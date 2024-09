比利時王后瑪蒂爾德、薩塞克斯公爵哈利王子、Forest Whitaker、聯合國機構主管及其他政要在聯合國大會期間於紐約與虐兒倖存者及倡導者共同呼籲杜絕虐兒行為

紐約, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 比利時王后瑪蒂爾德、薩塞克斯公爵哈利王子、聯合國機構主管及其他政要於星期日晚上 (9 月 22 日) 在紐約會見虐兒倖存者及倡導者,以共同呼籲杜絕虐兒行為。 他們在紐約參加第 79 屆聯合國大會 (UNGA 79),各國領導人聚首一堂。



他們會見了來自瑞典、哥倫比亞、津巴布韋、格魯吉亞、加拿大、冰島、巴西和英國等國的倖存者、公眾人物和政府領導人。在由世界衛生組織主辦、譚德塞博士主持的活動中,他們討論了這個迫切問題,該活動由「Project Everyone」組織,在聯合國大會期間進行。 他們聽取了倖存者的證詞,並傾聽了領導人的反思與承諾。

是次高級別會議是在倖存者、倡導者和盟友於 2024 年 9 月 17 日發表公開信後的幾天召開。信中呼籲世界領導人在今年 11 月於哥倫比亞舉行的首屆結束虐兒行為的全球部長級會議之前採取緊急行動。

這封信的簽名者包括公眾人物 Forest Whitaker、Shudu Musida 和 Will Poulter,他們也出席了這次的特別活動。

據世界衛生組織估計,每年全球有一半的兒童 (超過 10 億) 遭受體罰、校園欺凌、網絡暴力和性虐待等各種暴力行為。 其他重大暴力行為還包括黑幫暴力、童婚和童工。

有證據顯示,杜絕所有形式的虐兒行為的有效解決方案包括:提供育兒支持、實施以學校為本的干預措施、提供專為兒童而設的社會和衛生服務、制定具保護性的法律,以及確保兒童安全使用互聯網。 實施這些實證策略的國家可以將虐兒行為減少高達 50%。

正如活動主持人、演員兼 The Diana Award 反欺凌計劃大使 Will Poulter 所說

:「暴力有多種形式,包括身心暴力,每一種形式都會對受害者產生持久的影響。」 全球有 10 億兒童遭受這類暴力,這些令人震驚的統計數據反映了現實生活,確保這些兒童受到保護是我們共同的責任。

請在 此處 查看信件全文。

圖 1 從左到右:Together For Girls 總裁 Daniela Ligiero 博士;比利時首相 Alexander De Croo;薩塞克斯公爵哈利王子;世界衛生組織總幹事譚德塞博士;聯合國人口基金會區域冠軍 Shudu Musida;比利時瑪蒂爾德王后;演員和活動家 Forest Whitaker;瑪貝爾王妃;青年動員者 Bryanna Mariñas;演員 Will Poulter;世界衛生組織健康問題社會決定因素部門主任 Etienne Krug 博士;聯合國兒童基金會執行主任 Catherine Russell。

圖 2 從左到右:世界衛生組織總幹事譚德塞博士和薩塞克斯公爵哈利王子。





本公告隨附圖片可在以下網址獲取:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d077140c-dd98-4abc-b523-dd11ab8aa532

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c186e9a4-fdfd-4095-9550-f58b6cd0e9c6

諮詢:Chris Bull (Goodness PR) cbull@goodnesspr.co.uk / +44 7760 273 160

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.