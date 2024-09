REJO Solidifica Presença Global com Destaque na InterTabac 2024

REJO Introduz Dispositivos de Aquecimento Inovadores REJO AF1 e REJO Mate Air

Anuncia Planos de Expansão Global na InterTabac 2024

Assinatura do Memorando de Entendimento com um grande parceiro da República Tcheca



DORTMUND, Alemanha, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A REJO, uma marca pioneira na indústria de tabaco de aquecimento sem queima (HNB), teve um impacto significativo no evento InterTabac deste ano, solidificando ainda mais sua posição como fornecedora global pioneira em soluções inovadoras de tabaco.

Como principal evento mundial da indústria do tabaco, a InterTabac serve como uma plataforma fundamental para os participantes da indústria mostrarem seus mais recentes produtos e tecnologias. A participação da REJO ressaltou sua crescente influência global e compromisso com o avanço do futuro do tabagismo.

Comprometimento com o aprimoramento da experiência de fumar

Na InterTabac 2024, o estande da REJO foi um ponto focal de atenção, atraindo multidões com suas exibições vibrantes e apresentações de produtos de ponta.

A mensagem da marca se concentrou na sua missão de aprimorar a experiência de fumar, oferecendo alternativas por meio de tecnologias avançadas. A missão da REJO de fornecer produtos HNB diversificados e de alta qualidade e, ao mesmo tempo, reduzir substancialmente os produtos químicos nocivos atraiu os participantes, e elogios de especialistas do setor e de consumidores.

A REJO enfatizou os valores fundamentais da inovação, alta qualidade e um profundo respeito pelas ricas tradições do tabaco, ao mesmo tempo em que adotou os avanços modernos. O slogan “Abrace o Futuro da Mudança” é um resumo da abordagem inovadora da REJO, posicionando a marca não apenas evoluindo com os tempos, mas também moldando o futuro do setor.

Sobre REJO AF1 e REJO Mate Air

Um grande destaque da participação da REJO na InterTabac foi a introdução dos seus dois novos produtos: REJO AF1 e REJO Mate Air. Esses dispositivos representam os mais recentes avanços na tecnologia HNB, com design e funcionalidade de ponta que atendem às necessidades dos fumantes modernos.

O REJO AF1 é um dispositivo de aquecimento de última geração projetado especificamente para sticks granulares, proporcionando um encaixe ideal com seus próprios sticks granulares de tabaco de marca OICES e sticks granulares de ervas TOZE. Utilizando a tecnologia avançada de aquecimento por fluxo de ar quente, o REJO AF1 garante que cada grânulo de tabaco seja aquecido de forma uniforme e completa. Este método preserva o aroma natural do tabaco, reduzindo a produção de produtos químicos nocivos, proporcionando uma experiência de fumar mais rica e mais satisfatória.

Três cores principais do novo Dispositivo de Aquecimento REJO AF1

O REJO Mate Air é outra adição inovadora à linha de produtos da REJO, ideal para usuários que priorizam a portabilidade sem comprometer o desempenho. Este dispositivo compacto e leve está equipado com tecnologia avançada de aquecimento redondo para produzir nuvens densas e sabor encorpado. Seu design elegante e recursos fáceis de usar o tornam uma excelente escolha para usuários novos e experientes de HNB.

Série completa do novo Dispositivo de Aquecimento de Ar REJO Mate

Aumento do alcance global

Além de introduzir seus produtos mais recentes, a REJO anunciou planos de expansão global, marcando um marco importante no crescimento internacional da marca.

A REJO já estabeleceu uma forte presença no Sudeste Asiático, introduzindo os produtos de sticks aquecidos HOMER e SIU na Malásia e na Indonésia, onde a demanda por produtos de aquecimento que não queimam está aumentando.

Com base nesse impulso, a REJO agora está pronta para lançar novos produtos na Europa e nos Emirados Árabes Unidos, com essas regiões identificadas como mercados-chave para a inovação do HNB. Um passo significativo nessa estratégia foi a assinatura do Memorando de Entendimento (MOU) com um importante parceiro da República Tcheca durante a InterTabac 2024, fortalecendo a presença da REJO na Europa, juntamente com sua crescente presença na Itália.

Essa estratégia se concentra em atender à crescente demanda por produtos de tabaco de risco reduzido, oferecendo dispositivos personalizados e sticks aquecidos que atendem às preferências locais. Por meio de campanhas de marketing localizadas e parcerias com distribuidores regionais, a REJO visa solidificar sua presença no mercado e se estabelecer como uma marca líder nessas regiões.

Popularidade no Evento

A popularidade da REJO na InterTabac 2024 foi inegável. O estande da marca estava constantemente repleto de atividades, enquanto os visitantes se reuniam para experimentar os novos produtos em primeira mão. Profissionais da indústria, representantes da mídia e consumidores estavam ansiosos para saber mais sobre as ofertas da REJO, com muitos elogiando o compromisso da marca com a inovação e a qualidade.

A recepção positiva no evento é um testemunho da crescente influência da REJO no mercado global de HNB. A capacidade da marca de atrair um público tão diversificado e engajado destaca seu forte posicionamento no mercado e o apelo da sua gama de produtos. A estreia bem-sucedida do REJO AF1 e do REJO Mate Air consolida ainda mais a reputação da marca como líder do setor.

Visitantes Concentrados no Estande da REJO

Olhando para o Futuro

Com uma vitrine de sucesso na InterTabac 2024 e o iminente lançamento de novos produtos nos principais mercados internacionais, a REJO está preparada para um crescimento e sucesso contínuos. O foco da marca em inovação, qualidade e satisfação do consumidor, sem dúvida, impulsionará seus esforços de expansão, garantindo que ela permaneça na vanguarda da indústria HNB.

Com a contínua expansão da REJO dos limites do que é possível com a tecnologia do tabaco, sua presença em eventos como o InterTabac serve como um forte lembrete do compromisso da marca em moldar o futuro do tabagismo. Consumidores e profissionais do setor podem esperar inovações e iniciativas empolgantes da REJO, que continua a liderar o mercado global de HNB.

Sobre a REJO

A REJO é uma fornecedora global de produtos de aquecimento sem queima de qualidade, juntamente com seus próprios dispositivos de aquecimento de marca e sticks aquecidos, reconhecidos pelas tecnologias inovadoras e capacidades operacionais globais.

