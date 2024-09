ABC arbitrage : Résultats consolidés au S1 2024

Communiqué de presse - Paris, le 24 septembre 2024 - 07h00

Résultat consolidé S1 20241 : 8,9 M€

ROE annualisé 2024 : 11,2% | Distribution minimale par action 2024 : 0,30 €

Le conseil d’administration de la société ABC arbitrage s’est réuni le 19 septembre 2024, sous la présidence de Dominique Ceolin, pour examiner les comptes consolidés du premier semestre 2024¹. Les données financières clés sont les suivantes :

En millions d’euros 30 juin 2024 IFRS 30 juin 2023 IFRS 31 déc. 2023 IFRS Produit de l’activité courante 22,8 m€ 20,2 m€ 39,3 m€ Résultat net part du groupe 8,9 m€ 8,8 m€ 16,5 m€ Bénéfice net par action (BNPA) 0,15 € 0,15 € 0,28 € Rendement net (ROE) 11,2 % 11,1 % 10,6 % Fonds propres 158 m€ 160 m€ 155 m€

Contexte – Le premier semestre 2024 a été peu actif sur les marchés financiers malgré le redémarrage progressif du secteur des fusions-acquisitions, secteur qui reste pour autant 15% en dessous de sa moyenne historique. Les opérations en actions, utilisées par les émetteurs pour financer leurs projets, n’ont pas encore pris le relai des dettes malgré la forte remontée des taux et sont toujours autour des 35% des niveaux d’activité rencontrés en 2015. La volatilité, autour de 11% selon la zone géographique, est globalement restée, comme en 2023, sensiblement en dessous de sa moyenne historique (moyenne proche des 20%).

Activité du groupe – ABC arbitrage présente un premier semestre proche de celui de 2023, cohérent avec les marchés rencontrés. Pour autant, le développement de la gestion pour compte de tiers sur 2023 et 2024 reste significativement en dessous des ambitions. Avec des encours gérés à 313 M€ au 1er septembre 2024, en baisse de 9% depuis le 31 décembre 2023, les revenus de cette activité restent pour le premier semestre, comme pour les années précédentes, marginaux dans la construction du rythme d’activité du groupe. ABC arbitrage a par ailleurs pu reprendre ses activités sur les actifs numériques après l'obtention d’une extension d’agrément visé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 6 février 2024, ce qui a contribué à la construction des résultats du premier semestre. Dans la ligne objectifs du plan stratégique Springboard 2025, le groupe poursuit par ailleurs ses investissements - visibles par une hausse des charges globales de +23% en comparaison du premier semestre 2023 - essentiellement portés par les dimensions technologiques et humaines. ABC arbitrage présente ainsi son 59ème semestre consécutif de résultats positifs avec une rentabilité de ses fonds propres (ROE - Return On Equity) supérieure à 10%, dans tous les contextes de marchés rencontrés.

Politique de distribution 2024 - Une politique de distribution trimestrielle est en place depuis 2019. Sur proposition du conseil d’administration, la société ABC arbitrage va procéder à deux acomptes sur dividendes d’un montant de 0,10€ par action chacun, aux dates suivantes : Le mercredi 9 octobre 2024 pour une mise en paiement le vendredi 11 octobre 2024 ; Le mardi 3 décembre 2024 pour une mise en paiement le jeudi 5 décembre 2024.

Perspectives - Le troisième trimestre a présenté en août un épisode très court de volatilité qui ne permet pas de modifier réellement les conditions de travail du Groupe. Le rythme d’activité du Groupe reste donc proche de celui de 2023. Devant des paramètres de marché qui restent très en dessous de leurs moyennes historiques, moyennes sur lesquelles sont basées les ambitions du plan stratégique Springboard 2025, ABC arbitrage poursuit le pilotage de ses risques et de ses investissements en fonction de son niveau d’activité pour se concentrer sur la construction de sa rentabilité court et moyen terme. ABC arbitrage continue donc d’implémenter de nouvelles stratégies qui doivent lui permettre de faire croître à terme ses résultats, y compris dans des marchés défavorables comme 2023 ou 2024. Fort de son savoir-faire historique et de ses équipes, le Groupe reste confiant dans sa capacité à produire des ROE significatifs et à transcender les paramètres de marchés actuels.

1. A la date de ce communiqué, les travaux des commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.

