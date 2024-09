REJO Memperkuat Jejak Globalnya dengan Kehadiran yang Kuat di InterTabac 2024

REJO Memperkenalkan Alat Pemanas Inovatif, REJO AF1 dan REJO Mate Air

Mengumumkan Rencana Ekspansi Global di InterTabac 2024

Penandatanganan MOU dengan mitra besar dari Republik Ceko

DORTMUND, Jerman, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- REJO, merek pelopor dalam industri tembakau heat-not-burn (HNB), menunjukkan pengaruh signifikan pada acara InterTabac tahun ini, selanjutnya memperkuat posisinya sebagai pelopor penyedia global solusi tembakau yang inovatif.

Sebagai acara tersohor dunia untuk industri tembakau, InterTabac berfungsi sebagai wadah penting bagi pelaku industri ini dalam memamerkan produk dan teknologi terbaru mereka. Partisipasi REJO menegaskan pengaruhnya yang terus meningkat di tingkat global dan komitmennya untuk memajukan masa depan industri rokok tembakau.

Berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengalaman merokok

Di InterTabac 2024, Stan REJO tampil memukau dan menyedot perhatian pengunjung dengan berbagai pajangannya yang menarik dan presentasi produk yang canggih.

Pesan merek ini berfokus pada misinya untuk meningkatkan kualitas pengalaman merokok dengan menawarkan produk alternatif melalui teknologi yang canggih. Misi REJO adalah menghadirkan produk HNB yang beragam dan berkualitas tinggi sekaligus secara signifikan mengurangi zat kimia yang berbahaya yang mendapatkan sambutan hangat dari pengunjung yang hadir, serta mendulang pujian dari pakar industri dan konsumen.

REJO menekankan nilai inti dari inovasi, kualitas tinggi dan penghormatan mendalam pada tradisi tembakau yang kaya, sekaligus tetap menerapkan kemajuan teknologi modern. Tagline "Merangkul Masa Depan Perubahan" merangkum pendekatan REJO yang berpikiran maju, yang menempatkan merek ini sebagai tidak hanya berkembang mengikuti zaman, tetapi juga membentuk masa depan industri ini.

Memperkenalkan REJO AF1 dan REJO Mate Air

Sorotan utama dalam partisipasi REJO di InterTabac adalah peluncuran dua produk terbarunya: REJO AF1 dan REJO Mate Air. Kedua alat ini menggambarkan kemajuan terbaru dalam teknologi HNB, yang menghadirkan desain canggih dan fungsi yang memenuhi kebutuhan para perokok modern.

REJO AF1 adalah alat pemanas canggih yang secara khusus didesain untuk stik granular, yang menjadikannya ideal saat dipasangkan dengan stik granular tembakau merek sendiri OICES dan stik granular herbal TOZE. Dengan memanfaatkan teknologi pemanas aliran udara panas yang canggih, REJO AF1 memastikan bahwa setiap bulir tembakau dipanaskan secara merata dan menyeluruh. Metode ini mempertahankan aroma tembakau alami sekaligus mengurangi munculnya zat kimia yang berbahaya, yang memberikan pengalaman merokok yang lebih kaya dan lebih memuaskan.

Tiga warna utama tersedia untuk Alat Pemanas REJO AF1 yang baru

REJO Mate Air adalah produk inovatif lainnya yang masuk dalam jajaran produk REJO dan ideal bagi pengguna yang memprioritaskan portabilitas tanpa mengorbankan performa. Alat ringkas dan ringan ini dilengkapi dengan teknologi pemanas bulat canggih untuk menghasilkan asap tebal dan rasa yang kaya. Desainnya yang ramping dan fiturnya yang mudah digunakan menjadikan produk ini sebagai pilihan sempurna bagi pengguna HNB baru maupun berpengalaman.

