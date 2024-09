SAAS OFFICE ANNONCE LA NOMINATION DE LAURA DEGIOANNI EN TANT QUE AI SPECIALIST

En tant qu’AI Specialist au sein de SaaSOffice, Laura DEGIOANNI jouera un rôle clé dans l'identification et la formalisation des cas d'usage d’IA, visant à optimiser à la fois les performances des solutions logicielles et l'efficacité globale de l'entreprise, sous la direction de Didier FORNETTI, Co-founder et Chief Product & Technology Officer de SaaSOffice. Elle aura également pour mission de traiter les défis technologiques et éthiques liés à l'intelligence artificielle, en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires, afin de mettre en œuvre des solutions innovantes. Son expertise, alliant innovation technologique et responsabilité éthique, sera un atout clé pour accompagner SaaSOffice dans son évolution vers l’intégration de solutions d'IA durables et performantes.

