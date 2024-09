国連総会開催中、ベルギーのマティルド王妃、イギリスのヘンリー王子 (サセックス公)、フォレスト・ウィテカー (Forest…

ニューヨーク発, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ベルギーのマティルド王妃、イギリスのヘンリー王子 (サセックス公)、国連機関の長官、その他の高官らがらが、 9月22日、日曜日の夜、ニューヨークで児童に対する暴力の被害者や根絶を求める活動家らと面会した。 彼らは第79回国連総会 (UNGA 79) に出席するためニューヨークに滞在している。

国連総会の傍らで世界保健機関のテドロス・アダノム・ゲブレイェソス世界保健機関事務局長 (Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization) が主催し、プロジェクト・エブリワンが企画した親密なイベントで、スウェーデン、コロンビア、ジンバブエ、ジョージア、カナダ、アイスランド、ブラジル、英国を含む世界中の被害者、著名人、政府指導者と対面し、この緊急の問題についての議論を行った。 出席者らは、被害者の証言や指導者の反省と決意を聞いた。

この高官級の会合は、今年11月にコロンビアで開催される史上初の子供に対する暴力の根絶に関する世界閣僚会議 (Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children) を前に、被害者、活動家、支持者が、世界の指導者に緊急の行動を求める公開書簡 (2024年9月17日) を発表した数日後に行われた。

この書簡の署名者には、特別イベントにも出席した著名人のフォレスト・ウィテカー、シュドゥ・ムシダ (Shudu Musida)、ウィル・ポールター (Will Poulter) などが含まれる。

世界保健機関によると、毎年、世界中の子供の2人に1人、つまり10億人以上が、体罰、学校でのいじめ、ネット上の暴力、性的虐待などの暴力を経験している。 その他の重大な暴力には、ギャングによる暴力、児童婚、児童労働などがある。

証拠によると、子供に対するあらゆる形態の暴力をなくす画期的な解決策には、子育て支援の提供、学校ベースの介入の実施、子供に優しい社会福祉サービスや保健サービスの提供、保護法の採用、子供にとってより安全なインターネットの確保などが含まれる。 これらの証拠に基づく戦略を実施する国では、子供に対する暴力を最大50%削減ですることができる。

イベントの司会を務めた俳優でダイアナ賞いじめ防止プログラム (The Diana Awards anti-bullying programme) のアンバサダーであるウィル・ポールターは次のように述べている。

「暴力にはさまざまな形があります。身体的暴力と心理的暴力の両方です。それぞれが、それを経験した人に永続的な影響を及ぼします。 世界中で10億人の子供たちがこのような暴力に遭っており、その統計は驚異的ですが、これは現実の生活を表しており、これらの子供たちを保護することは私たち全員の責任です」。

書簡の全文は こちら を参照されたい。

画像1 左から:ダニエラ・リジェロ博士 (Dr. Daniela Ligiero) (Together For Girls CEO)、アレクサンダー・ドゥ=クロー閣下 (H.E. Alexander De Croo) (ベルギー首相)、ヘンリー王子 (サセックス公爵)、テドロス・アダノム・ゲブレイェスス世界保健機関事務局長、シュドゥ・ムシダ (UNFPA地域チャンピオン)、ベルギーのマティルド王妃、フォレスト・ウィテカー (俳優・活動家)、メイベル・ファン・オラニエ王女、ブリアナ・マリニャス (Bryanna Mariñas) (青少年モビライザー)、ウィル・ポールター (俳優)、エティエンヌ・クルーグ博士 (Dr. Etienne Krug) (世界保健機関健康、社会的決定要因部門ディレクター)、キャサリン・ラッセル (Catherine Russell) (ユニセフ事務局長) 。

画像2 左から:世界保健機関事務局長テドロス・アダノム・ゲブレイェスス博士とサセックス公爵ヘンリー王子。





この発表に付随する写真は、以下から入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d077140c-dd98-4abc-b523-dd11ab8aa532

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c186e9a4-fdfd-4095-9550-f58b6cd0e9c6

