco, LLC (« Archer »), visant à favoriser la croissance continue de ses activités liées au modèle de compte à gestion distincte (CGD).



AGF mettra à profit les compétences technologiques et l’infrastructure de la société Archer, fournisseur de premier plan de services axés sur la technologie et destinés à l’industrie de la gestion de placements.

« Nous sommes d’avis que la société Archer sera un partenaire clé, compte tenu du fait que nos activités liées au modèle de CGD continuent de croître et que nous envisageons d’élargir notre éventail de produits, de même que de mettre en place des stratégies d’investissement additionnelles dans toute l’Amérique du Nord, a déclaré Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, à La Société de Gestion AGF Limitée. Tout en mettant l’accent sur de nouvelles occasions, nous bénéficierons de l’expertise de la société Archer qui appuiera nos activités, au moyen de solutions adaptées de façon à permettre de répondre à nos besoins changeants et à soutenir notre croissance. »

« Chez Archer, nous sommes déterminés à établir des partenariats avec des gestionnaires d’actifs de premier plan, afin de favoriser l’évolution de leurs activités, par l’entremise de notre modèle de service adapté, a affirmé Bryan Dori, président et chef de la direction de la société Archer. Nous anticipons avec joie le développement de notre relation d’affaires avec AGF qui mettra à profit notre expertise en matière d’exploitation et de technologie, afin d’accroître sa présence dans le domaine des CGD.

Plusieurs stratégies de placement d’avant-plan sont actuellement offertes sur les plateformes de CGD suivantes : Envestnet Asset Management, Inc., Vestmark Advisory Solutions Inc. et SMArtX Advisory Solutions LLC.

En outre, la stratégie appelée AGF Global Select ADR Constrained Strategy a récemment remporté un prix SMArtX 2024*, dans la catégorie des actions mondiales. De plus, la AGF U.S. Large Cap Growth Equity Strategy s’est classée parmi les finalistes, dans la catégorie des grandes capitalisations.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 50 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA »), AGF Investments LLC (« AGFUS ») et AGF International Advisors Company Limited (« AGFIA »). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Au sujet de la société Archer

Archer est un fournisseur de services axés sur la technologie, qui aide les gestionnaires de placements à offrir des solutions adaptées aux besoins des investisseurs. Les gestionnaires de placements qui font appel à Archer peuvent maintenir leurs processus éprouvés d’investissement, tout en externalisant les services liés à l’exploitation et à la technologie, afin de bénéficier d’un modèle de service conçu dans l’optique de la croissance. La société Archer dispose d’un vaste réseau de connexions au sein de l’industrie, en plus de posséder une expérience considérable quand il s’agit d’aider des gestionnaires d’actifs à rationaliser rapidement leurs activités d’exploitation, à accéder à de nouveaux canaux de distribution et à lancer de nouveaux produits.

*Prix SMArtX – Méthode et critères de sélection

Les candidats nommés en vue de la remise de prix sont sélectionnés à partir de la liste de candidats de SMArtX (SMArtX Select List), sur laquelle figurent des gestionnaires d’actifs classés au moyen d’un processus quantitatif unique de sélection, qui est fondé sur une méthode rigoureuse comprenant quatre étapes :

Aptitude à générer de l’alpha par rapport à l’indice de référence du groupe de pairs de la stratégie Production de rendements favorables ajustés en fonction du risque qui font ressortir une tendance positive Gestion efficace en cas de baisse et en matière de risque de perte extrême Production de rendements constants

Les calculs effectués dans l’optique des prix ajoutent une dimension supplémentaire à la sélection quantitative existante, notamment le rendement se rapportant uniquement à l’année précédente complète. Cette année, 30 stratégies admissibles étaient inscrites au concours auquel participaient aussi les gagnantes éventuellement choisies dans dix catégories. Celles-ci sont regroupées en fonction de la capitalisation boursière, la région géographique et du type de placement.

Le 29 mai 2024, la stratégie AGF Global Select ADR Constrained Strategy, de la société AGF Investments America Inc., a remporté un prix « X » de SMARTX, dans la catégorie des actions mondiales. Le prix a été accordé selon la méthode SMARTX décrite précédemment, pour la période terminée le 31 décembre 2023. De plus, la stratégie AGF U.S. Large Cap Growth Equity Strategy, de la société AGFA, s’est classée parmi les finalistes dans la catégorie des grandes capitalisations.



Placements AGF n’a procuré aucun paiement ni aucune rémunération pour participer au concours de classement relatif aux prix « X » de SMArtX 2024, ou pour figurer sur la liste des stratégie admissibles.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

