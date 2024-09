REJO 於 InterTabac 2024 國際煙草展上展露鋒芒，進一步鞏固其環球足跡

REJO 推出創新加熱裝置 REJO AF1 及 REJO Mate Air

於 InterTabac 2024 國際煙草展上宣佈環球擴展計劃

與捷克的主要合作夥伴簽署合作備忘錄

多蒙特,德國, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 加熱非燃燒(英文簡稱 HNB)煙草業界的先驅品牌 REJO 於本年度的 InterTabac 國際煙草展上大放異彩,進一步鞏固其作為創新吸煙方案環球供應商的領導地位。

InterTabac 國際煙草展為全球煙草業界頂尖的盛事,為業內參與者及人士提供一個重要平台,以展示最新的產品和技術。 REJO 參加今次展覽會,突顯其與日俱增的全球影響力,以及致力推動吸煙未來發展所作出的承諾。

致力提升吸煙的體驗

在 InterTabac 2024 國際煙草展中,REJO 的展覽攤位成為焦點所在,其朝氣十足的陳列展品和尖端的產品演示,吸引絡繹不絕的人潮。

品牌所發出的訊息,強調其使命在於透過先進技術來提供創新的方式,以提升吸煙體驗。 REJO 的使命是在提供多元化和優質的加熱非燃燒產品之餘,同時大幅減少有害的化學物質,此舉引起了與會者的共鳴,贏得業內專才及消費者等各方面的讚賞。

REJO 強調創新、優質的核心價值,並且對煙草豐富多彩的傳統深感尊重,同時亦不忘現今社會取得的進展。 「抱緊未來變革」(“Embrace the Future of Change”)的口號概括了 REJO 具前瞻性的思維,令品牌的定位不僅與時並進,亦為產業的未來發展塑造了前景。

REJO AF1 及 REJO Mate Air 簡介

REJO 參與 InterTabac 國際煙草展的一大亮點,就是推出了 REJO AF1 及 REJO Mate Air 兩項全新產品。 這些加熱裝置展示了加熱非燃燒技術的最新進展,以尖端的設計及功能為特色,滿足現代吸煙人士的需求。

REJO AF1 是一款專為顆粒型煙棒而設計的先進加熱裝置,為品牌旗下顆粒型煙棒 OICES 及草本顆粒型煙棒 TOZE 的理想良伴。 REJO AF1 採用先進的熱氣流加熱技術,確保每一煙草顆粒得以均勻和徹底地受熱。 這種方法既可保存天然的煙草香味,亦可減少產生有害的化學物質,讓吸煙成為一種更豐富、更令人滿足的體驗。

全新 REJO AF1 加熱裝置的三種主要顏色

REJO Mate Air 為 REJO 產品系列中另一款創意之作,對於重視便攜設計與卓越功能的使用者而言絕對是理想之選。 這款簡潔輕巧的裝置,配備了先進的圓形加熱技術,可產生濃密的煙圈和醇厚的味道。 時尚美觀的設計和方便使用的特點,是加熱非燃燒產品新手和經驗豐富使用者的不二之選。

全新的 REJO Mate Air 加熱裝置完整系列一覽

擴大全球影響力

除展示全新推出產品外,REJO 亦公佈了環球擴展計劃,標誌著品牌步向國際化發展的重要里程碑。

REJO 於東南亞市場建立了強大的影響力,在馬來西亞及印尼推出 HOMER 及 SIU 的加熱式煙棒產品,而兩地對加熱非燃燒產品的需求正不斷上升。

基於產品廣受歡迎,REJO 正準備於歐洲及阿聯酋推出嶄新產品,這些地區被認為是加熱非燃燒創新產品的重要市場。 在 InterTabac 2024 國際煙草展中,REJO 與一家來自捷克的主要合作夥伴簽署了合作備忘錄(MOU),為擴展策略邁出了重要的一步,此舉鞏固了 REJO 在歐洲的地位,並且進一步加強了該公司在意大利的影響力。

該策略的重點是透過提供迎合當地用戶喜好的客製化設備和加熱式煙棒,以滿足對較低風險煙草產品日益增長的需求。 通過本地化的市場推廣活動和地區分銷商的合作夥伴關係,REJO 旨在鞏固其市場影響力,以及奠定該公司在這些地區內作為頂尖品牌的地位。

在活動中廣受歡迎

REJO 於 InterTabac 2024 國際煙草展中的受歡迎程度毋庸置疑。 品牌展覽攤位的人潮熙來攘往,參觀者蜂擁而至,為的是希望先睹為快,親身體驗全新產品。業內專才、媒體代表以及消費者均對 REJO 的產品深感興趣,許多人更讚揚品牌對致力於創新和品質的承諾。

在展覽會中獲得積極正面的反應,足證 REJO 在全球加熱非燃燒產品市場中的影響力與日俱增。 品牌能夠吸引到如此多元化及踴躍參與的受眾,彰顯出其強大的市場定位和產品系列的吸引力。 REJO AF1 及 REJO Mate Air 首度登場便取得空前成功,進一步確立了品牌在業內作為頂尖企業的聲譽。

參觀者蜂擁前往 REJO 的展覽攤位

展望未來

在 InterTabac 2024 中展出成功,並且即將在主要國際市場推出嶄新產品,REJO 已為持續增長和成功作好準備。 品牌對於創新、品質和消費者滿意程度的重視,毫無疑問將成為其擴展計劃的推動力,確保該公司在加熱非燃燒產品市場中,時刻站在最前線。

隨著 REJO 不斷突破煙草技術的界限,公司參與 InterTabac 等展覽活動正好重申該品牌致力於為吸煙發展塑造未來的承諾。 在 REJO 於全球加熱非燃燒產品市場續領風騷的情況下,令人振奮的創新產品和舉措可令消費者及業內專才翹首以待。

關於 REJO

REJO 為優質加熱非燃燒產品的環球供應商,擁有自家品牌的加熱裝置及加熱式煙棒,以創新技術和全球營運能力而享譽盛名。

欲了解更多關於 REJO 及其產品的資料,請瀏覽 www.rejonow.com

有關傳媒查詢及視覺選擇,請聯絡:

newsroom@rejonow.com

