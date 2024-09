דו"ח מחקר של Bitget מדגיש כי נפח העסקאות באקו סיסטם של TON זינק ב-1,800% תוך פחות משישה חודשים

ויקטוריה, סיישל, Sept. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, פרסמה דו"ח נרחב המתאר את המצב הנוכחי ואת קצב הפיתוח באקו סיסטם של TON, תוך הדגשת החסרונות הקיימים ואיומים עתידיים פוטנציאליים. הדו"ח של Bitget מתחיל באזכור בסיס המשתמשים הפעילים של TON, שעומד על 900 מיליון, בעיקר ממדינות חבר העמים, במיוחד רוסיה ואוקראינה, שלאחריהן הודו, ברזיל וארצות הברית. הרשת מארחת למעלה מ-1,159 פרויקטים, כולל גשרים בין רשתות בלוקצ'יין, DeFi, משטחי השקה וסוגים אחרים של שירותים.



במהלך השנה חווה האקו סיסטם של TON זינוק של פי 12, מנפח עסקאות יומי של 100,000 ל-1.2 מיליון. ה-TVL עומד כיום על 350 מיליון דולר, עלייה של פי 18 (כ-1,800%) תוך פחות מ-6 חודשים, וזה מונע על ידי גידול בנפח המסחר של ה-DEX, מ-2 ל-40 מיליון דולר מתחילת השנה. צמיחת האימוץ באקו סיסטם הובילה בנוסף את מחירו של האסימון של TON לממוצע של 5.5 דולר.

"האקו סיסטם של TON צובר במהירות אחיזה, במיוחד בקרב חובבי טכנולוגיה שלהוטים לחקור את הגישה החדשנית לפתרונות מבוזרים. ראינו ב-Bitget זרימה משמעותית של משתמשים המשתתפים בפרויקטים הקשורים ל-TON שמונעת בידי המעורבות הייחודית של הקהילה ועם שילוב חלק של עסקאות. כמה מהפרויקטים הבולטים אחרונים, כדוגמת DOGS, משכו עניין עצום, ועם השקות מרגשות שבדרך כמו CATI ו-HMSTR, אנו מחויבים לתמוך ולטפח את הצמיחה של יוזמות פורצות דרך אלו", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

הדו"ח מציג את האינטגרציה הנרחבת של TON עם Telegram שהובילה לפופולריזציה של אפליקציות משחק ובוטים מקושרי בלוצ'יין, ותרמה לזרימת המשתמשים ולעלייה המסיבית בנפח המסחר. האקו סיסטם היה פעיל גם במונחים של שיתוף פעולה עם USDT באמצעות TON Foundation, כמו גם HashKey Group, Fireblocks, DWF Labs ואחרים.

האטרקטיביות של האקו סיסטם של TON מבוססת על ההבדלים המשמעותיים שלה מ-Ethereum, המציע ארכיטקטורה מרובת שרשראות, ביצוע החלטות חכמות באופן אסינכרוני, פתרונות פרוקסי ועוד. הדו"ח מדגיש שהתכונות הייחודיות של TON מציגות פוטנציאל צמיחה עצום למערכת.

"השילוב בין האקו סיסטם של TON ל-Telegram היה משנה משחק עבור Bitget Wallet. על ידי שימוש בבסיס המשתמשים העצום של טלגרם, גישרנו בצורה חלקה בין Web2 ו-Web3, ויצרנו חוויה חלקה ונגישה למיליונים", אמר אלווין קאן (Alvin Kan), מנהל תפעול ראשי ב-Bitget Wallet. "זה הניע את הצמיחה שלנו אל יותר מ-30 מיליון משתמשים עם 12 מיליון משתמשים פעילים חודשיים, מזה שהופך אותנו לארנק ה-Web3 מספר 1 לפי נתוני הורדות אפליקציות ברחבי העולם. ברור שהעתיד של Web3 טמון בהפיכתו לאינטואיטיבי ומשולב עם פלטפורמות שאנשים כבר מכירים".

Bitget Wallet משמש כיום 68% ממשתמשי משחקי טלגרם, ותרם 17% מהכתובות הפעילות ברשת TON בחודש הנוכחי. על ידי שילוב חלק עם פלטפורמות חברתיות של Web2 כמו טלגרם, Bitget Wallet הפך לארנק Web3 עם הכי הרבה הורדות במשך חודשיים רצופים, ועבר את 12 מיליון המשתמשים הפעילים החודשיים.

עם זאת, TON סובלת מפעילות מסחר נמוכה ומאפשרויות הלוואה דלות. DeFi, הלוואות, משחקים ומגזרים אחרים דוחפים את הביקוש לשירותי אקו סיסטם. כדי להתמודד עם צמיחה איטית, המערכת האקולוגית של TON תצטרך לטפל בחסרונות ה- DeFi שלה, להתרחב מעבר לחבר העמים ולהתמודד עם אתגרים רגולטוריים.

דו"ח Bitget זה מסתיים בקביעה כי הבלוקצ'יין של TON ימשיך להסתמך על בסיס המשתמשים של טלגרם, אך ככל הנראה ינטה לכיוון "דה-טלגרמיזציה" בטווח הארוך כדי להפחית סיכונים רגולטוריים הקשורים לטלגרם. תחזיות אחרות המוזכרות בדו"ח קובעות כי אסימון TON צפוי לעלות בד בבד עם מגמות שוק רחבות יותר, ופיתוח אקו סיסטם של TON ימשוך משתמשים מסורתיים יותר לשוק הקריפטו.

למידע נוסף, היכנסו לדו"ח המלא כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-25 מיליון משתמשים ביותר מ-100 מדינות ואזורים, מחויבת לסייע למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר באמצעות תכונת המסחר החלוצית שלה ופתרונות מסחר אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד. Bitget מעוררת השראה באנשים לאמץ קריפטו באמצעות שיתופי פעולה עם שותפים אמינים, כולל הכדורגלן הארגנטינאי האגדי ליונל מסי והספורטאים הטורקים הלאומיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (şSamet Gümü) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın ) (נבחרת כדורעף).

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכון: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. שום דבר כאן לא יתפרש כייעוץ פיננסי. לקבלת מידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8ab7b55-0e03-4ffd-a96e-17a13de5dc67

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.