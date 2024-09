REJO ตอกย้ำภาพลักษณ์ระดับโลกด้วยการปรากฏตัวอย่างโดดเด่นในงาน InterTabac 2024

REJO เปิดตัวอุปกรณ์ทำความร้อนนวัตกรรมใหม่ ได้แก่ REJO AF1 และ REJO Mate Air

ประกาศแผนการขยายธุรกิจระดับโลกในงาน InterTabac 2024

การลงนามบันทึกความเข้าใจกับพันธมิตรรายสำคัญจากสาธารณรัฐเช็ก

ดอร์ทมุนด์, เยอรมนี, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- REJO ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมยาสูบแบบใช้ความร้อนที่ไม่ต้องเผาไหม้ (HNB) ได้สร้างผลลัพธ์สำคัญในงาน InterTabac ประจำปีนี้ ซึ่งตอกย้ำถึงสถานะของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันยาสูบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ระดับโลก

ในฐานะที่เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมยาสูบ InterTabac จึงเป็นเวทีสำคัญที่นักลงทุนในอุตสาหกรรมสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุดของตนได้ การเข้าร่วมของ REJO ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลระดับโลกที่เพิ่มขึ้นและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมอนาคตของการสูบบุหรี่

มุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์การสูบบุหรี่

ในงาน InterTabac 2024 บูธของ REJO เป็นจุดสนใจหลักที่ดึงดูดผู้เข้าชม ด้วยการจัดแสดงสินค้าอย่างมีชีวิตชีวาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์ของแบรนด์มุ่งเน้นที่การยกระดับประสบการณ์การสูบบุหรี่ โดยนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง ภารกิจของ REJO คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ HNB ที่หลากหลายและมีคุณภาพสูง พร้อมลดสารเคมีอันตรายได้อย่างมาก ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงคำยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้บริโภคด้วย

REJO เน้นย้ำถึงคุณค่าหลักของนวัตกรรม การมีคุณภาพสูง และความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อประเพณีอันล้ำค่าของยาสูบ ขณะเดียวกันก็เปิดรับความก้าวหน้าสมัยใหม่อย่างเต็มที่ คำกล่าวที่ว่า "ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต" สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาที่ก้าวหน้าของ REJO โดยสร้างจุดยืนแบรนด์ไม่เพียงแค่ปรับตัวตามยุคสมัย แต่ยังมีบทบาทในการกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมอีกด้วย

การเปิดตัว REJO AF1 และ REJO Mate Air

ประเด็นสำคัญของการเข้าร่วมของ REJO ในงาน InterTabac คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รายการ ได้แก่ REJO AF1 และ REJO Mate Air อุปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยี HNB โดยมีการออกแบบที่ทันสมัยและการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูบบุหรี่ในยุคใหม่อย่างครบถ้วน

REJO AF1 เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนที่ทันสมัย ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแท่งยาสูบแบบเม็ด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ร่วมกับแท่งยาสูบแบบเม็ดที่เป็นแบรนด์ของตนเองอย่าง OICES และแท่งยาสูบสมุนไพร TOZE เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยลมร้อนขั้นสูง REJO AF1 จึงรับประกันว่าเม็ดยาสูบทั้งหมดจะได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ วิธีนี้ช่วยรักษากลิ่นยาสูบตามธรรมชาติไว้และในขณะเดียวกันก็ลดการผลิตสารเคมีที่เป็นอันตราย ทำให้ได้รับประสบการณ์การสูบบุหรี่ที่ดื่มด่ำได้เต็มที่และพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ทำความร้อน REJO AF1 รุ่นใหม่นี้มีให้เลือกถึง 3 สีหลัก

REJO Mate Air เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ REJO ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกในการพกพา โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการใช้งาน อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบานี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบวงกลมขั้นสูง ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างควันที่หนาแน่นและรสชาติที่เต็มเปี่ยมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบที่เพรียวบางและคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งผู้ใช้ HNB รายใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว

อุปกรณ์ทำความร้อน REJO Mate Air รุ่นใหม่แบบครบชุด

การขยายขอบเขตการเข้าถึงในระดับโลก

นอกจากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ล่าสุดแล้ว REJO ยังได้ประกาศแผนการขยายธุรกิจในระดับโลก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับการเติบโตในระดับนานาชาติของแบรนด์

REJO ได้สร้างสถานะที่มั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์แท่งทำความร้อน HOMER และ SIU ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ทำความร้อนแบบไม่ต้องเผาไหม้เพิ่มสูงขึ้น

REJO ได้ใช้โอกาสนี้ในการขยายธุรกิจโดยเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในยุโรปและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งถือเป็นตลาดสำคัญสำหรับนวัตกรรม HNB ก้าวสำคัญในกลยุทธ์นี้คือการลงนามบันทึกความเข้าใจกับพันธมิตรรายใหญ่จากสาธารณรัฐเช็กในงาน InterTabac 2024 ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานที่มั่นของ REJO ในยุโรป พร้อมกับการเติบโตในอิตาลีอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นที่การตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีความเสี่ยงลดลง โดยนำเสนออุปกรณ์เฉพาะและแท่งให้ความร้อนที่ตรงตามความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง REJO มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งสำหรับการมีอยู่ในตลาดและสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ชั้นนำในภูมิภาคเหล่านี้ ผ่านแคมเปญการตลาดในท้องถิ่นและการร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาค

ความเป็นที่นิยมในงาน

ความเป็นที่นิยมของ REJO ในงาน InterTabac 2024 นั้นไม่อาจปฏิเสธได้ บูธของแบรนด์เต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อย่างคึกคัก โดยผู้เข้าชมต่างแห่แหนเข้ามาสัมผัสผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง ทั้งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ตัวแทนสื่อ และผู้บริโภคต่างกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ REJO หลายคนยังยกย่องความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณภาพอีกด้วย

ผลตอบรับเชิงบวกในงานนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ REJO ในตลาด HNB ระดับโลก ความสามารถของแบรนด์ในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและความน่าดึงดูดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ความสำเร็จในการเปิดตัว REJO AF1 และ REJO Mate Air เป็นการตอกย้ำชื่อเสียงของแบรนด์ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

ผู้เข้าชมเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ REJO อย่างคึกคัก

การดำเนินงานในอนาคต

เนื่องด้วยความสำเร็จในการจัดแสดงที่งาน InterTabac 2024 และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ REJO จึงมีความพร้อมสำหรับการเติบโตและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคต การที่แบรนด์ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม คุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภค แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อความพยายามในการขยายธุรกิจ และทำให้แบรนด์ยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม HNB ต่อไป

ขณะที่ REJO ยังคงขยายขอบเขตของนวัตกรรมในเทคโนโลยียาสูบ การเข้าร่วมงานต่าง ๆ เช่น InterTabac เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการกำหนดอนาคตของการสูบบุหรี่อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทุกคนต่างตั้งตารอที่จะได้สัมผัสนวัตกรรมและความคิดริเริ่มอันน่าตื่นเต้นจาก REJO ที่ยังคงเป็นผู้นำในตลาด HNB ระดับโลก

เกี่ยวกับ REJO

REJO เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทำความร้อนแบบไม่ต้องเผาไหม้ที่มีคุณภาพระดับโลก โดยมีอุปกรณ์และแท่งทำความร้อนที่เป็นแบรนด์ของตนเอง ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมและความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระดับสากลอย่างโดดเด่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REJO และผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุณาไปที่ www.rejonow.com

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อและเลือกสรรรูปภาพในการนำเสนอข่าว กรุณาติดต่อ

newsroom@rejonow.com

