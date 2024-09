الرياض تستضيف معرض الأدوية العالمي CPHI في ديسمبر المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, September 20, 2024 / EINPresswire.com / -- تستضيف المملكة معرض CPHI المتخصص في صناعة الدواء وذلك في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024م، برعاية وزارة الصحة وبتنظيم من شركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.ويُعد معرض CPHI أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأدوية، حيث يأتي هذا العام بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، وأكثر من 100 دولة، وبحضور متوقع يصل إلى 30 ألف زائر، ومن المقرر أن يُقام على مساحة تمتد إلى 30 ألف متر مربع.ويحتضن المعرض أربع منصات رئيسية وهي: منصة المستقبل، ومنصة الابتكار، ومنصة التقنية الحيوية، ومنصة الاكتشاف التي تسلط الضوء على مستقبل القطاع، ومستجداته، وفرصه الواعدة، بتواجد نخبة من الخبراء والمتحدثين وهم: المدير التنفيذي والرئيس العالمي للشؤون الفنية والعلمية في شركة Thermo Fisher Scientific”أنيل كين"، ومدير السياسات العامة والشؤون التنظيمية في “US Pharmacopeia زكية الكردي"، والمستشارة التنفيذية الأولى في Strategy& Middle East" التابعة لشركة PwC "كلوديا بالم"، ورئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية و المدير العام لشركة باكستر المحدودة "فيصل بن دايل"، ومستشار الإستراتيجية بالأمانة العامة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية "مساعد الخليف" والعديد من المتحدثين، ويضم المعرض أهم جهات القطاع المحلية والعالمية مثل: زيتا فارما، وشركة سدير للأدوية، وشركة تبوك الدوائية، وأدوية الحكمة، وشركة بايونير الدوائية، وسبيماكو، وجلفار، وإيبيكو، ودله فارما، وشركة إم إس فارما، ومختبرات دكتور ريدي، والعديد من الجهات الأخرى.تجدر الإشارة إلى أن معرض CPHI يقام في ظل نمو دور المملكة العربية السعودية الريادي في قطاع الدواء، حيث أنه من المتوقع أن يصل سوق الأدوية المحلي إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب 2.52 في المائة.● يُعد معرض CPHI أحد أكبر المعارض العالمية في المتخصصة في قطاع الأدوية، حيث يأتي هذا العام بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، وأكثر من 100 دولة، وبحضور متوقع يصل إلى 30 ألف زائر، ومن المقرر أن يُقام على مساحة تمتد إلى 30 ألف متر مربع.● يحتضن المعرض أربع منصات رئيسية وهي: منصة المستقبل، ومنصة الابتكار، ومنصة التقنية الحيوية، ومنصة الاكتشاف التي تسلط الضوء على مستقبل القطاع، ومستجداته، وفرصه الواعدة.● يضم المعرض نخبة من المتحدثين مثل:المدير التنفيذي والرئيس العالمي للشؤون الفنية والعلمية في شركة Thermo Fisher Scientific "أنيل كين"، ومدير السياسات العامة والشؤون التنظيمية في "US Pharmacopeiaزكية الكردي"، والمستشارة التنفيذية الأولى في "Strategy& Middle East" التابعة لشركة PwC "كلوديا بالم"، والعديد من المتحدثين.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.