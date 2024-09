حصلت شركة EBC على جائزة BrokersView لأفضل تجربة تداول، مما يعزز ريادتها العالمية

حصلت مجموعة EBC المالية على جائزة "أفضل تجربة تداول"، وحصل المحلل الكبير الحميدي على جائزة "أفضل استراتيجية تداول مبتكرة" في حفل توزيع جوائز BrokersView وFastBull لعام 2024 في فيتنام. حصلت مجموعة EBC المالية على جائزة "أفضل تجربة تداول" المرموقة من BrokersView في حفل توزيع الجوائز لعام 2024، تقديراً لالتزامها بظروف تداول استثنائية. حصل الحميدي من مجموعة EBC المالية على جائزة "أفضل استراتيجية تداول مبتكرة" في حفل توزيع جوائز FastBull 2024 Trading Influencers لمساهماته المتميزة في استراتيجية السوق.

SINGAPORE, September 23, 2024 /EINPresswire.com/ -- في حفل توزيع جوائز BrokersView في فيتنام في سبتمبر 2024، حصلت مجموعة EBC المالية (EBC) على جائزة "أفضل تجربة تداول"، مما عزز مرة أخرى مكانتها كشركة رائدة عالميًا في الصناعة المالية المتخصصة في الفوركس والعقود مقابل الفروقات والأسهم. وقد اعترفت الجائزة الأخيرة بالتزام EBC بتسهيل أقوى ظروف التداول وتقديم تجربة تداول استثنائية.

على الرغم من أن سوق تداول العملات الأجنبية العالمية ينمو بوتيرة سريعة ومن المتوقع أن يتجاوز 10 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028 (المصدر: Yahoo Finance)، فإن المشاركة في أداة التخطيط المالي التي تزداد شعبية هذه تشوبها معلومات مضللة وتقلبات واسعة النطاق، مما يؤدي إلى انعدام الثقة بين المتداولين (المصدر: Finance Magnates). تهدف EBC إلى معالجة هذه التحديات من خلال تعزيز بيئة تجارية مستقرة وموثوقة، مسترشدة بمعتقدها الأساسي بأن مشاركة كل مستثمر يجب أن تحظى بالجدية والإخلاص الذي تستحقه.

لا تتوقف EBC عند الجهود النشطة الرامية إلى ابتكار منصة التداول الخاصة بها وضمان فروق أسعار تنافسية للغاية، بل تكرس نفسها لضمان الامتثال للتنظيمات الصارمة وآليات التسعير العادلة والشفافة وتدابير الأمن متعددة الطبقات.

توسيع النطاق العالمي والحضور الاستراتيجي

لقد رسخت مجموعة EBC المالية مكانتها منذ فترة طويلة كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني، وفي جميع الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند.

ويعود هذا التوسع العالمي إلى استراتيجية EBC لتوطين عملياتها لتلبية المتطلبات التنظيمية الفريدة للمناطق المختلفة، مع تصميم عروضها لتلبية الاحتياجات المحددة للعملاء في كل سوق. ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التراخيص التنظيمية، والسيولة على مستوى المؤسسات، والبنية الأساسية المتقدمة للتداول، تعمل EBC على وضع نفسها لخدمة قاعدة أوسع من العملاء الدوليين بمجموعة متنوعة من أدوات وخدمات التداول.

إن نمو شركة EBC في الأسواق الناشئة، وخاصة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والهند وأفريقيا، يشكل جزءًا من التزام الشركة بتمكين المتداولين من الوصول إلى النظم البيئية المالية القوية، والتي كانت في العادة لا تحظى بالاهتمام الكافي من قبل المؤسسات المالية الكبرى. ومع قيام شركة EBC بتوسيع نطاق عملياتها، تواصل الشركة توسيع البنية الأساسية الداعمة لها في هذه المناطق لضمان تمكن المتداولين من الاستمتاع بنفس التجربة السلسة المتاحة في المراكز المالية الأكثر رسوخًا.

