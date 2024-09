สมเด็จพระราชินี Mathilde แห่งเบลเยียม, เจ้าชาย Harry ดยุกแห่งซัสเซกส์, Forest Whitaker, หัวหน้าหน่วยงานแห่งสหประชาชาติ และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ได้เข้าร่วมกับผู้รอดชีวิตและผู้สนับสนุนการยุติความรุนแรงต่อเด็กในนิวยอร์ก ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชา…

นิวยอร์ก, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- สมเด็จพระราชินี Mathilde แห่งเบลเยียม, เจ้าชาย Harry ดยุกแห่งซัสเซกซ์, หัวหน้าหน่วยงานแห่งสหประชาชาติ และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ได้พบปะกับผู้รอดชีวิตและผู้สนับสนุนการยุติความรุนแรงต่อเด็กในนิวยอร์ก เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (22 กันยายน) โดยบุคคลเหล่านี้เดินทางมานิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA 79) ครั้งที่ 79 ซึ่งผู้นำจากทั่วโลกได้มารวมตัวกัน



บุคคลสำคัญเหล่านี้ได้พบกับผู้รอดชีวิต บุคคลสาธารณะ และผู้นำรัฐบาลจากหลายประเทศทั่วโลก เช่น สวีเดน โคลอมเบีย ซิมบับเว จอร์เจีย แคนาดา ไอซ์แลนด์ บราซิล และสหราชอาณาจักร เพื่อหารือประเด็นเร่งด่วนนี้ในงานพบปะแบบส่วนตัวซึ่งจัดโดยผู้อำนวยการใหญ่ ดร. Tedros Adhanom Ghebreyesus แห่งองค์การอนามัยโลก และดำเนินการโดย Project Everyone บริเวณรอบนอกของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร้อมกับรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้รอดชีวิต รวมถึงข้อคิดเห็นและพันธสัญญาจากเหล่าผู้นำ

การชุมนุมระดับสูงครั้งนี้จัดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ผู้รอดชีวิต ผู้สนับสนุน และพันธมิตรได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก (17 กันยายน 2567) เพื่อเรียกร้องให้ผู้นำโลกดำเนินการอย่างเร่งด่วนก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีของโลกครั้งแรกเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยจะจัดขึ้นที่โคลอมเบียในเดือนพฤศจิกายนนี้

ผู้ลงนามในจดหมายดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลสาธารณะอย่าง Forest Whitaker, Shudu Musida และ Will Poulter ซึ่งได้เข้าร่วมงานพิเศษดังกล่าวด้วย

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เด็กกว่าครึ่งหนึ่งทั่วโลก หรือกว่า 1 พันล้านคนต้องเผชิญกับความรุนแรงในแต่ละปี เช่น การลงโทษทางร่างกาย การกลั่นแกล้งในโรงเรียน ความรุนแรงทางออนไลน์ และการล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ยังมีความรุนแรงเด่นชัดในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากร การแต่งงานในวัยเด็ก และการใช้แรงงานเด็ก

หลักฐานชี้ให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผลเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ ได้แก่ การให้การสนับสนุนด้านการเลี้ยงดูบุตร การดำเนินการตามมาตรการในโรงเรียน การให้บริการทางสังคมและสุขภาพที่เหมาะสมกับเด็ก การออกกฎหมายคุ้มครอง และการสร้างสภาพแวดล้อมทางออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยประเทศที่ใช้กลยุทธ์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านี้สามารถลดความรุนแรงต่อเด็กได้มากถึง 50%

Will Poulter นักแสดงและทูตของโครงการต่อต้านการกลั่นแกล้งของ The Diana Awards กล่าวในฐานะพิธีกรของงานว่า

"ความรุนแรงเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และแต่ละรูปแบบล้วนสร้างผลกระทบที่ยาวนานต่อผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์นั้น เด็กกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับความรุนแรงเช่นนี้ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นที่น่าตกใจ แต่สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงชีวิตจริง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเราที่ต้องปกป้องเด็กเหล่านี้"

ในภาพที่ 1 จากซ้ายไปขวา: ดร. Daniela Ligiero ประธานกรรมการบริหารของ Together For Girls, H.E. Alexander De Croo นายกรัฐมนตรีเบลเยียม, เจ้าชาย Harry ดยุคแห่งซัสเซกซ์, ดร. Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก, Shudu Musida แชมเปี้ยนระดับภูมิภาคของ UNFPA, สมเด็จพระราชินี Mathilde แห่งเบลเยียม, Forest Whitaker นักแสดงและนักเคลื่อนไหว, เจ้าหญิง Mabel van Oranje, Bryanna Mariñas นักเคลื่อนไหวเยาวชน, Will Poulter นักแสดง, ดร. Etienne Krug ผู้อำนวยการแผนกปัจจัยกำหนดทางสังคมด้านสุขภาพ องค์การอนามัยโลก, Catherine Russell ผู้อำนวยการบริหาร UNICEF

ในภาพที่ 2 จากซ้ายไปขวา: ดร. Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และเจ้าชาย Harry ดยุกแห่งซัสเซกซ์





