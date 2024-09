La Prairie de Mulan célèbre son premier festival du Naadam

WUHAN, Chine, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Prairie de Mulan située dans la ville de Wuhan, au centre de la Chine, a célébré son premier festival du Naadam le 21 septembre dernier. Organisé conjointement par Xilinhot, en Mongolie-Intérieure, et le district de Huangpi, à Wuhan, cet événement visait à approfondir les échanges culturels et la coopération entre les deux régions.



Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Le festival de trois jours, lancé par Mulan Grassland Management Company, met en valeur les traditions culturelles uniques et captivantes du peuple mongol et un paysage de prairie unique à travers des événements thématiques bien planifiés sur les groupes ethniques concernés, comprenant des spectacles proposés par Xilinhot, la présence de représentants du patrimoine culturel immatériel, ainsi que la participation de touristes en provenance de Wuhan et d’autres endroits.

Parmi les douze événements qui incluent des compétitions traditionnelles du Naadam, des expositions de costumes ethniques et des festivals de musique et de gastronomie, le bökh (lutte mongole), le tir à l’arc et les courses de chevaux -- surnommés « les trois compétences viriles d’un Mongol » -- occupent une place de choix dans le festival, parallèlement à d’autres éléments du patrimoine culturel immatériel et manifestations artistiques de Xilinhot. De plus, les visiteurs peuvent s’initier aux costumes ethniques ou aux défis du bökh afin de découvrir le charme unique de la culture mongole.

Le festival, qui devrait attirer 20 000 visiteurs, permettra de resserrer les liens et d’ouvrir un nouveau chapitre dans les échanges culturels et la coopération touristique entre Wuhan et Xilinhot.

Source : Mulan Grassland Management Company

Interlocuteur : M. Liu, Tél. : 86-10-63074558

