リージョ (REJO) がインタータバック 2024 (InterTabac 2024) に出展し、グローバルな事業展開を本格化

リージョ、革新的な加熱デバイス「REJO AF1」と「REJO Mate Air」を発表

インタータバック 2024でグローバル展開計画を発表

チェコの主要パートナーとMOUを締結



ドイツ・ドルトムント発, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 加熱式 (HNB) タバコ業界のパイオニアブランドであるリージョは、今年のインタータバック・イベントで大きなインパクトを与え、革新的なタバコソリューションのパイオニア的グローバルプロバイダーとしてのポジションをさらに確実なものにした。

タバコ業界の世界的なイベントとして、インタータバックは業界関係者が最新の製品と技術を展示する重要なプラットフォームとなっている。 リージョの出展は、その世界的な影響力の高まりと、喫煙の未来を前進させるというコミットメントを示すものであった。

喫煙体験の向上に取り組む

インタータバック2024で、リージョの出展ブースは注目を集め、鮮やかなディスプレイと最先端の製品プレゼンテーションで観衆を引きつけた。

ブランドのメッセージでは、先進技術によって代替手段を提供することで、喫煙体験を向上させるというミッションに重点が置かれた。 有害な化学物質を大幅に削減しながら、多様で高品質なHNB製品を提供することを目指ざすというリージョの取り組みは、参加者の共感を呼び、業界の専門家や消費者から賞賛を集めた。

リージョは、現代の進歩を受け入れながら、革新、高品質、タバコの豊かな伝統への深い敬意を中核的価値観として強調した。 「Embrace the Future of Change (変化の未来を受け入れる)」というキャッチフレーズには、リージョの先進的なアプローチが集約されており、時代とともに進化するだけでなく、業界の未来を切り開くブランドとしてリージョを位置づけた。

REJO AF1とREJO Mate Airを発表

リージョのインタータバック出展の大きな目玉は、二つの新製品「REJO AF1」と「REJO Mate Air」の発表であった。 これらのデバイスは、HNB技術の最新の進歩を象徴するもので、現代の喫煙者のニーズを満たす最先端のデザインと機能性を特長としている。

REJO AF1は、粒状スティック用に特別に設計された最先端の加熱デバイスで、自社ブランドのタバコ用粒状スティック「OICES」やハーブ用粒状スティック「TOZE」との最適な組み合わせを実現する。 最先端の熱風加熱技術を駆使したREJO AF1は、タバコの一粒一粒を均一かつ十分に加熱する。 この方法は、有害な化学物質の発生を抑えながら、タバコ本来の香りをキープし、より豊かで満足度の高い喫煙体験を提供する。

新型加熱デバイス「REJO AF1」のメインカラーは3色

また、REJO Mate Airは、REJOの製品ラインナップに加わったもうひとつの革新的な製品で、パフォーマンスに妥協することなく携帯性を優先するユーザーにとって理想的な製品だ。 このコンパクトかつ軽量なデバイスは、最新の丸型加熱技術を搭載しており、濃厚な煙と芳醇な味わいを実現する。 その洗練されたデザインとユーザーフレンドリーな機能は、HNBの初心者にも経験者にも最適な選択肢となる。

新型REJO Mate Air加熱デバイスのラインナップ

グローバルな展開の拡大

最新製品の展示に加え、リージョはグローバルな事業拡大計画を発表し、ブランドの国際的な成長における大きな節目を刻んだ。

リージョはすでに東南アジアで強い存在感を示しており、加熱式タバコ製品の需要が高まっているマレーシアとインドネシアに、加熱式タバコ製品「HOMER」と「SIU」を導入している。

この勢いに乗って、リージョは現在、HNBイノベーションの主要市場として認識されている欧州とアラブ首長国連邦で新製品を発売する予定である。 この戦略における大きな一歩として、インタータバック2024の開催期間中にチェコ共和国の主要パートナーと覚書 (MOU) を締結し、リージョのイタリアでの存在感の拡大とともに、ヨーロッパでの足場を強化した。

この戦略は、地域ごとの嗜好に合うようカスタマイズされたデバイスと加熱式タバコスティックを提供することで、リスクを抑えたタバコ製品に対する需要の高まりに応えることに重点を置いている。 地域に特化したマーケティングキャンペーンや地域ディストリビューターとの提携を通じて、リージョは市場での存在感を強固なものとし、これらの地域におけるトップブランドとしての地位を確立することを目指している。

イベントでの人気

インタータバック2024におけるREJOの人気は紛れもないものだった。 同ブランドのブースには来場者が新製品を直接体験しようと押し寄せ、常に活気に満ちていた。業界の専門家、メディア関係者、消費者は、いずれもリージョの製品について詳しく知ろうと熱心に耳を傾け、その革新性と品質に対するブランドのこだわりを称賛する声が数多く聞かれた。

イベントでの好評ぶりは、リージョが世界のHNB市場で影響力を強めていることの証である。 このように多様で熱心なオーディエンスを惹きつけるブランドの能力は、その強力な市場ポジショニングと製品ラインの魅力を裏付けている。 REJO AF1とREJO Mate Airの好調なデビューにより、業界をリードするブランドとしての評価がさらに確固たるものとなった。

リージョブースに集まる来場者

今後の見通し

インタータバック2024での出展が成功し、主要な国際市場での新製品の発売を目前に控え、リージョは成長と成功を継続する態勢を整えている。 革新、品質、そして消費者満足に重点を置く同ブランドは、その拡大努力を間違いなく推進し、HNB業界の最前線に位置し続けることを確実にするだろう。

リージョがタバコ技術の可能性の限界に挑み続ける中、インタータバックのようなイベントへの出展は、喫煙の未来を形作るというブランドの取り組みを強く印象付けるものとなっている。 消費者および業界の専門家らからは、グローバルなHNB市場をリードし続けるリージョの革新的なイノベーションおよび取り組みに今後ますます期待が高まるだろう。

リージョについて

リージョは、革新的な技術とグローバルな事業展開能力で知られる、高品質の加熱式タバコ製品、自社ブランドの加熱式デバイス、加熱式スティックの世界的プロバイダーである。

リージョおよび同社製品についての詳細は www.rejonow.com を参照されたい。

報道関係者向けおよびビジュアル資料に関する問い合わせ先:

newsroom@rejonow.com

この発表に付随する写真は、以下から入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fbc7b8b-4fb5-4b74-976b-f58d9520fed6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e4a59b2-a554-4e7d-8eed-b50607c7b3fa

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2d634483-10b1-42cc-8b8c-f99c85a5d78d

