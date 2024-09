REJO מחזקת את טביעת הרגל הגלובלית שלה עם נוכחות בולטת ב- InterTabac

*REJO חושפת מכשירי חימום חדשניים REJO AF1 ו-REJO Mate Air

*הכריזה על תוכניות התרחבות גלובלית בכנס InterTabac 2024

*חתימה על מזכר הבנות עם שותף מרכזי מצ'כיה

דורטמונד, גרמניה, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

REJO, בעלת מותג חלוצי בתעשיית הטבק המבוססת על תהליך "חימום ללא שריפה" (HNB), הציג השפעה משמעותית באירוע InterTabac של השנה, וביסס עוד יותר את מעמדה כספקית חלוצית גלובלית עבור פתרונות טבק חדשניים.

כאירוע המוביל בעולם לתעשיית הטבק, InterTabac משמש כפלטפורמה מרכזית עבור השחקניות בתעשייה להצגת המוצרים והטכנולוגיות העדכניות ביותר שלהן. השתתפותה של REJO מדגישה את השפעתה הגלובלית הגוברת ומחויבותה לקידום עתיד העישון.

מחויבים לשיפור חוויית העישון

הדוכן של REJO ב-InterTabac 2024 היווה נקודת מוקד, משך קהל רב עם התצוגות התוססות ועם מצגות המוצרים החדשניים.

המסרים של המותג התמקדו במשימה לשפר את חווית העישון על ידי הצעת חלופות באמצעות טכנולוגיות מתקדמות. המשימה של REJO היא לספק מוצרי HNB מגוונים באיכות גבוהה תוך צמצום משמעותי של כימיקלים מזיקים, והם זכו לתהודה בקרב המשתתפים, ולשבחים ממומחים בתעשייה וצרכנים כאחד.

REJO הדגישה את ערכי הליבה של חדשנות, איכות גבוהה וכבוד עמוק למסורות העשירות של הטבק, כל זאת תוך אימוץ ההתקדמות המודרנית. הסלוגן "אמץ את עתיד השינוי" תמצת את גישת החשיבה קדימה של REJO, ומיצב את המותג לא רק כמתפתח עם הזמן, אלא גם כמעצב את עתיד התעשייה.

הכירו את REJO AF1 ו-REJO Mate Air

גולת הכותרת בהשתתפותה של REJO ב-InterTabac הייתה חשיפת שני המוצרים החדשים שלה: REJO AF1 ו-REJO Mate Air. מכשירים אלה מייצגים את ההתקדמות המעודכנת ביותר בטכנולוגיית HNB, ומציעים עיצוב ותפקודיות חדישים העונים לצרכים של מעשנים מודרניים.

REJO AF1 הוא מכשיר חימום עדכני שתוכנן במיוחד עבור מקלות מגורענים, והוא מספק התאמה מיטבית עם OICES, מקלות טבק מגורענים ממותגים משלו, ול-TOZE, ומקלות מגורענים צמחיים. בעזרת טכנולוגיית חימום מתקדמת המבוססת על זרימת אוויר חם, REJO AF1 מבטיח שכל גרגיר טבק מחומם באופן שווה ויסודי. שיטה זו משמרת את הארומה הטבעית של הטבק, אך מפחיתה את ייצור הכימיקלים המזיקים, ומספקת חוויית עישון עשירה ומשביעה יותר.

שלושה צבעים עיקריים של מכשיר החימום החדש REJO AF1

REJO Mate Air הוא תוספת חדשנית נוספת למערך המוצרים של REJO, והוא מיטבי למשתמשים שמתעדפים ניידות מבלי לפגוע בביצועים. מכשיר קומפקטי וקל משקל זה מצויד בטכנולוגיית חימום במעטפת מלאה מתקדמת להפקת עננים צפופים וטעם בעל גוף מלא. העיצוב המלוטש והתכונות הידידותיות למשתמש שלו הופכים אותו לבחירה מצוינת עבור משתמשי HNB חדשים ומנוסים כאחד.

הסדרה המלאה של מכשירי החימום החדשים REJO Mate Air

הגדלת התפוצה הגלובלית

בנוסף להצגת מוצריה האחרונים, REJO הכריזה על תוכניות התרחבות גלובלית, המסמנות ציון דרך משמעותי בצמיחה הבינלאומית של המותג.

