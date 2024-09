COMPANY ANNOUNCEMENT When a company announces a recall, market withdrawal, or safety alert, the FDA posts the company's announcement as a public service. FDA does not endorse either the product or the company. Read Announcement View Product Photos Summary Company Announcement Date: September 22, 2024 FDA Publish Date: September 23, 2024 Product Type: Food & Beverages

Allergens Reason for Announcement: Recall Reason Description Potential or Undeclared Allergen – Fish Company Name: Avole, Inc. Brand Name: Brand Name(s) Product Description: Product Description Company Announcement Avole Inc., localizado en San Sebastián, Puerto Rico está retirando del mercado fundas de 7 onzas de Bacalaitos Criollos Mezcla para freír Bacalao, porque pueden contener falta de declaración del nombre común Pescado (Pollock) en la declaración de ingredientes o contenido. Las personas que tienen alergia o sensibilidad severa al pescado corren el riesgo de sufrir una reacción alergica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos. Bacalaitos Criollos Mezcla para freír Bacalao fue distribuida a: Puerto Rico. Los Bacalaitos Criollos Mezcla para freír Bacalao que están siendo retirados del mercado están envasados en fundas de 7 onzas, con fecha de vencimiento: 06/2025. El número de articulo de Bacalaitos Criollos Mezcla para freír Bacalao para este producto es 310925. El código de producto retirado del mercado 310925, uso antes de: 06/2025 se puede encontrar impreso en la región central superior derecha de la parte posterior de la funda. También, algunos productos expirados se encuentran actualmente en el mercado que pueden contener falta de declaración del nombre común Pescado (Pollock). Hasta la fecha no se ha informado de ninguna reaccion alergica relacionada con este producto, Bacalaitos Criollos Mezcla para freír Bacalao. El retiro del mercado se inició después que la empresa recibió, durante una inspección de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) el 5 de septiembre de 2024, notificación que la etiqueta del producto no declaraba el nombre común Pescado (Pollock) en la declaración de ingredientes o contenido. Como parte de la investigación en curso de la firma, el producto ha sido retirado para reacondicionar correcciones de etiquetas. Se insta a los consumidores que hayan comprado Bacalaitos Criollos Mezcla para freír Bacalao a devolverlo al lugar de compra. Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con Liliana Rodriguez de Liana’s Food al (787) 225-7282, Lunes-Viernes, 8:00 am-4:00pm EST. Link to English Translation Company Contact Information Consumers: Liliana Rodriguez de Liana’s Food, Avole Inc. (Productos Nita) (787) 225-7282, 787-568-9020

