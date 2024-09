اكتشف ميزة تداولك مع   شركة "اكسي" في معرض "فوركس اكسبو دبي 2024

سيقوم الوسيط بعرض برنامج تخصيص رأس المال الخاص به، برنامج "اكسي سيليكت"، وكأس الدوري الإنجليزي الممتاز والمزيد

سيدني, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ستحضر شركة "اكسي" الرائدة في مجال تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت والتي مقرها مدينة سيدني، أستراليا، معرض "فوركس اكسبو دبي" لهذا العام، والذي سيقام في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2024، في مركز دبي التجاري العالمي.

ستتاح الفرصة للمشاركين في الحدث للتعرف على برنامج "اكسي سيليكت"، برنامج تخصيص رأس المال المبتكر، المصمم لمساعدة المتداولين الطموحين في رحلة التداول الخاصه بهم. "ندعو جميع المتداولين لزيارة فريقنا في جناح رقم 2 واكتشاف مستقبل التداول مع شركة اكسي"، يقول لويس كوبر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "اكسي"، قبل أن يضيف "نتطلع إلى التواصل مع المتداولين وعرض الفوائد الاستثنائية لـبرنامج "اكسي سيليكت". يتميز برنامجنا بعدم وجود رسوم تسجيل، وتمويل رأسمالي يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي، وفرصة لكسب ما يصل إلى 90% من الأرباح، وأدوات متقدمة لتسريع إمكانات التداول للمتداولين."

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار استكشاف برنامج الوسيط المعرف (IB) والبرامج التابعة له أو معرفة المزيد عن شراكة "اكسي" طويلة الأمد مع فريق مانشستر سيتي (Man City)، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. سيتم عرض كأس البطولة لالتقاط الصور وسيتاح للحاضرين فرصة الفوز بجوائز مميزة من الوسيط.

مؤخرًا، جددت الشركة تعاونها مع نادي جيرونا الإسباني (Girona FC) وسفير علامتهم التجارية، اللاعب الإنجليزي الدولي جون ستونز. كما أطلقت الشركة مؤخرًا أكبر مسابقة تداول عالمية لها على الإطلاق، بمجموع جوائز يبلغ 250 ألف دولار أمريكي. تم منح أكثر من 45 جائزة للمتداولين، بما في ذلك الجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف دولار أمريكي.

عن شركة "اكسي



شركة "اكسي" هي شركة وساطة عالمية لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، وتضم الآلاف من العملاء في أكثر من 100 دولة حول العالم. تقدم شركة "اكسي" العقود مقابل الفروقات للعديد من فئات الأصول بما في ذلك تداول العملات الأجنبية والأسهم والذهب والنفط والقهوة والمزيد من الأصول الأخرى.

في شركة "اكسي"، نحن نفخر بسمعتنا كوسيط صادق وعادل، حيث نقدم لعملائنا خدمة وظروف تداول متميزة منذ عام 2007. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعمل مع السلطات التنظيمية الحاكمة في جميع أنحاء العالم لضمان تجاوزنا لأعلى معايير الصناعة.

تواصل معنا عبر: Media.Enquiries@axi.com

برنامج "اكسي سيليكت" متاح فقط لعملاء شركة AxiTrader Limited. تحمل العقود مقابل الفروقات (CFDs) مخاطر عالية لخسارة الاستثمار. في تعاملاتنا معك، سنكون الطرف المقابل الرئيسي لجميع مراكزك. هذا المحتوى غير متاح للمقيمين في أستراليا، نيوزيلندا، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى شروط الخدمة الخاصة بنا. تطبق رسوم التداول الاعتيادية.

