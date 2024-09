La Reina Matilde de Bélgica, el Príncipe Harry, el Duque de Sussex, Forest Whitaker, los jefes de agencias de la ONU y otros dignatarios se unen a sobrevivientes y defensores para poner fin a la violencia infantil en Nueva York, durante la Asamblea…

NUEVA YORK, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La reina Matilde de Bélgica, el príncipe Enrique, el duque de Sussex, jefes de agencias de la ONU y otros dignatarios se reunieron con sobrevivientes y defensores para poner fin a la violencia contra los niños en Nueva York el domingo por la noche (22 de septiembre). Están en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, donde los líderes mundiales se reunieron para su 79ª sesión (AGNU 79).



Se reunieron con sobrevivientes, figuras públicas y líderes gubernamentales de todo el mundo, incluyendo Suecia, Colombia, Zimbabwe, Georgia, Canadá, Islandia, Brasil y el Reino Unido para tratar el tema urgente en un evento íntimo, organizado por el director general, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de la Organización Mundial de la Salud y organizado por Project Everyone, al margen de la Asamblea General de la ONU. Escucharon testimonios de sobrevivientes, así como reflexiones y compromisos de los líderes.

Esta reunión de alto nivel se realiza después de que sobrevivientes, defensores y aliados publicaran una carta abierta [17 de septiembre] exigiendo acción urgente por parte de líderes mundiales en anticipación a la primera Conferencia Ministerial Mundial para detener la violencia contra niños, que tendrá lugar en Colombia, este mes de noviembre.

Los firmantes de la carta incluyen las figuras públicas, Forest Whitaker, Shudu Musida y Will Poulter, quienes también asistieron al evento especial.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año uno de cada dos niños en todo el mundo (más de mil millones) experimenta violencia como castigos corporales, acoso escolar, violencia en línea y abuso sexual. Otras formas importantes de violencia incluyen violencia de pandillas, matrimonio infantil y trabajo infantil.

La evidencia muestra que las soluciones innovadoras para poner fin a todas las formas de violencia contra los niños incluyen brindar apoyo a los padres, implementar intervenciones escolares, ofrecer servicios sociales y de salud orientados a los niños, adoptar leyes de protección y garantizar un Internet más seguro para los niños. Los países que implementan estas estrategias basadas en evidencia pueden reducir la violencia contra los niños hasta en un 50%.

Como maestro de ceremonias del evento, Will Poulter, actor y embajador del programa antiacoso de los Premios Diana, dijo:

"La violencia toma muchas formas, físicas y psicológicas, y cada una deja un impacto duradero en quienes la experimentan. Con mil millones de niños en todo el mundo experimentando tal violencia, las estadísticas son alarmantes, sin embargo, representan vidas reales, y es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que estos niños estén protegidos".

En la imagen 1 L-R: Dra. Daniela Ligiero, directora ejecutiva de Together For Girls; S.E. Alexander De Croo, primer ministro de Bélgica; el Príncipe Harry, Duque de Sussex; el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud; Shudu Musida, Campeón Regional del UNFPA; H.R.H. Reina Matilde de Bélgica; Forest Whitaker, actor y activista; H.R.H. La princesa Mabel van Oranje; Bryanna Mariñas, activista juvenil; Will Poulter, actor; el Dr. Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud; Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.

En la imagen 2 L-R: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud y el Príncipe Harry, Duque de Sussex.





