Lazza Capital celebra victoria doble en Maratón Medellín 2024 y anuncia patrocinio a largo plazo

MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, September 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Lazza Capital , firma de inversiones con sede en Colombia, marcó un hito significativo al conseguir una victoria doble en el Maratón Medellín 2024, celebrado el pasado fin de semana. Los atletas del equipo Lazza Capital, Walter Nina Ñaupa y Naomi Jepkogei, se coronaron campeones en la categoría de 42km, subrayando el compromiso de la empresa con la excelencia tanto en el ámbito financiero como en el deportivo.Walter Nina Ñaupa, originario de Perú, cruzó la línea de meta con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 39 segundos. Por su parte, Naomi Jepkogei, de Kenia, dominó la categoría femenina con un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 14 segundos.Yovani Escobar Quintero, CEO de Lazza Capital, declaró: "Este triunfo refleja los valores de determinación y excelencia que Lazza Capital promueve en todas sus operaciones. La disciplina y el enfoque estratégico son fundamentales tanto en el deporte de alto rendimiento como en el mundo de las inversiones".Además del éxito deportivo, Lazza Capital anunció su compromiso de patrocinar el Maratón Medellín por los próximos 5 años, una decisión que refleja la filosofía de inversión a largo plazo de la empresa y su dedicación al desarrollo comunitario."El patrocinio extendido del Maratón Medellín es una extensión natural de nuestra visión empresarial. Creemos en invertir en el potencial humano y en eventos que unen a las comunidades", añadió Escobar Quintero.Lazza Capital, reconocida por su enfoque innovador en inversiones impulsadas por inteligencia artificial, planea utilizar esta plataforma para promover la educación financiera y fomentar una cultura de inversión inteligente entre los participantes y espectadores del evento en los próximos años.Con esta combinación de éxito deportivo y compromiso comunitario, Lazza Capital se posiciona como un actor relevante en el panorama financiero latinoamericano, demostrando que la excelencia en los negocios puede ir de la mano con el apoyo al deporte y el desarrollo social.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.