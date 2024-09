Bitget celebra su sexto aniversario superando los 45 millones de usuarios

VICTORIA, Seychelles, Sept. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el exchange de criptomonedas y la empresa Web3 líder, celebra con orgullo su 6º aniversario con un enorme hito: superó los 45 millones de usuarios en todo el mundo. Con esta cifra, supera a sus competidores y se convierte en el cuarto mayor exchange de criptomonedas por volumen de trading. La plataforma presume de ser el exchange de más rápido crecimiento, con un 400 % de aumento de usuarios desde el año pasado.

En 2024, la base de usuarios de Bitget casi se ha triplicado, impulsada por la innovación continua, una experiencia de usuario mejorada y un firme compromiso con la seguridad. En 2024, Bitget registró un crecimiento significativo en África (1.614 %), Asia Meridional (729 %) y el Sudeste Asiático (216 %). Los productos de Earn (Ahorros) en Bitget muestran una fuerte subida: un aumento de más del 600 % desde el tercer trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2024. La plataforma también experimentó un aumento del tráfico del 50 % y una entrada neta de activos de 700 millones de dólares en el primer semestre de 2024.

Además de su crecimiento empresarial, Bitget mantiene su compromiso con iniciativas impactantes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como #Blockchain4Youth y #Blockchain4Her. La iniciativa #Blockchain4Youth ha llevado la educación en blockchain a más de 13.000 estudiantes en más de 60 universidades, como la Universidad de Zúrich y la Universidad Nacional de Taiwán. A través de #Blockchain4Her, Bitget ha apoyado a las mujeres emprendedoras en el espacio cripto mediante la colaboración con organizaciones globales como SheFi y Women in Web3.

“El crecimiento constante de Bitget es el resultado de la innovación continua de los mejores ingenieros y equipos de producto del sector. Con una fuerte fuerza de trabajo de más de 1.500 talentos, Bitget ofrece soluciones cripto inteligentes de clase mundial a sus usuarios con la facilidad de navegación y la más alta custodia de seguridad. Los 45 millones de usuarios de nuestros servicios de exchange, billetera y Web3 demuestran la fortaleza de nuestro creciente ecosistema CeDeFi”, declaró Gracy Chen, CEO de Bitget.

Para conmemorar el aniversario, Bitget está organizando una serie de eventos para involucrar a su comunidad global, incluidos desafíos interactivos con temática “6” en su stand durante la cumbre Token2049 de Singapur, donde actúa como patrocinador principal. Además, en colaboración con RaveDAO, Bitget también organizó Nightopia, un importante evento paralelo a Token2049 en el que participan DJs de renombre como Don Diablo.

Bitget también reconocerá a los líderes de la industria a través de Smart Awards, que han promovido significativamente la promoción pública de la blockchain y las criptomonedas. Los premios también reconocerán los proyectos y operaciones más innovadores que hayan contribuido notablemente al desarrollo del sector. Para apoyar la diversidad, Bitget se ha asociado con SheFi para organizar la SheFi Summit y los Blockchain4Her Awards, promoviendo la participación de las mujeres en el espacio cripto.

Como parte de su celebración, Bitget lanzó una página dedicada al aniversario, con una carta abierta de la CEO, concursos y premios, incluida una PS5, cajas de aniversario de edición limitada y una parte de 20.000 USDT, reconociendo el papel crucial de la comunidad y los empleados de Bitget en su éxito. Con el lema “Con pasos inteligentes, avanza a lo grande”, durante las celebraciones también se presentará un nuevo anuncio de la marca.

El éxito de Bitget se ha visto impulsado significativamente por su continuo desarrollo de productos innovadores que satisfacen las necesidades cambiantes de su base de usuarios. En 2024, la plataforma incorporó 425 nuevos listados, amplió sus plataformas Launchpad y Launchpool, y lanzó PoolX, donde listó más de 60 proyectos y atrajo a 350.000 participantes en tres meses. El nuevo pre-mercado de Bitget, que se lanzó en 2024, atrajo a más de 35.000 traders en solo tres meses. Mientras celebra su 6º aniversario y supera los 45 millones de usuarios, Bitget sigue centrada en ampliar su presencia, promover la innovación y difundir la soberanía financiera en todo el mundo.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es el principal exchange de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. El exchange Bitget, que atiende a más de 45 millones de usuarios en más de 100 países y regiones, se esfuerza por ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su innovadora función de copia y otras soluciones de operaciones. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una cartera de criptomonedas multicadena de primer nivel que ofrece una amplia gama de soluciones y funcionalidades integrales Web3 que incluyen la funcionalidad de cartera, el canje, NFT Marketplace, el navegador DApp, entre otras. Bitget también inspira a las personas a adentrarse en el mundo de las criptomonedas a través de colaboraciones con socios confiables, incluidos el legendario futbolista argentino Lionel Messi y los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) e İlkin Aydın (equipo nacional de voleibol).

