Bitget ו-Foresight Ventures משקיעות 30 מיליון דולר ב-TON Blockchain כדי להאיץ את הצמיחה בפרויקטים המבוססים על Telegram

ויקטוריה, סיישל, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, ו-Foresight Ventures, חברת השקעות מובילה ב-Web3, הכריזו על השקעה אסטרטגית בגובה 30 מיליון דולר ב-TON Blockchain (The Open Network). ההקצאה עבור ההשקעה זו תמומן באמצעות רכישת אסימוני TON ומטרתה להאיץ עוד יותר את האימוץ של Tap-to-Earn, GameFi ומגמות חדשות מתפתחות בתוך המערכת האקולוגית של TON.



הפרויקטים המבוססים על TON מציגים תרחישי שימוש חזקים לאימוץ המוני באמצעות האקו סיסטם של Telegram, שזכתה לצמיחה משמעותית בשנים האחרונות במקביל להרחבת הפתרונות שלה עבור סטארטאפים של Web3. על פי דו"ח שפרסמה לאחרונה Bitget Research אודות TON, TON Blockchain, הנהנה מ-950 מיליון משתמשים של Telegram, הפך במהירות לאחת מהרשתות הצומחות ביותר בתחום ב-2024. הרשת חוותה צמיחה של פי עשרה בעסקאות בלוקצ'יין, באקו סיסטם TVL, ובנפח המסחר ב-DEX, בנפח המסחר של TVL ו-DEX, כאשר אפליקציות דיגיטליות ויראליות כמו Catizen, DOGS ו-Tomarket צברו מיליוני משתמשים.

המחויבות ל-TON Blockchain מגיעה בתקופה שבה Bitget זכתה לצמיחה מדהימה בבסיס המשתמשים שלה. ההתמקדות בפיתוח האקו סיסטם והרחבת השירותים שלה, אפשרה ל-Bitget להגדיל את מספר המשתמשים הגלובליים שלה ל-45 מיליון ברבעון השלישי של 2024, וכמעט הכפלה ב-12 החודשים האחרונים. הזינוק הזה מיוחס בחלקו לביקוש הגובר לפרויקטים חדשניים, במיוחד כאלה המונעים בידי פלטפורמות כמו TON.

Bitget Wallet, במהלך 2024, תרם לאקו סיסטם של TON עם TONNECT 2024, אירוע מקוון גדול שמטרתו להאיץ את הצמיחה של אפליקציות דיגיטליות פורצות באקו סיסטם של TON. הודות להתעניינות הגוברת של המשתמשים של TON בארנק המבוזר של Bitget, Bitget Wallet הגיע לצמרת רשימת האפליקציות המורדות בניגריה, תוך שהוא גובר על אפליקציות מפורסמות בעולם כמו TikTok ו-WhatsApp ב-App Store של אפל.

"בעת ש-Bitget ממשיכה להיבנות סביב הרשת הפתוחה, ההשקעה שלנו באקו סיסטם של TON מספקת בסיס איתן להנעת יוזמות שמתאימות לחזון שלנו. שילוב המומחיות שלנו בתשתית קריפטוגרפית עם הארכיטקטורה המבוזרת של TON, ממקם אותנו היטב לקראת חיזוק הפיתוח של מוצרים ופתרונות חדשניים. יחד אנו מקרבים את תעשיית הקריפטוגרפיה לאימוץ המוני יותר מאי פעם", העירה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית BitGet.

"הזינוק באקו סיסטם של TON מייצג את ההזדמנות הגדולה ביותר לצמיחה בשוק המטבעות הקריפטוגרפים השנה, וב-3 עד 5 השנים הבאות. במהלך ששת החודשים האחרונים, ה-TVL של TON גדל פי 18, והגיע ל-350 מיליון דולר". אמר פורסט באי (Forest Bai), מייסד משותף ומנכ"ל Foresight Ventures. "האקו סיסטם מתהדר כיום ביותר מ-1,000 אפליקציות דיגיטליות, כשרבות מהן כבר זוכות למיליוני משתמשים. אנו מקווים להמשיך לתמוך במפתחים באקו סיסטם של TON באמצעות השקעות, חממות ותמיכה שיווקית".

עם ההשקעה של 30 מיליון דולר, Bitget ו-Foresight Ventures יעסקו באופן עמוק יותר בתוכניות הפיתוח העתידיות של TON Blockchain, ויתמכו בהופעתם וביציאתם לשוק של dApps שוברי קופות נוספים ב-TON.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-25 מיליון משתמשים ביותר מ-100 מדינות ואזורים, מחויבת לסייע למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר באמצעות תכונת המסחר החלוצית שלה ופתרונות מסחר אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד. Bitget מעוררת השראה באנשים לאמץ קריפטו באמצעות שיתופי פעולה עם שותפים אמינים, כולל הכדורגלן הארגנטינאי האגדי ליונל מסי והספורטאים הטורקים הלאומיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (şSamet Gümü) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın ) (נבחרת כדורעף).

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אודות Foresight Ventures

Foresight Ventures היא קרן ההון סיכון הראשונה בתחום הקריפטוגרפיה והיחידה שמגשרת בין מזרח למערב. עם גישה מונעת מחקר ומשרדים בארצות הברית ובסינגפור, אנחנו מעצמה בהשקעות בקריפטוגרפיה ובחממות. רשת המדיה היוקרתית שלנו כוללת את The Block, Foresight News, BlockTempo ו-Coinness. אנו משקיעים באגרסיביות בחידושים הנועזים ביותר ומחויבים לשיתוף פעולה עם פרויקטים שמציעים חזון וצוותים מובילים כדי לעזור להם להצליח, כדי לעצב מחדש את עתיד הפיננסים הדיגיטליים ומעבר לכך.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. שום דבר כאן לא יתפרש כייעוץ פיננסי. לקבלת מידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונת יח"צ הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d47bf052-c6ad-4223-b4cf-bf2554a6fafc

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.