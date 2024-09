Châtillon, France, le 23 septembre 2024 (22 :30 CEST)

DBV Technologies clôture le screening des sujets de l'essai clinique de phase 3 VITESSE

DBV a dépassé son objectif de recrutement, clôturant avec succès au troisième trimestre 2024, le processus de sélection des sujets de l'étude de phase 3 VITESSE évaluant le patch Viaskin® Peanut chez les enfants allergiques à l'arachide âgés de 4 à 7 ans

Les premiers résultats de l'étude VITESSE sont attendus pour le quatrième trimestre 2025.

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), société biopharmaceutique de stade clinique, a annoncé aujourd’hui que le screening des patients est terminé pour l'étude de phase 3, VITESSE ( V iaskin Peanut I mmunotherapy T rial to E valuate S afety, S implicity and E fficacy), utilisant le patch VIASKIN® peanut modifié chez des enfants âgés de 4 à 7 ans souffrant d'une allergie à l'arachide.

« Nous sommes ravis d'avoir atteint cette étape importante », a déclaré le Dr Pharis Mohideen, directeur médical de DBV Technologies. «VITESSE est de loin l'essai clinique d'immunothérapie le plus important pour cette population de patients. Je ne saurais trop remercier nos centres d'étude pour leur dévouement et leur engagement pour le programme Viaskin Peanut® de DBV. Participer à un essai clinique exige énormément de temps, et nous sommes reconnaissants envers nos patients et leurs familles de consentir à ce sacrifice pour faire avancer les traitements contre les allergies alimentaires. Je suis très satisfait que nous ayons clôturé le screening des sujets en août, soit un mois plus tôt que prévu et me réjouis que nous ayons pu inclure les diverses communautés souffrant d'allergies à l'arachide dans le cadre de cet essai. DBV continue à se concentrer sur l'avancement de cet important programme de développement afin de soutenir une demande de licence biologique et pour lequel nous continuerons à travailler avec nos parties prenantes. »



L'essai de phase 3 de VITESSE chez les enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques à l'arachide est une étude de 12 mois évaluant l'efficacité et l'innocuité du patch Viaskin Peanut chez plus de 600 sujets (randomisés 2:1), représentant des individus répartis sur 86 sites aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et en Australie. VITESSE est actuellement la plus grande étude d'intervention thérapeutique sur l'allergie à l'arachide.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée EPIT™, le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT™ est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Capital Select Market symbole : DBVT— CUSIP: 23306J101).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations, y compris des déclarations concernant la situation financière de DBV, la prévision de sa trésorerie, le potentiel thérapeutique du patch VIASKIN® peanut et de l'EPIT™, la conception des essais cliniques prévus par DBV, les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les organismes de réglementation, la capacité de l'un des produits candidats de DBV, s'il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d'allergies alimentaires. Ces déclarations prospectives et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la vente des produits candidats de DBV Technologies n’a été autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document, figurent les incertitudes liées généralement à la recherche et au développement, aux études cliniques et aux examens et approbations réglementaires qui s’y rapportent ainsi que la capacité de DBV Technologies à mener avec succès ses mesures de discipline budgétaire. Une liste et une description plus en détail des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux énoncés dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États- Unis, y compris dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-Q pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la SEC le 7 mars 2024, et les dépôts et rapports futurs effectués par DBV auprès de l'AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Contact avec les investisseurs

Katie Matthews

DBV Technologies

katie.matthews@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Angela Marcucci

DBV Technologies

angela.marcucci@dbv-technologies.com

VIASKIN® et EPIT™ sont des marques de DBV Technologies

