Bitget dan Foresight Ventures Melabur $30 Juta dalam Blok Rantai TON untuk Mempercepat Projek Berasaskan Telegram yang Berkembang

VICTORIA, Seychelles, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah syarikat pertukaran mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia dan Foresight Ventures, sebuah firma pelaburan Web3 yang terkemuka, telah mengumumkan pelaburan strategik yang bernilai $30 juta kepada Blok Rantai TON (The Open Network). Pelaburan ini akan diperuntukkan melalui pemerolehan token TON dan bertujuan untuk mempercepatkan lagi penggunaan Tap-to-Earn, GameFi dan trend baharu yang muncul dalam ekosistem TON.



Projek berasaskan TON menunjukkan kes penggunaan yang kuat untuk penggunaan secara besar-besaran melalui ekosistem Telegram, yang telah melihat pertumbuhan yang ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana ia mengembangkan tawarannya untuk syarikat permulaan Web3. Mengikut laporan TON terkini daripada Penyelidikan Bitget, Blok Rantai TON, yang mendapat manfaat daripada 950 juta pengguna Telegram, telah menjadi salah satu blok rantai yang paling pesat berkembang pada tahun 2024. Ia telah mengalami pertumbuhan lebih sepuluh kali ganda dalam transaksi dalam rantaian, TVL ekosistem dan jumlah dagangan DEX dengan dApps tular seperti Catizen, DOGS dan Tomarket yang mengumpul berjuta-juta pengguna.

Komitmen kepada Blok Rantai TON datang pada masa Bitget telah menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa dalam pangkalan penggunanya. Dengan memfokuskan pembangunan ekosistem dan mengembangkan perkhidmatannya, Bitget telah meningkatkan bilangan pengguna globalnya kepada 45 juta dalam Q3 2024, hampir dua kali ganda dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Lonjakan ini sebahagiannya dikaitkan dengan peningkatan permintaan untuk projek inovatif, terutamanya yang dipacu oleh platform seperti TON.

Pada tahun 2024, Bitget Wallet menyumbang kepada ekosistem TON dengan TONNECT 2024, sebuah acara dalam talian utama bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dApps yang muncul dalam ekosistem TON. Disebabkan minat pengguna TON yang meningkat dalam dompet ternyahpusat Bitget, Bitget Wallet terus mengungguli carta antara semua aplikasi di Nigeria, mengambil alih aplikasi terkenal di dunia seperti TikTok dan WhatsApp di App Store Apple.

"Memandangkan Bitget terus MEMBINA di sekeliling The Open Network, pelaburan kami dalam ekosistem TON menyediakan asas yang kukuh untuk memacu inisiatif yang selaras dengan visi kami. Dengan mengintegrasikan kepakaran kami dalam infrastruktur kripto dengan seni bina ternyahpusat TON, kami berada dalam kedudukan yang baik untuk mengukuhkan pembangunan produk dan penyelesaian inovatif. Bersama-sama, kami membawa industri kripto lebih dekat kepada penggunaan secara besar-besaran berbanding sebelum ini." komen Gracy Chen, CEO di Bitget.

"Lonjakan ekosistem TON menunjukkan peluang pertumbuhan terbesar dalam pasaran mata wang kripto pada tahun ini dan dalam tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang. Dalam tempoh enam bulan yang lalu, TVL TON telah meningkat sebanyak 18 kali ganda, mencapai $350 juta." Forest Bai, Pengasas Bersama dan CEO Foresight Ventures, menyatakan: "Pada masa ini, ekosistem tersebut mempunyai lebih daripada 1,000 dApps, dengan banyak aplikasi yang mempunyai berjuta-juta pengguna. Kami berharap untuk terus menyokong pembangun dalam ekosistem TON dengan menyediakan pelaburan, pengeraman dan sokongan pemasaran."

Dengan pelaburan sebanyak $30 juta, Bitget dan Foresight Ventures akan melibatkan diri dengan lebih mendalam dalam rancangan pembangunan masa depan Blok Rantai TON, menyokong kemunculan dan pasaran bersasar lebih banyak dApps blockbuster di TON.

