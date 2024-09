ビットゲット (Bitget)、調査レポートで、TONエコシステムの取引量が6ヵ月未満で1,800%急増したことを強調

セーシェル・ビクトリア発, Sept. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、TONエコシステムの現状と開発の牽引力について概説するとともに、既存の欠点と将来の潜在的な脅威を強調した広範なレポートを発表した。 ビットゲットによる同レポートは、TONの9億人のアクティブユーザーベースについて言及することから始まっており、そのほとんどはCIS諸国、特にロシアとウクライナからのもので、インド、ブラジル、米国がそれに続いている。 このネットワークは、クロスチェーンブリッジ、DeFi、ローンチパッド、その他の種類のサービスを含む1,159を超えるプロジェクトをホストしている。

TONエコシステムは、この1年間で1日の取引量が10万から120万へと12倍に急増した。 TVLは現在3億5,000万米ドル (約5,00億3,547万円) で、6ヵ月未満で18倍 (約1800%) 増加している。これは、年初から200万米ドル (約2億8,591万円) から4,000万米ドル (約57億1,834万円) に増加したDEX取引量によるものである。 エコシステムの採用が拡大したことで、ネイティブTONトークンの価格も平均5.5米ドル (約786円) に上昇した。

「TONのエコシステムは、特に分散型ソリューションへの革新的なアプローチを探求したい技術に精通した愛好家の間で急速に注目を集めています。 ビットゲットでは、独自のコミュニティエンゲージメントと取引所とのシームレスな統合により、TON関連プロジェクトに参加するユーザーの大幅な流入がありました。 DOGSなどの最近の傑出したプロジェクトは大きな関心を集めており、CATIやHMSTRなどのエキサイティングな今後のローンチにより、これらの画期的なイニシアチブの成長をサポートし、促進することに尽力しています」とビットゲットの最高経営責任者 (CEO)であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

このレポートでは、複数のオンチェーンゲームアプリやボットが普及し、大量のユーザー流入と取引量の増加につながる、TONとテレグラム (Telegram) の広範な統合が示されている。 このエコシステムは、TONファンデーション (TON Foundation) を通じたUSDTとのコラボレーション、ハッシュキー・グループ (HashKey Group)、ファイアーブロックス (Fireblocks)、DWFラボ (DWF Labs) などとのコラボレーションも活発である。

TONエコシステムの魅力は、マルチチェーンアーキテクチャ、非同期スマートコントラクト呼び出し、プロキシソリューションなどを提供する、イーサリアム (Ethereum) との大きな違いに基づいている。 同レポートでは、TONの独自の機能がシステムに多大な成長の可能性をもたらすことを強調している。

「TONとテレグラムのエコシステムとの統合は、ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) にとってゲームチェンジャーとなりました。 テレグラムの膨大なユーザーベースを活用することで、Web2とWeb3をシームレスに橋渡しし、何百万人ものユーザーにスムーズでアクセスしやすいエクスペリエンスを提供しました」と、ビットゲット・ウォレットの最高執行責任者 (COO) であるアルヴィン・カン (Alvin Kan) は述べている。「これにより、当社のユーザーベースは3,000万人を超え、月間アクティブユーザー数は1,200万人に達し、アプリダウンロード数では世界第1位のWeb3ウォレットとなりました。 Web3の未来は、直感的に操作、でき人々がすでに使い慣れているプラ​​ットフォームと統合できることにかかっていることは明らかです」と同氏は付け加えている。

ビットゲット・ウォレットは現在、テレグラムのゲームユーザーの68%に使用されており、今月のTONネットワーク上のアクティブアドレスの17%を占めている。 テレグラムなどのWeb2ソーシャルプラットフォームとシームレスに統合することで、ビットゲット・ウォレットは2ヵ月連続でダウンロード数が最も多いWeb3ウォレットとなり、月間アクティブユーザー数は1,200万人を超えた。

しかし、TONは取引活動の低迷と貸付オプションの貧弱さに悩まされている。 DeFi、貸付、ゲームなどのセクターがエコシステムのサービスに対する需要を押し上げている。 成長の鈍化に対抗するために、TONエコシステムはDeFiの欠点に対処し、CISを超えて拡大し、規制上の課題に取り組む必要がある。

このビットゲットによるレポートでは、TONブロックチェーンは引き続きテレグラムのユーザーベースに依存するが、長期的にはテレグラムに関連する規制リスクを軽減するために「脱テレグラム化」に向かう可能性が高いと結論付けている。 同レポートでは、この他に、TONトークンはより広範な市場動向と連動して上昇すると予測されており、TONエコシステムの発展により、より多くの従来型ユーザーが暗号通貨市場に引き寄せられるとしている。

詳細は、こちらから同レポート全文を参照されたい。

ビットゲットについて

