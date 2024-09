Rush Factory Oyj

Sisäpiiritieto: Rush Factory Oyj on allekirjoittanut esisopimuksen yhdistymisestä Street Food Group Oyj:n kanssa





Rush Factory Oyj (”Yhtiö”, ”Rush Factory”) ja Street Food Group Oyj (“SFG”) ovat allekirjoittaneet esisopimuksen yhtiöiden yhdistymisestä siten, että Rush Factory hankkii osakevaihdolla omistukseensa koko SFG:n osakekannan. Yhdistymisen toteutumiseen liittyy kumpaakin osapuolta koskevia ehtoja, jotka tulee toteuttaa ennen yhdistymistä tai välittömästi yhdistymisen yhteydessä. Olennaisia ehtoja ovat Yhtiön omistaman kiinteistön myynti vähintään 750 000 euron kauppahinnalla ja että SFG on järjestänyt maksullisen osakeannin, jossa SFG kerää uutta omaa pääomaa vähintään 300.000 euroa. Lisäksi Niemelän Markka & Ropo Oy ja Markus Niemelä konvertoivat riidattomat saatavansa Yhtiöltä:ltä Yhtiön:n osakkeiksi. Näiden lisäksi yhdistymisen toteutuminen edellyttää erillistä Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

SFG on saanut alkunsa Akseli Herlevin vuonna 2015 perustamasta Naughty BRGR -ravintolasta. Konserni on laajentunut vuosien aikana useampaan toimipisteeseen ja käynnistänyt uusia liiketoimintoja, esimerkiksi Burgerimiehet TV-sarjaa ja Herlevin Hyvää -youtube kanavaa tuottavan Naughty Studios tuotantoyhtiön ja pääsääntöisesti Keskon vähittäiskaupassa myytäviä kuluttajatuotteita kehittävän Naughty Retail -yhtiön.

Yhdistymisen toteutuessa esisopimuksen mukaisesti Rush Factory laskee liikkeelle yhteensä 9 236 976 Yhtiön uutta osaketta osakekohtaiselta merkintähinnaltaan 0,3028€ joka vastaa osakevaihdolla painotettua keskikurssia ajalta 13.9-19.9.2024. Uusista osakkeista 7 886 250 suunnataan nykyisille SFG:n osakkeenomistajille ja 855 350 osaketta käytetään Niemelän Markka & Ropo Oy:n riidattomien saatavien konvertoinniksi Yhtiöltä sekä 495 376 osaketta vastaavasti Markus Niemelän riidattoman saatavien konvertoinniksi. Edellä mainitut velkojen konvertoinnit ovat SFG:n vaatimuksia yhdistymisen toteutumiselle. Yhdistymisen toteutuessa SFG:n osakkeenomistajat omistavat noin 68% Yhtiön osakekannasta.

Yhdistymisen toteutuessa Rush Factoryn nykyinen liiketoiminta keskittyy alussa Suomessa tapahtuviin SFG:n kanssa yhdessä tuotettuihin ruokakiertueisiin, joista ensimmäinen on loppukeväällä 2025 noin kymmenellä paikkakunnalla järjestettävä Burgermiehet -katuruokatapahtuma. Jatkossa ruoka- ja juomatapahtumia on tarkoituksena tuottaa useampia vuodessa ja myöhemmin taas myös kansainvälisesti.

SFG tulee jatkamaan nykyistä toimintaansa keskittyen pääosin franschising-liiketoimintaan, Burgerimiehet-ohjelmaformaatin tuottamiseen sekä vähittäiskaupan tuotteiden kehittämiseen ja myyntiin. Lisäksi SFG operoi toistaiseksi kolmea omaa ravintolaa.

Yhdistyvälle uudelle yhtiölle tullaan tekemään ja julkaisemaan loppuvuoden aikana uusi strategia, julkaisemaan yhtiöesite kuvaamaan uutta syntyvää konsernia, valitsemaan Yhtiölle uusi hallitus ja myös nimeämään uusi konserni uudelleen.





Yhtiö arvioi, että koko järjestely on toteutettu viimeistään 31.12.2024 mennessä.





Alustavia tietoja Street Food Group Oyj:stä:

01/2023 - 12/2023 01/2022 - 12/2022 01/2021 - 12/2021 LIIKEVAIHTO 10 665 310,64 11 489 785,81 11 452 501,67 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -15 308,60 102 581,09 96 051,08 Liiketoiminnan muut tuotot 1 079 973,39 967 582,16 264 006,41 Materiaalit ja palvelut -4 406 288,94 -5 026 904,12 -4 727 966,57 MYYNTIKATE 7 323 686,49 7 533 044,94 7 084 592,59 Henkilöstökulut -3 432 388,67 -3 538 960,73 -3 553 098,49 Liiketoiminnan muut kulut -3 758 188,13 -3 561 525,07 -3 501 462,11 KÄYTTÖKATE 133 109,69 432 559,14 30 031,99 Poistot -322 414,25 -535 954,71 -362 005,90 LIIKEVOITTO -189 304,56 -103 395,57 -331 973,91 Rahoitustuotot ja -kulut -70 629,19 -39 872,60 -37 928,25 TULOS ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA -259 933,75 -143 268,17 -369 902,16 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 0,00 Tuloverot -1 763,94 -31 500,32 -48 627,13 Vähemmistöosuudet -3 134,10 -57 512,76 -91 237,56 TILIKAUDEN TULOS -264 831,79 -232 281,25 -509 766,85





01/2023 - 12/2023 01/2022 - 12/2022 01/2021 - 12/2021 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 650 814,42 902 896,92 1 155 495,59 Aineelliset hyödykkeet 98 520,30 172 251,61 168 449,46 Sijoitukset 107 240,00 107 240,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT 856 574,72 1 182 388,53 1 323 945,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 293 035,83 330 229,00 232 447,12 Saamiset 795 970,99 600 768,52 653 672,02 Rahat ja pankkisaamiset 546 966,07 1 319 843,11 970 620,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 635 972,89 2 250 840,63 1 856 739,16 VASTAAVAA 2 492 547,61 3 433 229,16 3 180 684,21 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Muut rahastot 1 661 591,79 1 661 591,79 1 694 062,26 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 109 255,94 -876 974,69 -367 207,84 Tilikauden voitto (tappio) -264 831,79 -232 281,25 -509 766,85 OMA PÄÄOMA 367 504,06 632 335,85 897 087,57 VÄHEMMISTÖOSUUDET 626,00 0,00 166 504,86 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 181 047,84 515 591,55 256 471,17 Lyhytaikainen 1 943 369,71 2 285 301,76 1 860 620,61 VIERAS PÄÄOMA 2 124 417,55 2 800 893,31 2 117 091,78 VASTATTAVAA 2 492 547,61 3 433 229,16 3 180 684,21





SFG:n vuonna 2024 tekemän strategiamuutoksen ja heikosti kannattavien kivijalkaravintoloiden

sulkemisesta johtuen SFG:n vuoden 2024 liikevaihto tulee laskemaan aiempien vuosien tasosta mutta kannattavuuden uskotaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan.





”Rush Factory on pitkään hakenut ratkaisua ja uutta suuntaa Yhtiön kehittämiselle koronavuosien aiheuttamien haasteiden jälkeen. Keskustelut Street Food Group Oyj:n kanssa ovat olleet hedelmällisiä ja suunniteltu uusi kokonaisuus yhdistää hienosti molempien yhtiöiden ydinosaamista. Olemme erittäin innoissamme syntyvästä uudesta yhtiöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Markus Niemelä.









