Bitget Meraikan Ulang Tahunnya yang ke-6, Melepasi 45 Juta Pengguna

VICTORIA, Seychelles, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3, dengan bangganya meraikan ulang tahunnya yang ke-6 dengan pencapaian penting — melepasi 45 juta pengguna di seluruh dunia, mengatasi pesaingnya menjadi bursa kripto keempat terbesar mengikut volum dagangan. Platform ini berbangga sebagai bursa yang paling pesat berkembang dengan pertumbuhan pengguna 400% sejak tahun lepas.

Pada tahun 2024, pangkalan pengguna Bitget meningkat hampir tiga kali ganda, didorong oleh inovasi berterusan, pengalaman pengguna yang dipertingkatkan dan komitmen yang kuat terhadap keselamatan. Pada 2024, Bitget merekodkan pertumbuhan ketara di Afrika (1,614%), Asia Selatan (729%), Asia Tenggara (216%). Produk perolehan (simpanan) di Bitget menunjukkan peningkatan mendadak, peningkatan lebih daripada 600% dari S3 2023 hingga S3 2024. Platform ini juga mengalami peningkatan trafik sebanyak 50% dan aliran masuk aset bersih sebanyak $700 juta pada H1 2024.

Selain pertumbuhan perniagaannya, Bitget kekal komited terhadap inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) yang berkesan seperti #Blockchain4Youth dan #Blockchain4Her. Inisiatif #Blockchain4Youth telah membawa pendidikan blockchain kepada lebih daripada 13,000 orang pelajar di lebih 60 universiti, seperti Universiti Zurich dan Universiti Nasional Taiwan. Melalui #Blockchain4Her, Bitget telah menyokong usahawan wanita dalam ruang kripto melalui kerjasama dengan organisasi global seperti SheFi dan Women in Web3.

"Pertumbuhan Bitget yang konsisten adalah hasil daripada inovasi berterusannya daripada jurutera dan pasukan produk terbaik di seluruh industri. Dengan tenaga kerja yang kukuh iaitu lebih 1,500 bakat, Bitget menyampaikan penyelesaian kripto pintar bertaraf dunia kepada penggunanya dengan kemudahan navigasi dan jagaan keselamatan tertinggi. 45 juta pengguna di bursa, dompet dan perkhidmatan Web3 kami menunjukkan kekuatan ekosistem CeDeFi kami yang semakin berkembang," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget.

Untuk menandakan ulang tahun itu, Bitget menganjurkan pelbagai acara untuk melibatkan komuniti globalnya, termasuk cabaran bertemakan "6" interaktif di gerainya semasa Sidang Kemuncak Token2049 Singapura, di mana ia berfungsi sebagai penaja utama. Selain itu, dengan kerjasama RaveDAO, Bitget juga menjadi hos bersama Nightopia, acara sampingan Token2049 utama yang menampilkan DJ terkenal seperti Don Diablo.

Bitget juga mengiktiraf pemimpin industri melalui Smart Awards, yang telah memajukan promosi awam blockchain dan mata wang kripto dengan ketara. Anugerah itu juga akan meraikan projek dan operasi paling inovatif yang telah memberi sumbangan ketara kepada pembangunan industri. Bagi menyokong kepelbagaian, Bitget telah bekerjasama dengan SheFi untuk menjadi tuan rumah bersama Sidang Kemuncak SheFi dan Anugerah Blockchain4Her, mempromosikan penyertaan wanita dalam ruang kripto.

Sebagai sebahagian daripada sambutannya, Bitget telah melancarkan laman ulang tahun khusus, yang menampilkan surat terbuka daripada Ketua Pegawai Eksekutif, peraduan dan hadiah, termasuk PS5, kotak ulang tahun edisi terhad dan bahagian daripada 20,000 USDT, mengiktiraf peranan penting komuniti dan pekerja Bitget dalam kejayaannya. Bertemakan "Langkah Pintar, Lompatan Besar," iklan jenama baharu turut didedahkan semasa sambutan tersebut.

Kejayaan Bitget telah didorong dengan ketara oleh pengenalan berterusan produk inovatif yang memenuhi keperluan pangkalan penggunanya yang berkembang. Pada 2024, platform itu memperkenalkan 425 penyenaraian baharu, mengembangkan platform Launchpad dan Launchpool, dan melancarkan PoolX, menyenaraikan lebih daripada 60 projek dan menarik 350,000 peserta dalam tempoh tiga bulan. Pra-Pasaran Bitget yang baharu dilancarkan pada 2024 yang melibatkan lebih 35,000 peniaga dalam masa tiga bulan sahaja. Di ketika Bitget meraikan ulang tahunnya yang ke-6 dan melepasi 45 juta pengguna, Bitget kekal fokus pada mengembangkan kehadirannya, membina inovasi dan menyebarkan kedaulatan kewangan ke seluruh dunia.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan Bitget, sila lawati di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah syarikat pertukaran mata wang kripto dan Web3 terulung di dunia. Berkhidmat kepada lebih daripada 45 juta pengguna di 100+ negara dan wilayah, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak dengan ciri dagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Dikenali sebelum ini sebagai BitKeep, Bitget Wallet ialah dompet kripto berbilang rantaian kelas dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri komprehensif Web3 termasuk kefungsian dompet, penukaran, NFT Marketplace, pelayar DApp dan banyak lagi. Bitget memberi inspirasi kepada individu untuk menerima kripto melalui kerjasama dengan rakan kongsi yang boleh dipercayai, termasuk pemain bola sepak legenda Argentina iaitu Lionel Messi dan atlet Kebangsaan Turki seperti Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan kebangsaan bola tampar).

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital mungkin turun naik dan mengalami turun naik harga. Melabur dengan bijak. Nilai pelaburan anda mungkin terjejas dan berkemungkinan anda tidak mencapai matlamat kewangan anda atau dapat memulihkan pelaburan utama anda. Anda harus sentiasa mendapatkan nasihat kewangan bebas dan mempertimbangkan pengalaman kewangan dan kedudukan kewangan anda sendiri. Prestasi pada masa lalu bukanlah ukuran prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Tiada di sini yang boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Syarat Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/978ee3a8-7816-4b40-b101-31460596f490

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a401100d-de27-4b5f-9138-cb7843837fc2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.