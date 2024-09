Ouverture de la troisième Conférence sur le développement du tourisme du Hunan à Hengyang, Hunan

HENGYANG, Chine, 21 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La troisième Conférence sur le développement du tourisme du Hunan se tiendra dans la ville de Hengyang, dans la province du Hunan, dans le sud de la Chine, du 20 au 22 septembre.



Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

La conférence a pour thème « Perfectionner les atouts historiques et culturels du Hunan grâce au tourisme culturel » et se concentre sur trois événements principaux (cérémonie d’ouverture et conférence de promotion du tourisme culturel, promotion de projets culturels et touristiques clés et conférence de promotion du développement de l’industrie touristique du Hunan) et cinq activités de soutien, dont la conférence sur l’investissement et le financement de l’industrie culturelle et touristique du Hunan 2024 et la troisième exposition sur le patrimoine culturel immatériel du Hunan.

La ville d’Hengyang, située au sud du mont Heng (montagne Hengshan) à Nanyue, s’appelait Hengzhou dans l’Antiquité et portait le nom élégant de « Ville des oies sauvages » car « les oies sauvages migrant vers le sud faisaient halte ici pour se reposer ». Hengyang est une célèbre ville historique et culturelle dont l’histoire remonte à plus de 2 000 ans. La culture des oies sauvages est profondément enracinée dans la culture de Hengyang et a enrichi les fondements spirituels de la civilisation chinoise.

La cérémonie d’ouverture accueillera l’hôte d’IA « Huo Chuquan » (populaire et très connu). Les mascottes d’origine en deux dimensions seront rendues tridimensionnelles grâce à la technologie de l’IA, intégrant ainsi la « technologie » à la « culture et au tourisme ». Grâce à une technologie multimédia visuellement étonnante, cette cérémonie sera la cérémonie d’ouverture la plus « nationale » et la plus « numérique et intelligente » de la Conférence sur le développement du tourisme, démontrant ainsi pleinement la confiance et la responsabilité de la culture Huxiang. Un certain nombre de projets de tourisme culturel représentatifs et de premier plan seront présentés au cours de la conférence afin de mettre en valeur les réalisations du Hunan et les nouveaux changements apportés en matière de paysage urbain et rural à Hengyang.

La Conférence sur le développement du tourisme n’est pas seulement une fête de la culture et du tourisme, elle représente également une opportunité de développement idéale. La ville de Hengyang a combiné, de façon naturelle, l’accueil de la conférence avec l’expansion de la promotion des investissements et de la consommation, a finalisé 18 projets de promotion clés, a mis en œuvre 68 projets de « redynamisation de la ville par la culture et le tourisme », a mené à bien plus de 430 activités thématiques de promotion des investissements, et a validé et mis en place 19 grands projets de tourisme culturel pour un investissement total de 18 milliards de yuans. Au cours du premier semestre 2024, la ville de Hengyang a accueilli 36,178 millions de touristes, soit une augmentation de 8 % en glissement annuel ; les recettes touristiques se sont élevées à 36,425 milliards de yuans, soit une augmentation de 10,87 % en glissement annuel.

Source : Troisième Conférence sur le développement du tourisme du Hunan

Interlocuteur : M. Zou, Tél. : 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.