REJO Memantapkan Jejak Global dengan Kehadiran Terserlah di InterTabac 2024

REJO Memperkenalkan Peranti Pemanasan Inovatif REJO AF1 dan REJO Mate Air

Mengumumkan Rancangan Pengembangan Global di InterTabac 2024

Menandatangani MOU dengan rakan kongsi utama dari Republik Czech

DORTMUND, Jerman, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- REJO, jenama perintis dalam industri tembakau tahan haba (HNB), memberi impak yang ketara pada acara InterTabac tahun ini, mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai penyedia global perintis dalam penyelesaian tembakau yang inovatif.

Sebagai acara terkemuka dunia untuk industri tembakau, InterTabac berfungsi sebagai platform utama untuk pemain industri mempamerkan produk dan teknologi terkini mereka. Penyertaan REJO menggariskan pengaruh globalnya yang semakin meningkat dan komitmen untuk memajukan masa depan industri rokok.

Komited untuk meningkatkan pengalaman merokok

Di InterTabac 2024, gerai REJO menjadi tumpuan perhatian, menarik orang ramai dengan paparan yang meriah dan persembahan produk yang canggih.

Pemesejan jenama itu tertumpu pada misinya untuk meningkatkan pengalaman merokok dengan menawarkan alternatif melalui teknologi yang canggih. Misi REJO adalah untuk menyampaikan produk HNB yang pelbagai dan berkualiti tinggi sambil mengurangkan bahan kimia berbahaya yang bergema dengan para hadirin, mendapat pujian daripada pakar industri dan pengguna.

REJO menekankan nilai teras inovasi, berkualiti tinggi dan penghormatan yang mendalam terhadap tradisi tembakau yang kaya, semuanya sambil menerima kemajuan moden. Slogan “Merangkul Masa Depan Perubahan” merangkumi pendekatan berfikiran hadapan REJO, meletakkan jenama itu bukan sahaja berkembang mengikut peredaran masa tetapi juga membentuk masa depan industri.

Memperkenalkan REJO AF1 dan REJO Mate Air

Sorotan utama penyertaan REJO dalam InterTabac ialah pelancaran dua produk baharunya: REJO AF1 dan REJO Mate Air. Peranti ini mewakili kemajuan terkini dalam teknologi HNB, menampilkan reka bentuk dan fungsi termaju yang memenuhi keperluan perokok moden.

REJO AF1 ialah peranti pemanasan tercanggih yang direka khusus untuk kayu berbutir, memberikan gandingan ideal dengan kayu berbutir tembakau berjenamanya sendiri OICES dan kayu berbutir herba TOZE. Memanfaatkan teknologi pemanasan aliran udara panas termaju, REJO AF1 memastikan setiap butiran tembakau dipanaskan secara sama rata dan menyeluruh. Kaedah ini mengekalkan aroma tembakau semula jadi sambil mengurangkan pengeluaran bahan kimia berbahaya, memberikan pengalaman merokok yang lebih kaya dan memuaskan.

Tiga warna utama Peranti Pemanas REJO AF1 baharu

REJO Mate Air ialah satu lagi tambahan inovatif kepada barisan produk REJO, sesuai untuk pengguna yang mengutamakan mudah alih tanpa menjejaskan prestasi. Peranti padat dan ringan ini dilengkapi dengan teknologi pemanasan bulat termaju untuk menghasilkan awan padat dan rasa penuh. Reka bentuk anggun dan ciri mesra pengguna menjadikannya pilihan terbaik untuk pengguna HNB baharu dan berpengalaman.

Siri penuh Peranti Pemanas REJO Mate Air baharu

Meningkatkan Jangkauan Global

Selain mempamerkan produk terbaharunya, REJO mengumumkan rancangan pengembangan global, menandakan peristiwa penting dalam pertumbuhan antarabangsa jenama itu.

REJO telah pun mewujudkan kehadiran yang kukuh di Asia Tenggara, memperkenalkan produk kayu panas HOMER dan SIU ke Malaysia dan Indonesia, di mana permintaan untuk produk tidak terbakar haba semakin meningkat.

Membina momentum ini, REJO kini bersedia untuk melancarkan produk baharu di Eropah dan UAE, dengan wilayah ini dikenal pasti sebagai pasaran utama untuk inovasi HNB. Satu langkah penting dalam strategi ini ialah pemeteraian Memorandum Persefahaman (MOU) dengan rakan kongsi utama dari Republik Czech semasa InterTabac 2024, mengukuhkan kedudukan REJO di Eropah di samping kehadirannya yang semakin meningkat di Itali.

Strategi ini menumpukan pada memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk produk tembakau berisiko rendah dengan menawarkan peranti yang disesuaikan dan kayu yang dipanaskan yang memenuhi pilihan tempatan. Melalui kempen pemasaran setempat dan perkongsian dengan pengedar serantau, REJO berhasrat untuk mengukuhkan kehadiran pasarannya dan mengukuhkan dirinya sebagai jenama terkemuka di wilayah ini.

Populariti di Acara

Kepopularan REJO di InterTabac 2024 tidak dapat dinafikan. Gerai jenama ini secara konsisten sibuk dengan aktiviti apabila pengunjung berpusu-pusu untuk merasai produk baharu secara langsung, profesional industri, wakil media dan pengguna semua tidak sabar-sabar untuk mengetahui lebih lanjut tentang tawaran REJO, dengan banyak memuji komitmen jenama terhadap inovasi dan kualiti.

Sambutan positif pada acara itu adalah bukti pengaruh REJO yang semakin meningkat dalam pasaran HNB global. Keupayaan jenama untuk menarik khalayak yang pelbagai dan terlibat sedemikian menyerlahkan kedudukan pasarannya yang kukuh dan daya tarikan rangkaian produknya. Kejayaan debut REJO AF1 dan REJO Mate Air mengukuhkan lagi reputasi jenama itu sebagai peneraju dalam industri.

Pengunjung berduyun-duyun ke Booth REJO

Melihat Ke Hadapan

Dengan pameran yang berjaya di InterTabac 2024 dan pelancaran produk baharu yang akan berlaku di pasaran antarabangsa utama, REJO bersedia untuk pertumbuhan dan kejayaan yang berterusan. Tumpuan jenama pada inovasi, kualiti dan kepuasan pengguna sudah pasti akan memacu usaha perkembangannya, memastikan ia kekal di barisan hadapan dalam industri HNB.

Memandangkan REJO terus menolak sempadan yang mungkin dalam teknologi tembakau, kehadirannya di acara seperti InterTabac berfungsi sebagai peringatan yang kuat tentang komitmen jenama bagi membentuk masa depan industri rokok. Pengguna dan profesional industri boleh mengharapkan inovasi dan inisiatif yang menarik daripada REJO kerana ia terus menerajui pasaran HNB global.

Perihal REJO

REJO ialah penyedia global produk tahan panas yang berkualiti, bersama-sama dengan peranti pemanas berjenamanya sendiri dan kayu yang dipanaskan, yang diiktiraf untuk teknologi inovatif dan keupayaan operasi global.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang REJO dan produknya, lawati www.rejonow.com

Untuk pertanyaan media dan pilihan visual, sila hubungi:

newsroom@rejonow.com

