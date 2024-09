Suspension provisoire du contrat de liquidité confié à Portzamparc – Groupe BNP Paribas

Lyon, le 20 septembre 2024

Esker SA (la « Société » ou « Esker ») annonce avoir suspendu l’exécution du contrat de liquidité confié à Portzamparc – Groupe BNP Paribas.

Cette suspension intervient à la suite de l’annonce du projet d’offre publique d’achat visant les actions ESKER dont les principales caractéristiques ont été indiquées dans le communiqué de presse publié par la Société le 19 septembre 2024.

Le contrat suspendu reprendra dès la clôture de l’offre publique d’achat.

Il est indiqué qu’au 19 septembre 2024, les moyens figurant au compte de liquidité étaient de :

2875 titres ESKER

504 837,32 € euros

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

