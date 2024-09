מתילדה מלכת בלגיה, הנסיך הארי, הדוכס מסאסקס, פורסט ויטאקר, ראשי סוכנויות האו"ם ונכבדים אחרים מצטרפים לניצולים ולפעילים למען הפסקת האלימות נגד ילדים בניו יורק, במהלך העצרת הכללית של האו"…

ניו יורק, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

מלכת בלגיה מתילדה, הנסיך הארי, הדוכס מסאסקס, ראשי סוכנות האו"ם ונכבדים נוספים נפגשו עם ניצולים ופעילים למען הפסקת האלימות נגד ילדים בניו יורק ביום ראשון בלילה (22 בספטמבר). הם נמצאים בניו יורק לעצרת הכללית של האו"ם, שם התכנסו מנהיגי העולם למושב ה-79 שלה (UNGA 79).



הם פגשו ניצולים, אישי ציבור ומנהיגי ממשלה מרחבי העולם, כולל שבדיה, קולומביה, זימבבואה, גאורגיה, קנדה, איסלנד, ברזיל ובריטניה כדי לדון בנושא הדחוף באירוע אינטימי, בהנחיית מנכ"ל הארגון, ד"ר טדרוס אדהנום גברייסוס מארגון הבריאות העולמי ומאורגן על ידי Project Everyone, בשולי העצרת הכללית של האו"ם. הם שמעו עדויות של ניצולים, כמו גם מחשבות והתחייבויות ממנהיגים.

הכינוס הרם דרג הזה מגיע ימים ספורים לאחר שניצולים, פעילים ובעלי ברית פרסמו מכתב פתוח (17 בספטמבר 2024), הדורש פעולה דחופה ממנהיגי העולם לקראת ועידת השרים העולמית הראשונה אי פעם לסיום אלימות נגד ילדים, שתתקיים בקולומביה בנובמבר הקרוב.

בין החותמים על המכתב אנשי ציבור בהם פורסט וויטאקר (Forest Whitaker), שודו מוסידה (Shudu Musida) ו-וויל פולטר (Will Poulter), שנכחו גם הם באירוע המיוחד.

על פי ארגון הבריאות העולמי, בכל שנה אחד מכל שניים מכל הילדים בעולם - מעל מיליארד - חווה אלימות כגון ענישה גופנית, בריונות בבית הספר, אלימות מקוונת והתעללות מינית. צורות משמעותיות אחרות של אלימות כוללות אלימות כנופיות, נישואי ילדים והעסקת ילדים.

ראיות מראות כי פתרונות פורצי דרך לסיום כל צורות האלימות נגד ילדים כוללים מתן תמיכה הורית, יישום התערבויות מבוססות בית ספר, הצעת שירותי רווחה ובריאות ידידותיים לילדים, אימוץ חוקי הגנה והבטחת אינטרנט בטוח יותר לילדים. מדינות המיישמות אסטרטגיות מבוססות ראיות אלה יכולות להפחית את האלימות נגד ילדים בשיעור של עד 50%.

וויל פולטר, שחקן ושגריר התוכנית נגד בריונות של Diana Awards, אמר: "אלימות לובשת צורות רבות - הן פיזיות והן פסיכולוגיות - וכל אחת מהן משאירה השפעה מתמשכת על אלה שחווים אותה. עם מיליארד ילדים ברחבי העולם שחווים אלימות כזו, הסטטיסטיקה מדהימה, אבל היא מייצגת חיים אמיתיים, וזו האחריות הקולקטיבית שלנו להבטיח שהילדים האלה מוגנים".

צפו במכתב המלא כאן .

תמונה 1 משמאל לימין : ד"ר דניאלה ליג'ירו, מנכ"לית Together For Girls; אלכסנדר דה קרו, ראש ממשלת בלגיה; הנסיך הארי, דוכס סאסקס; ד"ר טדרוס אדהנום גברייסוס, מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי; שודו מוסידה, האלוף האזורי של UNFPA; מלכת בלגיה מתילדה; פורסט ויטאקר, שחקן ואקטיביסט; הנסיכה מייבל ואן אורנג'ה; בריאנה מרינאס, שורדת; וויל פולטר, שחקן; ד"ר אטיין קרוג, מנהל המחלקה לגורמים חברתיים של בריאות בארגון הבריאות העולמי; קתרין ראסל, מנכ"לית יוניצ"ף.

תמונה 2 משמאל לימין: ד"ר טדרוס אדהנום גברייסוס, מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי והנסיך הארי, הדוכס מסאסקס.