BrokersView منصة رائدة في مجال تقييم الوسطاء:

BrokersView، إحدى العلامات التجارية لشركة FastBull ، هي بوابة معلومات مالية رائدة تساعد المستثمرين على تحديد الوسطاء المناسبين بسرعة وكفاءة. لم يكن الفوز بجائزة "أفضل تجربة تداول" بالمهمة السهلة بين بحر من المنافسين الأقوياء. في تقييم EBC لجوائزها لعام 2024، أجرت BrokersView تقييمًا صارمًا لشركة EBC على ستة جوانب رئيسية - سرعة التداول والاستقرار والسيولة والانزلاق والفروقات وأسعار المقايضة.



تم فحص البيانات في الوقت الفعلي لظروف التداول المحددة مسبقًا، وفي النهاية، ساعدت منصة التداول المصممة خصيصًا من EBC، والتي تتميز بتنفيذ الطلبات السريع والأمثل، والفروقات المنخفضة، وخدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الشركة على التميز كعلامة على الضمان ولعبت دورًا حاسمًا في تأمين هذه الجائزة المرموقة.

تتمثل مهمة EBC كمجموعة وساطة عالمية في إنشاء نظام بيئي متفوق للتداول يعمل على تمكين المتداولين في جميع أنحاء العالم. لتحقيق هذه الغاية، تستثمر EBC في التراخيص التنظيمية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة والسيولة على مستوى المؤسسات وإدارة المخاطر القوية وخوارزميات التداول الخاصة. علاوة على ذلك، فإن الأمان والسرية من الأمور ذات الأهمية القصوى في EBC. تستخدم الشركة تشفير SSL 256 بت وقنوات تداول مخصصة لحماية معلومات عملائها وبناء حلول مخصصة لضمان تجربة تداول سلسة.

الاحتفال بروح التميز

إضافة إلى الجوائز التي حصل عليها في حفل توزيع جوائز BrokersView، حصل المحلل الأول في EBC، آل حميدي، أيضًا على جائزة "أفضل استراتيجية تداول مبتكرة" في حفل توزيع جوائز FastBull 2024 للمؤثرين في مجال التداول، والذي أقيم بالتزامن مع حفل توزيع جوائز BrokersView؛ يهدف حفل توزيع جوائز FastBull 2024 للمؤثرين في مجال التداول إلى الاحتفال بالأفراد الذين قدموا مساهمات بارزة في الصناعة.

بفضل خبرته التي تزيد عن عقد من الزمان في هذا المجال، كان حميدي رائدًا في تحقيق تقدم نظري في تحليل استراتيجيات السوق وأبحاث الامتثال ذات الصلة. وكانت خبرته في بروتوكولات التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال (BCP) مفيدة في مساعدة EBC على التعامل ببراعة مع أحداث السوق مثل انقطاع CrowdStrike في عام 2024. تسلط هذه الجائزة الضوء على ثروة الخبرة والمهارة داخل فريق EBC المتنوع، وجهود المجموعة لتعزيز ثقافة التعلم من خلال الثقافة المالية وتبادل المعرفة.

وبهذا يصل إجمالي عدد جوائز EBC في عام 2024 حتى الآن إلى سبعة. ومؤخرًا في أغسطس 2024، حصلت EBC على لقب أفضل وسيط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في حفل توزيع جوائز Finance Magnates السنوي.

بالنظر إلى المستقبل، تظل مجموعة EBC Financial Group تركز على خارطة طريق التطوير العالمية، وتقديم تجربة التداول المثالية وإبقاء المتداولين في صميم عملياتها. ويظل هدف الشركة منذ فترة طويلة دون تغيير: تمكين المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة وأن تكون شريكهم الموثوق به في كل رحلة تداول.

نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وقد نجحت EBC بسرعة في ترسيخ مكانتها كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني وجزر كايمان وفي جميع الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند. تخدم EBC مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

تفتخر EBC ، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع الشركات التابعة لمجموعة EBC Financial Group للتنظيم والترخيص في ولاياتها القضائية المحلية. تخضع EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، وتخضع EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

يضم فريق EBC Group محترفين يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، والذين نجحوا في التعامل بمهارة مع دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. وتدعم EBC ثقافة حيث النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء هي الأهم، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي يستحقونها.

EBC هي الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكة لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تعمل على كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

