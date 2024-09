Sorotan Laporan Penyelidikan Bitget Volum Transaksi Ekosistem TON Meningkat 1800% di Bawah Enam Bulan

VICTORIA, Seychelles, Sept. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, pertukaran mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3, telah mengeluarkan laporan teliti yang menggariskan keadaan semasa dan daya tarikan pembangunan ekosistem TON, sambil menyerlahkan kelemahan sedia ada dan potensi ancaman masa depan. Laporan oleh Bitget dimulakan dengan menyebut 900 juta pangkalan pengguna aktif TON, kebanyakannya dari negara-negara CIS, khususnya Rusia dan Ukraine, diikuti oleh India, Brazil dan AS. Rangkaian ini menjadi tuan rumah kepada lebih 1,159 projek, termasuk jambatan silang rantai, DeFi, pad pelancaran dan jenis-jenis perkhidmatan lain.

Ekosistem TON telah mengalami lonjakan 12x ganda daripada 100,000 kepada 1.2 juta dalam volum transaksi harian sepanjang tahun. TVL kini berjumlah $350 juta, meningkat 18 kali ganda (lebih kurang 1800%) dalam masa kurang dari 6 bulan, didorong oleh pertumbuhan volum dagangan DEX, dari $2 hingga $40 juta bermula dari awal tahun. Penggunaan ekosistem yang semakin meningkat juga mendorong harga token TON asli kepada purata $5.5.

“Ekosistem TON semakin pesat mendapat daya tarikan, terutamanya dalam kalangan peminat celik teknologi yang tidak sabar-sabar untuk meneroka pendekatan inovatifnya terhadap penyelesaian terdesentralisasi. Di Bitget, kami telah menyaksikan kemasukan ketara pengguna yang mengambil bahagian dalam projek berkaitan TON, didorong oleh penglibatan komunitinya yang unik dan integrasi yang lancar dengan perubahan. Projek menonjol baru-baru ini seperti DOGS telah menarik minat yang besar dan dengan pelancaran akan datang yang menarik seperti CATI dan HMSTR, kami komited untuk menyokong dan memupuk pertumbuhan inisiatif terobosan ini,” kata Gracy Chen, CEO Bitget.

Laporan itu menunjukkan integrasi meluas TON dengan Telegram, yang telah membawa kepada popularisasi berbilang apl dan bot permainan dalam rantaian, menyumbang kepada kemasukan pengguna yang besar dan peningkatan volum dagangan. Ekosistem ini juga telah aktif dari segi kerjasama dengan USDT melalui TON Foundation, serta HashKey Group, Fireblocks, DWF Labs dan lain-lain.

Daya tarikan ekosistem TON adalah berdasarkan perbezaan ketara daripada Ethereum, menawarkan seni bina berbilang rantai, panggilan kontrak pintar tak segerak, penyelesaian proksi dan banyak lagi. Laporan itu menyerlahkan ciri unik TON dengan membuka potensi pertumbuhan yang besar untuk sistem.

“Menyepadukan dengan ekosistem TON dan Telegram telah menjadi pengubah permainan untuk Bitget Wallet. Dengan memanfaatkan pangkalan pengguna Telegram yang luas, kami telah merapatkan Web2 dan Web3 dengan lancar, mencipta pengalaman yang lancar dan boleh diakses untuk berjuta-juta orang,” kata Alvin Kan, COO di Bitget Wallet. “Ini telah memacu pertumbuhan kami kepada lebih 30 juta pangkalan pengguna dengan 12 juta pengguna aktif bulanan, dan menjadikan kami dompet Web3 No. 1 mengikut muat turun apl di seluruh dunia. Jelas sekali masa depan Web3 bergantung kepada menjadikannya intuitif dan bersepadu dengan platform yang sudah biasa digunakan oleh orang ramai,” tambahnya.

Bitget Wallet kini digunakan oleh 68% pengguna permainan Telegram, yang menyumbang 17% dari alamat aktif pada rangkaian TON pada bulan semasa. Dengan menyepadukan platform sosial Web2 dengan lancar seperti Telegram, Bitget Wallet menjadi dompet Web3 yang Paling Dimuat Turun selama dua bulan berturut-turut dan melepasi 12 juta pengguna aktif bulanan.

Namun begitu, TON mengalami aktiviti perdagangan yang rendah dan pilihan pinjaman yang lemah. DeFi, pinjaman, permainan dan sektor lain mendorong permintaan untuk perkhidmatan ekosistem. Untuk mengatasi pertumbuhan yang perlahan, ekosistem TON perlu menangani kekurangan DeFinya, berkembang melangkaui CIS dan menangani cabaran kawal selia.

Laporan Bitget ini menyimpulkan dengan menyatakan yang rantaian blok TON akan terus bergantung pada pangkalan pengguna Telegram, tetapi mungkin akan menuju ke arah “de-Telegramization” dalam jangka panjang untuk mengurangkan risiko kawal selia yang berkaitan dengan Telegram. Unjuran lain yang disebut dalam laporan menyatakan yang token TON dijangka meningkat seiring dengan aliran pasaran yang lebih luas dan pembangunan ekosistem TON akan menarik lebih ramai pengguna tradisional ke pasaran mata wang kripto.

Untuk maklumat lanjut, akses laporan penuh di sini.