Seri lengkap dari Alat Pemanas REJO Mate Air terbaru

Meningkatkan Jangkauan Global

Selain memamerkan produk terbarunya, REJO juga mengumumkan rencana ekspansi global, yang menandakan pencapaian besar dalam pertumbuhan internasional merek ini.

REJO telah memiliki kehadiran yang kuat di Asia Tenggara, dengan memperkenalkan produk stik yang dipanaskan, HOMER dan SIU, ke Malaysia dan Indonesia, yang belakangan ini menunjukkan kenaikan permintaan akan produk heat-not-burn.

Dengan memanfaatkan momentum ini, REJO kini siap meluncurkan produk baru di Eropa dan UEA, di mana kedua wilayah ini dianggap sebagai pasar utama untuk inovasi HNB. Langkah signifikan dalam strategi ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dengan satu mitra besar dari Republik Ceko selama InterTabac 2024, yang memperkuat jejak REJO di Eropa bersama dengan kehadirannya yang tumbuh di Italia.

Strategi ini berfokus pada pemenuhan permintaan yang terus meningkat akan produk tembakau yang berisiko kecil dengan menawarkan alat khusus dan stik yang dipanaskan untuk memenuhi preferensi pengguna lokal. Melalui kampanye pemasaran yang dilokalkan dan kemitraan dengan distributor regional, REJO bertujuan untuk memperkuat kehadirannya di pasar dan memantapkan posisinya sebagai merek terkemuka di semua wilayah distribusinya.

Popularitas di Acara Ini

Popularitas REJO di InterTabac 2024 tidak terbantahkan. Stan merek ini terus dipadati pengunjung yang penasaran ingin mencoba produk baru untuk pertama kalinya. Para profesional industri, perwakilan media, dan konsumen semuanya ingin tahu tentang penawaran REJO, dan banyak dari mereka bahkan memuji komitmen merek ini terhadap inovasi dan kualitas.

Penerimaan yang positif di acara ini menjadi bukti akan meningkatnya pengaruh REJO di pasar HNB global. Kemampuan merek ini untuk menarik minat berbagai audiens aktif menegaskan posisinya yang kuat di pasar dan daya tarik produknya yang beragam. Debut REJO AF1 dan REJO Mate Air yang sukses lebih lanjut memperkokoh reputasi merek ini sebagai pemimpin di industrinya.

Pengunjung Berbondong-Berbondong Menyambangi Stan REJO

Menatap Masa Depan

Melalui partisipasinya yang berhasil dalam pameran di InterTabac 2024 dan peluncuran produk baru di pasar internasional utama dalam waktu dekat, REJO pun siap meraih pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Fokus merek ini pada inovasi, kualitas, dan kepuasan konsumen tidak diragukan lagi akan mendorong upaya ekspansinya, yang memastikan bahwa merek ini tetap terdepan di industri HNB.

Saat REJO terus mendobrak batasan terhadap berbagai potensi yang mungkin terwujud terkait teknologi tembakau, kehadirannya di acara seperti InterTabac berfungsi sebagai pengingat kuat tentang komitmen merek ini untuk membentuk masa depan industri produk rokok HNB. Konsumen dan profesional industri dapat menantikan inovasi dan inisiatif menarik dari REJO saat REJO terus menjadi pemimpin terdepan dalam pasar HNB global.

Tentang REJO

REJO adalah penyedia global untuk produk heat-not-burn berkualitas, serta alat pemanas dan stik yang dipanaskan bermerek sendiri, yang diakui atas teknologi inovatifnya serta kemampuan operasionalnya secara global.

Untuk informasi selengkapnya tentang REJI dan produknya, kunjungi www.rejonow.com

Untuk pertanyaan dari media dan pilihan gambar visual, harap hubungi

newsroom@rejonow.com

Foto yang menyertai pengumuman ini dapat diakses di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fbc7b8b-4fb5-4b74-976b-f58d9520fed6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e4a59b2-a554-4e7d-8eed-b50607c7b3fa

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2d634483-10b1-42cc-8b8c-f99c85a5d78d

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.