Abertura da 3ª Conferência de Desenvolvimento do Turismo de Hunan em Hengyang, Hunan

HENGYANG, China, Sept. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A 3ª Conferência de Desenvolvimento do Turismo de Hunan está sendo realizada na cidade de Hengyang, na província de Hunan, no sul da China, de 20 a 22 de setembro.



Para um Snippet de Mídia deste comunicado, clique no link.

A conferência tem como tema "Aprimoramento do Cartão Histórico e Cultural de Hunan através do Turismo Baseado na Cultura", concentrado em três eventos principais (Cerimônia de Abertura e Conferência de Promoção do Turismo Cultural, Promoção de projetos culturais e turísticos importantes e Conferência de Promoção do Desenvolvimento da Indústria Turística de Hunan) e cinco atividades de apoio, incluindo a Conferência de Investimento e Financiamento da Indústria Cultural e Turística de Hunan de 2024 e a 3ª Expo do Patrimônio Cultural Intangível de Hunan.

Hengyang, localizada no sul do Monte Heng (Montanha Hengshan) em Nanyue, era chamada de Hengzhou nos tempos antigos e também era elegantemente chamada de "Cidade dos Gansos Selvagens" porque "os gansos selvagens que voavam para o sul paravam aqui para descansar". Hengyang é uma famosa cidade histórica e cultural de mais de 2.000 anos. A cultura dos gansos selvagens tornou-se a raiz da cultura de Hengyang e aprimorou a riqueza espiritual da civilização chinesa.

A cerimônia de abertura contará com o apresentador de IA "Huo Chuquan" (popular e amplamente conhecido). As mascotes bidimensionais originais passarão a ser tridimensionais com a tecnologia de IA, com a integração da "tecnologia" com "cultura e turismo". Com uma tecnologia de multimídia visualmente deslumbrante, esta cerimônia terá a cerimônia de abertura mais "nacional", "digital e inteligente" da Conferência de Desenvolvimento do Turismo, demonstrando plenamente a confiança e a responsabilidade da cultura de Huxiang. Uma série de projetos de turismo cultural representativos e líderes serão promovidos durante a conferência para mostrar as conquistas de Hunan e as novas mudanças da paisagem urbana e rural em Hengyang.

Além de ser uma festa da cultura e do turismo, a Conferência de Desenvolvimento do Turismo também é uma boa oportunidade para o desenvolvimento. A cidade de Hengyang combinou organicamente a realização da conferência com a expansão da promoção do investimento e do consumo, organizou de forma abrangente 18 projetos principais de promoção, impulsionou a implementação de 68 projetos de "Revitalização da Cidade através da Cultura e do Turismo", realizou precisamente mais de 430 atividades temáticas de promoção do investimento, assinou e introduziu 19 grandes projetos de turismo cultural com um investimento total de 18 mil milhões de yuans. No primeiro semestre de 2024, a cidade de Hengyang recebeu 36,178 milhões de turistas, com um aumento de 8% em relação ao ano anterior; a receita com turismo foi de 36,425 bilhões de yuans, com um aumento anual de 10,87%.

Fonte: The 3rd Hunan Tourism Development Conference

Contato: Sr. Zou, Tel.: 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.