REJO festigt globale Präsenz mit herausragender Präsenz auf der InterTabac 2024

REJO stellt die innovativen Erhitzer REJO AF1 und REJO Mate Air vor

Das Unternehmen kündigt auf der InterTabac 2024 globale Expansionspläne an

Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit einem wichtigen Partner aus der Tschechischen Republik

DORTMUND, Deutschland, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- REJO, eine bahnbrechende Marke in der Heat-Not-Burn (HNB)-Tabakbranche, hat auf der diesjährigen InterTabac-Veranstaltung einen bedeutenden Eindruck hinterlassen und seine Position als bahnbrechender globaler Anbieter von innovativen Tabaklösungen weiter gefestigt.

Als weltweit führende Veranstaltung für die Tabakbranche ist die InterTabac eine wichtige Plattform für die Akteure der Branche, um ihre neuesten Produkte und Technologien vorzustellen. Die Teilnahme von REJO unterstrich den wachsenden globalen Einfluss des Unternehmens und sein Engagement, die Zukunft des Rauchens voranzutreiben.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Raucherlebnis zu verbessern

Auf der InterTabac 2024 war der Stand von REJO ein Blickfang, der mit seinen lebendigen Displays und innovativen Produktpräsentationen die Massen anlockte.

Die Botschaft der Marke konzentrierte sich auf ihre Mission, das Raucherlebnis zu verbessern, indem sie durch fortschrittliche Technologien Alternativen anbietet. Die Mission von REJO, vielfältige und qualitativ hochwertige HNB-Produkte zu liefern und gleichzeitig schädliche Chemikalien deutlich zu reduzieren, fand bei den Teilnehmern großen Anklang und wurde von Branchenexperten und Verbrauchern gleichermaßen gelobt.

REJO betonte die Kernwerte Innovation, hohe Qualität und tiefen Respekt für die reichen Traditionen des Tabaks bei gleichzeitiger Berücksichtigung moderner Entwicklungen. Der Slogan „Embrace the Future of Change“ (Die Zukunft der Veränderung annehmen) bringt den zukunftsorientierten Ansatz von REJO auf den Punkt und positioniert die Marke so, dass sie nicht nur mit der Zeit geht, sondern auch die Zukunft der Branche mitgestaltet.

Die Einführung von REJO AF1 und REJO Mate Air

Ein großer Höhepunkt der Teilnahme von REJO an der InterTabac war die Vorstellung der beiden neuen Produkte des Unternehmens: REJO AF1 und REJO Mate Air. Diese Geräte stellen die neuesten Fortschritte in der HNB-Technologie dar und zeichnen sich durch modernes Design und Funktionalität aus, die den Bedürfnissen moderner Raucher entsprechen.

Der REJO AF1 ist ein hochmodernes Erhitzungsgerät, das speziell für Granulatsticks entwickelt wurde und sich ideal mit den Tabak-Granulatsticks der Eigenmarke OICES und den Kräuter-Granulatsticks TOZE kombinieren lässt. Der REJO AF1 nutzt die fortschrittliche Heißlufterhitzungs-Technologie und sorgt dafür, dass jedes Tabakkörnchen gleichmäßig und gründlich erhitzt wird. Bei dieser Methode bleibt das natürliche Tabakaroma erhalten, während die Produktion schädlicher Chemikalien reduziert wird, was zu einem reicheren und befriedigenderen Raucherlebnis führt.

Drei Hauptfarben des neuen REJO AF1-Erhitzers

Der REJO Mate Air ist eine weitere innovative Ergänzung der Produktpalette von REJO und ideal für Benutzer, die Wert auf Mobilität legen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Dieses kompakte und leichte Gerät ist mit einer fortschrittlichen runden Erhitzertechnologie ausgestattet, die dichte Wolken und ein kräftiges Aroma erzeugt. Sein schlankes Design und seine benutzerfreundlichen Funktionen machen es zu einer ausgezeichneten Wahl sowohl für neue als auch für erfahrene HNB-Nutzer.

