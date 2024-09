Luzhou acogió la tercera Exposición mundial de productos con indicación geográfica

LUZHOU, China, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Entre el 20 y el 22 de septiembre de 2024, se celebró la 3.ª Exposición mundial de productos con indicación geográfica en el Centro Internacional de Conferencias y Exposiciones de Luzhou, China. El Gobierno Popular Municipal de Luzhou celebró el evento organizado por el Comité de Trabajo de la Unión Europea de la Asociación China-Europa para la Cooperación Técnica y Económica, que contó con el apoyo de la Oficina de Desarrollo Comercial del Ministerio de Comercio.



España fue el País Invitado de Honor del evento de tres jornadas de duración. Más de 30 distinguidos invitados internacionales, entre ellos embajadores, delegados, diplomáticos y funcionarios consulares de más de 20 países presentes en China, como España, Francia y Madagascar, asistieron al evento para explorar juntos nuevas vías para el comercio de productos con indicación geográfica, la promoción de la inversión y el intercambio cultural. Durante el transcurso del evento se llevaron a cabo 11 actividades temáticas, incluyendo la ceremonia de inauguración del Pabellón del País Invitado de Honor, una ceremonia de inauguración del Pabellón de Indicaciones Geográficas de China-Europa, una reunión de encuentro entre la oferta y demanda de productos con indicación geográfica de China e internacionales, así como una retransmisión en directo dedicada al comercio electrónico y selección de productos, entre otras.

Se han batido nuevos récords en cuanto al número de empresas participantes y de productos, y más del 60 % de las empresas que participaron se dedican a actividades relacionadas con productos con indicación geográfica. La exposición abarcó unos 45 000 metros cuadrados, distribuidos en distintos espacios, como el Pabellón del País Invitado de Honor (España), el Pabellón de Indicaciones Geográficas de China-Europa, el Pabellón de Baijiu, el Pabellón de Áreas Productoras Especiales, el Pabellón General y el Pabellón del Condado Temático (Gulin). Se exhibieron más de 3200 productos, desde ámbar polaco y productos de alpaca peruana hasta jade de Jiangjin, aceite de té Youyang, manzanas de Yanyuan, arroz de Simiao de Zengcheng, mandarinas de Puning y cangrejo azul de Nansha.

España, como País Invitado de Honor de esta edición del evento, presentó sus famosos productos con indicación geográfica, como el aceite de oliva, jamón, queso y vino. Asimismo, organizó actividades de cata de vinos y degustación de raciones de jamón y de otros platos clásicos con el objetivo de promocionar la gastronomía española entre los visitantes de empresa y particulares.

Fuente: Gobierno Popular Municipal de Luzhou

Persona de contacto: Sra. Hou, tel.: 86-10-63074558

