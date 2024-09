Bitget חוגגת 6 שנים להיווסדה, ומציגה יותר מ-45 מיליון משתמשים

ויקטוריה, סיישל, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, חוגגת בגאווה את יום השנה ה-6 שלה עם ציון דרך משמעותי - גידול במספר המשתמשים הגלובלי אל מעבר ל-45 מיליון משתמשים, כשהיא עוקפת את מתחרותיה והפכה לבורסת הקריפטוגרפיה הרביעית בגודלה בהיבט של נפח מסחר. בנוסף הפלטפורמה היא הבורסה שרושמת את הצמיחה הגדולה ביותר עם עלייה של 400% בכמות המשתמשים מאז השנה שעברה.

בסיס המשתמשים של Bitget גדל כמעט פי שלושה ב-2024, וגידול זה מונע באמצעות חדשנות מתמשכת, חוויית משתמש משופרת ומחויבות חזקה לאבטחה. במהלך 2024 רשמה Bitget צמיחה משמעותית באפריקה (1,614%), דרום אסיה (729%), דרום מזרח אסיה (216%). מוצרי הרווח (חיסכון) ב-Bitget מציגים עלייה חדה, עם צמיחה של יותר מ-600% מהרבעון השלישי של 2023 לרבעון השלישי של 2024. הפלטפורמה חוותה גם עלייה של 50% בתנועה והזרמת נכסים נטו של 700 מיליון דולר בחציון הראשון של 2024.

בנוסף לצמיחה העסקית שלה, Bitget נותרה מחויבת ליוזמות משפיעות על אחריות תאגידית (CSR) כמו Blockchain4Youth# ו-Blockchain4Her#. יוזמת Blockchain4Youth# סיפקה חינוך לבלוקצ'יין ליותר מ-13,000 סטודנטים ביותר מ-60 אוניברסיטאות, כמו אוניברסיטת ציריך והאוניברסיטה הלאומית של טייוון. באמצעות Blockchain4Her#, Bitget תמכה בנשים יזמיות במרחב הקריפטוגרפי באמצעות שיתוף פעולה עם ארגונים גלובליים כמו SheFi ו-Women in Web3.

"הצמיחה העקבית של Bitget היא תוצאה של החדשנות המתמשכת שלה שנובעת מהמהנדסים וצוותי המוצר הטובים ביותר ברחבי התעשייה. עם כוח עבודה חזק שנטרכב מיותר מ-1,500 כישרונות, Bitget מספקת פתרונות קריפטוגרפים חכמים ברמה עולמית למשתמשים שלה עם קלות ניווט ועם משמורת האבטחה ברמה הגבוהה ביותר. 45 מיליון המשתמשים בשירותי הבורסה, הארנק וה-Web3 שלנו מראים את החוזק של מערכת ה-CeDeFi ההולכת וגדלה שלנו", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

לציון יום השנה, Bitget מארחת מגוון אירועים עם מעורבות של הקהילה הגלובלית שלה, כולל אתגרים אינטראקטיביים בנושא "6" בדוכן שלה במהלך Singapore Token2049 Summit, כנס בו היא משמשת כנותנת חסות. בנוסף, בשיתוף עם RaveDAO, בורסת Bitget משמשת כמארחת משותפת של Nightopia, אירוע צדדי גדול במסגרת Token2049 המציג תקליטנים ידועים כמו דון דיאבלו.

כן מציעה Bitget, באמצעות Smart Awards, הכרה במנהיגי התעשייה אשר קידמו באופן משמעותי את הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפטוגרפים. הפרסים יחגגו גם את הפרויקטים והפעולות החדשניות ביותר שתרמו באופן בולט לפיתוח התעשייה. בנוסף, כתמיכה בגיוון, Bitget משתפת פעולה עם SheFi כדי לארח את פסגת SheFi ואת פרסי Blockchain4Her, תוך קידום השתתפות נשית במרחב הקריפטוגרפי.

כחלק מהחגיגות שלה, Bitget השיקה דף יום שנה ייעודי, הכולל מכתב פתוח מהמנכ"ל, תחרויות ופרסים, כולל PlayStation 5, קופסאות יום שנה במהדורה מוגבלת, וחלק מסכום של 20,000 USDT, וכל זאת כהכרה בתפקיד המכריע של קהילת Bitget והעובדים בהצלחה. במהלך החגיגות נחשף גם המיתוג Smart Steps, Big Leaps - פרסומת חדשה של החברה.

ההצלחה של Bitget הונעה באופן משמעותי על ידי ההשקה המתמשכת של מוצרים חדשניים העונים על הצרכים המתפתחים של בסיס המשתמשים שלה. בשנת 2024, הפלטפורמה הציגה 425 רישומים חדשים, הרחיבה את פלטפורמות Launchpad ו-Launchpool שלה, והשיקה את PoolX, המונה מעל 60 פרויקטים שמשכו 350,000 משתתפים תוך שלושה חודשים. Bitget Pre-Market שהושק לאחרונה בשנת 2024 העסיק מעל 35,000 סוחרים בשלושה חודשים בלבד. בעוד Bitget חוגגת את יום השנה השישי שלה ועוברת את 45 מיליון המשתמשים, Bitget נשארת ממוקדת בהרחבת נוכחותה, בניית חדשנות והפצת ריבונות פיננסית ברחבי העולם.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-100 מדינות ואזורים, מחויבת לסייע למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר באמצעות תכונת המסחר החלוצית שלה ופתרונות מסחר אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד. Bitget מעוררת השראה באנשים לאמץ קריפטו באמצעות שיתופי פעולה עם שותפים אמינים, כולל הכדורגלן הארגנטינאי האגדי ליונל מסי והספורטאים הטורקים הלאומיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (şSamet Gümü) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın ) (נבחרת כדורעף).

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. שום דבר כאן לא יתפרש כייעוץ פיננסי. לקבלת מידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

