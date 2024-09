انضمام ملكة بلجيكا Mathilde، والأمير Harry، دوق Sussex، والممثل Forest Whitaker، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة، وكبار الشخصيات الأخرى إلى الناجين والمدافعين من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال في New York خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحد…

نيويورك, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- التقت ملكة بلجيكا Mathilde، والأمير Harry، دوق Sussex، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وكبار الشخصيات الأخرى بالناجين والمدافعين من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال في نيويورك ليلة الأحد (22 سبتمبر). وقد اجتمعوا لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في New York، حيث يلتقي زعماء العالم لحضور الجلسة التاسعة والسبعين (اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79).



وقد التقوا بناجين وشخصيات عامة وزعماء حكوميين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السويد وكولومبيا وزيمبابوي وجورجيا وكندا وأيسلندا والبرازيل والمملكة المتحدة لمناقشة القضية العاجلة لفاعلية وثيقة الصلة يستضيفها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور Tedros Adhanom Ghebreyesus، وتنظمها مؤسسة Project Everyone على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد سمعوا شهادات الناجين إلى جانب تأملات والتزامات الزعماء.

يأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى بعد نشر الناجين والمدافعين والمؤيدين خطابًا مفتوحًا (بتاريخ 17 سبتمبر 2024) يطالبون فيه باتخاذ إجراء عاجل من زعماء العالم قبل أول مؤتمر وزاري عالمي على الإطلاق لإنهاء العنف ضد الأطفال يُعقد في كولومبيا خلال شهر نوفمبر القادم.

ومن بين الموقعين على الخطاب شخصيات عامة مثل Forest Whitaker وShudu Musida وWill Poulter والذين حضروا الفعالية الخاصة كذلك.

وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، يتعرض طفل من بين كل طفلين من الأطفال على مستوى العالم - الذين يتجاوز عددهم مليار طفل - للعنف كل عام، بداية من المعاقبة الجنسية ومرورًا بالتحرش في المدرسة والعنف على الإنترنت وانتهاء بالاستغلال الجنسي. ومن بين أشكال العنف الرئيسية الأخرى عنف العصابات وزواج الأطفال وعمالة الأطفال.

تُظهر الأدلة أن من بين الحلول المبتكرة لإنهاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال توفير الدعم للوالدين وتنفيذ تدخلات مدرسية وتوفير خدمات اجتماعية وصحية صديقة للأطفال واعتماد قوانين وقائية وضمان توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال على الإنترنت. يمكن للدول التي تنفذ هذه الاستراتيجيات القائمة على الأدلة الحد من العنف ضد الأطفال بنسبة تصل إلى 50%.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال نجم الحفل Will Poulter، الممثل وسفير برنامج The Diana Awards لمناهضة التنمر:

"يأخذ العنف أشكالاً عديدة - ليشمل العنف البدني والنفسي - وكل منهما له تأثير دائم على من عايشوه. ومع تعرض مليار طفل حول العالم لذلك النوع من العنف، فإن الإحصائيات مخيفة في هذا الصدد، لكنها تمثل وقائع حياتية، وتقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لضمان حماية هؤلاء الأطفال".

استعرض الخطاب الكامل هنا .

في الصورة 1 من اليسار إلى اليمين: الدكتورة Daniela Ligiero، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Together For Girls؛ ومعالي Alexander De Croo، رئيس وزراء بلجيكا، والأمير Harry، دوق Sussex، والدكتور Tedros Adhanom Ghebreyesus، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وShudu Musida، الرائد الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ وجلالة الملكة Mathilde ملكة بلجيكا، وForest Whitaker، الممثل والناشط؛ وفخامة الأميرة Mabel van Oranje؛ وBryanna Mariñas، مسؤولة تحفيز الشباب وWill Poulter، الممثل، ودكتور Etienne Krug، مدير قسم المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية؛ وCatherine Russell، المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف.

في الصورة 2 من اليسار إلى اليمين: الدكتور Tedros Adhanom Ghebreyesus، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والأمير Harry، دوق Sussex.

