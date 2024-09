联合国大会期间，比利时王后 Mathilde、萨塞克斯公爵哈利王子 (Prince Harry, Duke of Sussex)、Forest…

纽约, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 比利时王后 Mathilde、萨塞克斯公爵哈利王子 (Prince Harry, Duke of Sussex)、联合国机构负责人和其他政要,于周日 (9 月 22 日) 晚在纽约会见了幸存者及致力于终结暴力侵害儿童行为的倡导者。 他们正在纽约参加联合国大会,世界各国领导人齐聚一堂,共同出席第 79 届会议 (UNGA 79)。



他们与来自瑞典、哥伦比亚、津巴布韦、格鲁吉亚、加拿大、冰岛、巴西和英国等世界各地的幸存者、公众人物和政府领导人会面,在由世界卫生组织总干事 Tedros Adhanom Ghebreyesus 博士主持、Project Everyone 组织的一次私密活动中,讨论了这一紧迫问题。此次活动是联合国大会期间的边会之一。 他们聆听了幸存者的证词,以及领导人的反思和承诺。

此次高级别会议是在幸存者、倡导者和盟友发表公开信 (2024 年 9 月 17 日) 几天后举行的,这封信要求世界各国领导人在即将于今年 11 月在哥伦比亚举行的首届“终结暴力侵害儿童行为全球部长级会议” (Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children) 前采取紧急行动。

这封信的签名者包括公众人物 Forest Whitaker、Shudu Musida 和 Will Poulter,他们同样参加了这次特别活动。

根据世界卫生组织的数据,每年全球有一半儿童 (超过 10 亿) 遭受体罚、校园欺凌、网络暴力和性虐待等暴力行为。 其他重要的暴力形式包括团伙暴力、童婚和童工。

有证据表明,终结一切形式暴力侵害儿童行为的突破性解决方案包括:提供育儿支持、实施校园干预、开展关爱儿童的社会和健康服务、制定保护性法规,以及确保儿童更安全地使用互联网。 实施这些循证策略的国家可将暴力侵害儿童行为减少多达 50%。

戴安娜奖 (The Diana Awards) 反欺凌项目大使、演员 Will Poulter 作为本次活动的主持人表示:

“暴力有多种形式,包括身体暴力和心理暴力,每种形式都会对经历过的人产生持久的影响。 全球有十亿儿童遭受这样的暴力,这些数字令人震惊,但它们背后代表的是真实的生命,确保这些儿童受到保护是我们的集体责任。”

点击 此处 查看公开信全文。

图 1 从左至右:Together For Girls 首席执行官 Daniela Ligiero 博士、比利时首相 Alexander De Croo 阁下、萨塞克斯公爵哈利王子 (Prince Harry, Duke of Sussex)、世界卫生组织总干事 Tedros Adhanom Ghebreyesus 博士、联合国人口基金 (UNFPA) 区域倡导者 Shudu Musida、比利时王后 Mathilde 殿下、演员兼活动家 Forest Whitaker、Mabel van Oranje 公主殿下、青年动员者 Bryanna Mariñas、演员 Will Poulter、世界卫生组织健康问题社会决定因素司司长 Etienne Krug 博士、联合国儿童基金会 (UNICEF) 执行主任 Catherine Russell。

图 2 从左至右:世界卫生组织总干事 Tedros Adhanom Ghebreyesus 博士和萨塞克斯公爵哈利王子 (Prince Harry, Duke of Sussex)。





垂询:Chris Bull (Goodness PR) cbull@goodnesspr.co.uk / +44 7760 273 160

