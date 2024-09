Mulan-Grasland feiert erstes Naadam-Fest

WUHAN, China, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Mulan-Grasland in der zentralchinesischen Stadt Wuhan hat am 21. September sein erstes Naadam-Fest gefeiert. Diese Veranstaltung wurde gemeinsam von Xilinhot in der Inneren Mongolei und dem Stadtbezirk Huangpi in Wuhan ausgerichtet, um den kulturellen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionen zu vertiefen.



Das dreitägige Fest, das von der Mulan Grassland Management Company ins Leben gerufen wurde, präsentiert die einzigartigen und faszinierenden kulturellen Traditionen des mongolischen Volkes sowie die beeindruckende Graslandschaft durch gut geplante Veranstaltungen, die sich um ethnische Gruppen drehen. Dazu gehören Aufführungen aus Xilinhot, Erben des immateriellen Kulturerbes und die Teilnahme von Touristen aus Wuhan und anderen Orten.

Zu den zwölf Veranstaltungen zählen traditionelle Naadam-Wettkämpfe, Vorführungen ethnischer Kostüme sowie Musik- und kulinarische Festivals. Besonders im Fokus stehen Bökh (mongolisches Ringen), Bogenschießen und Pferderennen – die als „drei Fähigkeiten eines mongolischen Mannes“ bezeichnet werden – sowie weitere immaterielle Kulturerbe und künstlerische Erlebnisse aus Xilinhot. Darüber hinaus haben die Besucher die Möglichkeit, ethnische Kostüme anzuprobieren oder sich an Bökh-Herausforderungen zu versuchen, um den einzigartigen Charme der mongolischen Kultur zu erleben.

Das Festival wird voraussichtlich 20.000 Besucher anziehen und dazu beitragen, die Beziehungen zu vertiefen und ein neues Kapitel im kulturellen Austausch und der touristischen Zusammenarbeit zwischen Wuhan und Xilinhot aufzuschlagen.

Quelle: Mulan Grassland Management Company

Kontaktperson: Herr Liu, Tel: 86-10-63074558

