Café William annonce le voyage du plus gros voilier-cargo de l’histoire moderne, révolutionnant ainsi le transport maritime durable

Le voilier de 81 mètres transportera des grains de Santa Marta, en Colombie, au Québec cet automne

SHERBROOKE, Québec, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Café William, une entreprise canadienne dont la passion pour le bon café va au-delà de la tasse, a annoncé le premier voyage d’un nouveau voilier-cargo qui transportera l’équivalent de 50 conteneurs de grains de café vert, dont ceux de la coopérative ANEI , de la Colombie au Québec. En s’associant à TransOceanic Wind Transport (TOWT), une organisation qui vise à décarboner le transport maritime en ayant recours à des voiliers-cargos propulsés par la force du vent, l’entreprise transportera 10 fois plus que lors de son voyage d’essai en décembre 2023 pour sa collection de café colombien en édition limitée et d’autres produits axés sur la durabilité. Ce premier voyage de TOWT vers le Canada à bord du plus gros voilier-cargo au monde marque l’avènement d’une nouvelle ère pour le transport maritime.



« Nous sommes très heureux de nous associer à TOWT pour réaliser notre mission d’agir au-delà de la tasse et établir un précédent pour les autres joueurs du secteur », déclare Serge Picard, chef de l'innovation et des opérations commerciales chez Café William. « C’était essentiel pour nous de trouver une autre méthode pour transporter les grains de café, une activité largement tributaire des navires cargo alimentés au carburant fossile. Notre premier voyage a prouvé que nous pouvions utiliser la puissance du vent pour transporter des grains vers le Canada, mais ce voilier beaucoup plus gros nous permettra de pérenniser nos opérations et d’en arriver à un café zéro émission », ajoute-t-il.

« Le transport maritime est étroitement associé à certaines des plus importantes crises mondiales – aux plans géopolitique, énergétique et environnemental », déclare Guillaume Le Grand, cofondateur et chef de la direction de TOWT. « Notre objectif est de révolutionner l’industrie avec une solution aussi rapide que les navires marchands alimentés au carburant fossile, et c’est ce que nous faisons avec le voyage inaugural de notre premier voilier-cargo TOWT. Nous sommes heureux de travailler avec des entreprises comme Café William, non seulement pour répondre à la demande de produits transportés sans émissions de carbone des clients, mais aussi pour avoir un impact durable positif sur deux des principales industries au monde – le transport et le café. »

Les grains qui voyageront à bord du voilier de TOWT proviennent de la coopérative ANEI, une organisation qui vise à rebâtir et à renforcer les communautés autochtones, la culture et la résilience économique de la Colombie après des décennies de déclin. Les grains de café de la coopérative ANEI sont certifiés biologiques et Fairtrade depuis plus de 10 ans.

Café William est l’un des plus importants importateurs de café biologique et certifié Fairtrade au pays. Les grains de café certifiés équitables proviennent d’exploitations où les travailleurs reçoivent une rémunération équitable et le soutien dont ils ont besoin pour assurer des moyens de subsistance durables. Les grains de café biologiques sont produits dans un écosystème équilibré, qui n’utilise aucun pesticide chimique.

« Le partenariat entre la coopérative ANEI et Café William est l’exemple parfait de ce qui est au cɶur de l’approche de Fairtrade : favoriser des relations durables entre les entreprises et les communautés qui cultivent le café, afin de générer un changement positif pour les personnes et la planète », explique Julie Francoeur, directrice générale de Fairtrade Canada.

À leur arrivée au Canada, les grains seront torréfiés à l’usine de Café William au Québec, qui abrite le premier torréfacteur industriel 100 pour cent électrique au monde. Ce torréfacteur a une capacité annuelle de 20 millions de livres de café et permet une réduction d’environ 800 tonnes d’émissions équivalentes de CO 2 chaque année par rapport aux méthodes précédentes de l’entreprise.

En novembre, les amateurs de café pourront déguster ce café en édition limitée, fait à partir des grains de la coopérative ANEI , disponible chez les détaillants Costco partout au Canada. Ils pourront également savourer les cafés de la collection de café durable de l’entreprise, offerts en format de 300 g sur le site Web de Café William et chez les détaillants participants.

À propos de Café William

Établi à Sherbrooke depuis 1988, Café William est un torréfacteur québécois axé sur la production de cafés biologiques et équitables pour le marché au détail. Leurs cafés du monde se distinguent par leur qualité exceptionnelle et la volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre de consommateurs en proposant un prix comparable aux cafés conventionnels. L'entreprise québécoise compte parmi les plus importants importateurs de café Fairtrade au Canada, certification qu'elle porte depuis sa fondation. Son usine suit les plus hauts standards de sécurité alimentaire dans l'industrie, soit SQF (Safe Quality Food). cafewilliam.com .

À propos de TOWT :

Fondé en 2011 par Guillaume Le Grand et Diana Mesa, TOWT (TransOceanic Wind Transport) est aujourd’hui le premier transporteur français de marchandises à la voile. TOWT opère depuis 13 ans sur le transport de marchandises par voiliers et a déjà mené 70 expéditions et affrété 20 navires. La compagnie a ainsi transporté plus de 2 millions de produits et ambitionne aujourd’hui de passer à l’échelle industrielle en construisant une première génération de voiliers-cargos haute technologie et innovants.

À propos de Fairtrade Canada

Fairtrade Canada est la branche canadienne de Fairtrade International, le label éthique le plus reconnu et le plus respecté au monde. Nous sommes une organisation nationale à but non lucratif et un organisme de certification indépendant qui soutient, promeut et défend des conditions commerciales plus équitables pour les agricultrice·eurs et les travailleuse·eurs désavantagé·es par des structures commerciales mondiales injustes. Fairtrade représente de meilleurs prix, des conditions de travail décentes et des termes commerciaux plus équitables pour les agricultrice·eurs et les travailleuse·eurs. Nous travaillons avec les agricultrice·eurs et les travailleuse·eurs pour obtenir de meilleures conditions afin de leur permettre de renforcer leurs entreprises et leurs communautés.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbefbd72-6543-47b8-9c5c-01cc107ff4da/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16d0c13b-c96f-4357-b941-df660a67ca05/fr

Pour toute demande des médias ou pour obtenir de l’information supplémentaire, veuillez communiquer avec : Fanny Laurin Fanny.laurin@citoyen.com

Emballage de l'édition limitée, faite à partir des grains de la coopérative ANEI Emballage de l'édition limitée, faite à partir des grains de la coopérative ANEI Voilier-cargo TOWT Voilier-cargo TOWT