REJO כבר מיסדה נוכחות חזקה בדרום מזרח אסיה עם ההשקה של מוצרי המקל המחומם של HOMER ו-SIU במלזיה ובאינדונזיה בהן חלשה עלייה בביקוש למוצרי "חימום ללא שריפה".

בהתבסס על המומנטום הזה, REJO עומדת כעת להשיק מוצרים חדשים באירופה ובאיחוד האמירויות, כאשר אזורים אלה מזוהים כשווקי מפתח לחדשנות HNB. צעד משמעותי באסטרטגיה זו היה חתימת מזכר הבנות (MOU) עם שותפה מרכזית מצ'כיה במהלך InterTabac 2024, שחיזק את דריסת הרגל של REJO באירופה לצד נוכחותה הגוברת באיטליה.

אסטרטגיה זו מתמקדת במענה לביקוש הגובר למוצרי טבק בסיכון מופחת על ידי הצעת מכשירים מותאמים ומקלות מחוממים הנותנים מענה להעדפות מקומיות. באמצעות קמפיינים שיווקיים מקומיים ושותפויות עם מפיצים אזוריים, REJO שואפת לבסס את נוכחותה בשוק ולבסס את עצמה כמותג מוביל באזורים אלה.

הפופולריות באירוע

הפופולריות של REJO ב-InterTabac 2024 הייתה ברורה לחלוטין. הדוכן של המותג היה עמוס בפעילות באופן עקבי כאשר מבקרים נהרו לחוות את המוצרים החדשים ממקור ראשון, כולל אנשי מקצוע בתעשייה, נציגי תקשורת וצרכנים שהיו להוטים ללמוד עוד על ההיצע של REJO, כאשר רבים שיבחו את המחויבות של המותג לחדשנות ואיכות.

קבלת הפנים החיובית באירוע היא עדות להשפעתה הגוברת של REJO בשוק ה-HNB העולמי. היכולת של המותג למשוך קהל כה מגוון ומעורב מדגישה את מיצוב השוק החזק שלו ואת המשיכה של מגוון המוצרים שלו. הופעת הבכורה המוצלחת של REJO AF1 ו- REJO Mate Air מבססת עוד יותר את המוניטין של המותג כמוביל בתעשייה.

המבקרים נוהרים לביתן REJO

מבט קדימה

עם התצוגה המוצלחת ב-InterTabac 2024 וההשקה הממשמשת ובאה של מוצרים חדשים בשווקי מפתח בינלאומיים, REJO ערוכה להמשך צמיחה והצלחה. ההתמקדות של המותג בחדשנות, איכות ושביעות רצון הצרכנים תניע ללא ספק את מאמצי ההתרחבות שלו, ותבטיח שהוא יישאר בחזית תעשיית ה-HNB.

בעוד REJO ממשיכה לדחוף את הגבולות של מה שאפשר להשיג בטכנולוגיית הטבק, נוכחותה באירועים כמו InterTabac משמשת כתזכורת חזקה למחויבות שלה לעצב את עתיד העישון. צרכנים ואנשי מקצוע בתעשייה כאחד יכולים לצפות לחדשנות וליוזמות מרגשות מבית REJO כשהיא ממשיכה להוביל את המטען בשוק ה-HNB העולמי.

אודות REJO

REJO היא ספקית גלובלית של מוצרי "חימום ללא שריפה" איכותיים, יחד עם מכשירי חימום ממותגים משלה ומקלות מחוממים, הזוכים להכרה בזכות טכנולוגיות חדשניות וביכולות תפעול גלובליות.

למידע נוסף על REJO ומוצריה, בקרו באתר www.rejonow.com

לפניות מדיה וצילומים חזותיים, אנא צרו קשר:

newsroom@rejonow.com

תמונות יח"צ הנלוות להודעה זו זמינות בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fbc7b8b-4fb5-4b74-976b-f58d9520fed6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e4a59b2-a554-4e7d-8eed-b50607c7b3fa

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2d634483-10b1-42cc-8b8c-f99c85a5d78d

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.