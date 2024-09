PUBLICIS GROUPE ANNONCE L’ACQUISITION DE MARS UNITED COMMERCE,

CRÉANT AINSI LE LEADER DU COMMERCE CONNECTÉ

Paris – 19 septembre 2024 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] acquiert Mars United Commerce, la plus grande entreprise indépendante de marketing e-commerce et retail. Avec plus de 1 000 employés répartis dans 14 sites à travers le monde, Mars accélère la croissance de plus de 100 grandes marques mondiales grâce à sa connaissance des consommateurs, à ses outils médias exclusifs et à ses nombreuses relations avec les acteurs de la distribution.

Sous la direction de Rob Rivenburgh, Mars continuera à développer ses technologies et ses solutions client, renforçant ainsi les expertises déjà existantes de Publicis en matière de commerce.

Optimiser le parcours commercial en changeant le comportement des consommateurs pour accélérer la croissance des ventes est plus que jamais essentiel dans la stratégie marketing des marques. Par ailleurs, la complexification de l’écosystème commercial due à la fragmentation et à la multiplication des canaux, médias, technologies et données rend cette optimisation plus difficile. La combinaison de Mars et de Publicis Groupe crée la première solution mondiale de commerce connecté pour répondre à cet enjeu.

Concrètement, cela signifie que les clients de Publicis peuvent désormais élaborer et mettre en œuvre des solutions commerciales complètes optimisant :

La stratégie : En combinant les données d’identité propriétaires d’Epsilon avec celles de Mars sur les consommateurs et leurs comportements d’achat, nos clients bénéficieront d'une vue complète du parcours d'achat et de nouvelles opportunités pour optimiser les comportements des acheteurs.

En combinant les données d’identité propriétaires d’Epsilon avec celles de Mars sur les consommateurs et leurs comportements d’achat, nos clients bénéficieront d'une vue complète du parcours d'achat et de nouvelles opportunités pour optimiser les comportements des acheteurs. Les médias et l’activation : En alliant la portée de Publicis Media à la compréhension approfondie des médias, du marketing, du merchandising et des opérations des acteurs de la distribution, nos clients pourront améliorer l'efficacité et la pertinence de leurs campagnes pour augmenter le taux de conversion, en ligne comme en magasin.

En alliant la portée de Publicis Media à la compréhension approfondie des médias, du marketing, du merchandising et des opérations des acteurs de la distribution, nos clients pourront améliorer l'efficacité et la pertinence de leurs campagnes pour augmenter le taux de conversion, en ligne comme en magasin. La mesure de la performance : Grâce à Profitero, plateforme e-commerce de Publicis Groupe, et aux données sur la performance marketing retail de Mars, les clients auront une vue complète de leur activation, en ligne et hors ligne, et pourront ainsi accélérer la croissance de leur marque.





Rob Rivenburgh, Global CEO de Mars United, a déclaré: « Rejoindre Publicis Groupe aidera Mars à atteindre plus rapidement son objectif de devenir le leader du commerce international. Nous sommes enchantés de collaborer avec Publicis pour offrir de nouvelles opportunités à nos clients actuels et partager notre solution de commerce connecté avec de nouveaux clients à travers le monde. Nous avons hâte d’écrire le prochain chapitre du commerce ensemble. »

Arthur Sadoun, Président-Directeur général de Publicis Groupe, a déclaré: « Nous sommes ravis d’accueillir Rob et les équipes de Mars au sein de Publicis Groupe. Leur culture de l’innovation et leurs plateformes propriétaires vont enrichir nos capacités actuelles, et nous permettre ainsi de proposer à nos clients une offre connectée regroupant les meilleures solutions de commerce, qu’il soit en ligne ou en magasin. Avec l’acquisition d’Influential cet été, et maintenant de Mars, Publicis est idéalement positionné pour aider nos clients à comprendre aussi bien leurs consommateurs actuels que leurs futurs prospects, et connecter cette expertise aux nouveaux médias : TV connectée, commerce et créateurs de contenu. Tout ceci, directement dans les écosystèmes de nos clients, leur offrant ainsi un meilleur contrôle et la plus grande transparence sur leurs relations avec les consommateurs et leurs investissements. »

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 103 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | X | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Viva la Difference!

A propos de Mars United Commerce

Mars United Commerce is the largest independent commerce marketing company in the world. Leveraging its proprietary suite of commerce solutions, Mars drives growth with shoppers for more than 100 of the world’s top brands through its retail consultancy, commerce media expertise and proprietary shopper intelligence platform. All Mars United capabilities are harnessed in pursuit of its vision: to be the world’s preeminent commerce marketing company. For more information, please visit www.marsunited.com .

