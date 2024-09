hlpy lève 18 millions d'euros et étend ses activités en Europe

Acquisition de la société allemande HESA Solutions GmbH – MySchleppApp

Nextalia SGR et Alkemia Capital SGR mènent le cycle de financement de série B de l’entreprise italienne en expansion dans le secteur de l'assistance routière numérique

MILAN, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- hlpy, leader des services entièrement numériques pour la mobilité et l'assistance aux véhicules, l’entreprise italienne en expansion a réalisé avec succès une levée de fonds de 18 millions d'euros visant à renforcer son processus de croissance sur les principaux marchés européens et à acquérir un opérateur de premier plan en Allemagne dans le secteur de l'assistance routière numérique : HESASolutionsGmbH-MySchleppApp.



L'opération a été co-dirigée par Nextalia SGR par l'intermédiaire du fonds Nextalia Venture et du partenaire actuel Sinergia Venture Fund d'Alkemia Capital SGR, avec la participation de tous les principaux actionnaires de hlpy, dont The Tech shop SGR, CDP Venture Capital – fondo Corporate Partners I, Service Tech et Simest. Le cycle de financement de série B se compose de 80 % d'augmentation de capital et de 20 % de financement à long terme assuré par des établissements de crédit.

Grâce à cet apport financier, hlpy accélère son plan d’expansion internationale et annonce sa première opération de fusion-acquisition en Europe avec l’acquisition de 100 % du capital de HESA Solutions GmbH, connue commercialement sous le nom de MySchleppApp, l’une des principales sociétés d’assistance routière numérique en Allemagne et en Autriche, dont le taux de croissance annuel est supérieur à 130 %.

L’acquisition de MySchleppApp permet à hlpy de consolider sa position de premier opérateur européen d’assistance routière entièrement numérique en offrant ses services non seulement en Italie, en France et en Espagne, mais également en Allemagne et en Autriche. Ces services comprennent l’assistance, la réparation et l’entretien des véhicules grâce à l’utilisation d’une plateforme logicielle basée sur l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle.

MySchleppApp fournit ses services via un réseau de plus de 1 500 partenaires sur le terrain, avec des opérations et une plateforme technologique qui s’intègrent bien à celles de hlpy.

Depuis son entrée sur le marché en février 2021, hlpy a traité plus de 550 000 demandes d’assistance et prévoit, après l’acquisition, de tripler les volumes de l’exercice 2023 avec une projection d’EBITDA positif.

« Cette opération », a expliqué Valerio Chiaronzi, PDG de hlpy, « soutenue par des investisseurs de premier plan, renforce la prééminence de hlpy sur le marché européen de l’assistance automobile numérique.L’augmentation de capital reflète la confiance de nos actionnaires dans la trajectoire de croissance de hlpy, qui a enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires de 157 % en 2023 par rapport à 2022, et qui connaîtra également cette année une croissance à trois chiffres.Malgré une croissance organique exponentielle, nous avons perçu MySchleppApp comme une opportunité idéale à saisir pour entrer sur un marché important comme l’Allemagne et marquer ainsi clairement notre trajectoire de croissance et notre avenir : devenir un leader des services de mobilité, en redéfinissant les règles et les normes en matière d’assistance routière ainsi que de réparation et d’entretien des véhicules, sans aucune limite géographique. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de MySchleppApp, avec laquelle nous avons mis en place une synergie unique dès le premier jour grâce à des valeurs d’entreprise communes, ainsi qu'à un modèle opérationnel et à une approche technologique alignés sur notre vision. »

« Nous pensons également que l’intégration de nos réalités respectives pourra apporter des avantages concrets à nos partenaires commerciaux - dont un grand nombre sont communs à nos deux entités et transnationaux – lesquels bénéficieront, après l’intégration, d'une vue holistique de leurs véhicules et de leurs conducteurs dans plusieurs pays. »

« Nous sommes fiers et ravis de rejoindre le groupe hlpy », a ajouté Santosh Satschdeva, PDG de HESA Solutions GmbH. « L’intégration réalisée entre hlpy et MySchleppApp représente l’union de deux des entités les plus avancées technologiquement dans le secteur de l’assistance aux véhicules en Europe, autour d’un objectif commun qui consiste à offrir à nos partenaires commerciaux et à nos conducteurs une expérience client de niveau supérieur tout en réduisant les coûts opérationnels et les temps d’arrêt des véhicules. Ensemble, nous pouvons développer un modèle de service unique libéré de tout obstacle géographique et accélérer ainsi la croissance du réseau et de la clientèle. »

hlpy est née à Milan en mai 2020 dans le but de réinventer l’assistance aux véhicules. Grâce à sa plateforme numérique innovante, hlpy souhaite générer une valeur ajoutée pour les compagnies d’assurance, les constructeurs automobiles, les sociétés de location, les opérateurs de services de dépannage et, surtout, rendre le service plus fiable et plus sûr pour les utilisateurs finaux.

Avec sa marque MySchleppApp, HESA Solutions GmbH a été fondée en Allemagne en 2016. L’activité se concentre sur l’assistance routière et l’assistance en cas de panne de véhicule. Parmi les quelque 75 clients de MySchleppApp figurent des constructeurs automobiles, des gestionnaires de parcs de véhicules et des sociétés de leasing. Sa force réside dans la gestion entièrement numérique des demandes de dépannage, avec un processus très efficace de mobilisation des dépanneurs ainsi que des délais d’attente réduits pour les clients.

Contact : Weber Shandwick Italie Lea Calvo Platero | lplatero@advisorywebershandwick.it | +39 3357357146 Tommasso Cortellazzi | tcortellazzi@webershandwickitalia.it | +39 3483150612