Komplette Reihe der neuen REJO Mate Air-Erhitzer

Erhöhung der globalen Reichweite

Neben der Vorstellung der neuesten Produkte kündigte REJO globale Expansionspläne an, die einen wichtigen Meilenstein für das internationale Wachstum der Marke darstellen.

REJO hat bereits eine starke Präsenz in Südostasien aufgebaut und die HOMER- und SIU-Erhitzerstick-Produkte in Malaysia und Indonesien eingeführt, wo die Nachfrage nach Heat-Not-Burn-Produkten steigt.

Aufbauend auf dieser Dynamik wird REJO nun neue Produkte in Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten einführen, da diese Regionen als Schlüsselmärkte für HNB-Innovationen gelten. Ein wichtiger Schritt in dieser Strategie war die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit einem wichtigen Partner aus der Tschechischen Republik während der InterTabac 2024, wodurch REJO neben seiner wachsenden Präsenz in Italien auch in Europa stärker Fuß fassen konnte.

Diese Strategie zielt darauf ab, die steigende Nachfrage nach risikoärmeren Tabakerzeugnissen zu befriedigen, indem maßgeschneiderte Geräte und Erhitzersticks angeboten werden, die den lokalen Vorlieben gerecht werden. Durch lokalisierte Marketingkampagnen und Partnerschaften mit regionalen Händlern will REJO seine Marktpräsenz festigen und sich als führende Marke in diesen Regionen etablieren.

Beliebtheit auf der Veranstaltung

Die Beliebtheit von REJO auf der InterTabac 2024 war unbestreitbar. Am Stand der Marke herrschte durchgehend reger Betrieb, da die Besucher in Scharen kamen, um die neuen Produkte aus erster Hand zu erleben. Fachleute aus der Branche, Medienvertreter und Verbraucher waren allesamt begierig darauf, mehr über die Angebote von REJO zu erfahren, und viele lobten das Engagement der Marke für Innovation und Qualität.

Der positive Empfang bei der Veranstaltung ist ein Beweis für den wachsenden Einfluss von REJO auf dem globalen HNB-Markt. Die Fähigkeit der Marke, ein so vielfältiges und engagiertes Publikum anzuziehen, unterstreicht ihre starke Marktpositionierung und die Attraktivität ihrer Produktpalette. Das erfolgreiche Debüt von REJO AF1 und REJO Mate Air untermauert den Ruf der Marke als Branchenführer.

Besucher strömen zum Stand von REJO

Ausblick

Mit einer erfolgreichen Präsentation auf der InterTabac 2024 und der bevorstehenden Einführung neuer Produkte in wichtigen internationalen Märkten ist REJO für weiteres Wachstum und Erfolg gerüstet. Der Fokus der Marke auf Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit wird zweifellos ihre Expansionsbemühungen vorantreiben und sicherstellen, dass sie an der Spitze der HNB-Branche bleibt.

Während REJO weiterhin die Grenzen dessen, was in der Tabaktechnologie möglich ist, verschiebt, dient die Anwesenheit des Unternehmens auf Veranstaltungen wie der InterTabac als starker Hinweis auf das Engagement der Marke, die Zukunft des Rauchens zu gestalten. Sowohl Verbraucher als auch Branchenexperten können sich auf spannende Innovationen und Initiativen von REJO freuen, während das Unternehmen weiterhin eine führende Rolle auf dem globalen HNB-Markt einnimmt.

Über REJO

REJO ist ein weltweiter Anbieter von hochwertigen Heat-not-Burn-Produkten sowie von Erhitzern und Erhitzersticks seiner Eigenmarke. REJO ist bekannt für seine innovativen Technologien und seine globalen Einsatzmöglichkeiten.

Weitere Informationen über REJO und seine Produkte finden Sie unter www.rejonow.com

Für Medienanfragen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:

newsroom@rejonow.com

