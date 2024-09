Biognosys signe un accord de revente du logiciel de protéomique Spectronaut avec un important fournisseur de systèmes de spectrométrie de masse

Spectronaut ® de Biognosys, le logiciel agnostique de référence des fournisseurs d’instruments en protéomique DIA, est désormais disponible directement auprès de Thermo Fisher Scientific grâce à un accord de revente

ZURICH et NEWTON, Massachusetts, 19 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, inventeur et fournisseur leader de solutions logicielles pour l’analyse des données en protéomique basée sur la spectrométrie de masse, a annoncé aujourd’hui le déploiement d’un accord de vente à valeur ajoutée du logiciel Spectronaut® de Biognosys avec Thermo Fisher Scientific.

L’accord porte sur la commercialisation et la vente conjointes du logiciel Spectronaut de Biognosys avec les systèmes de spectrométrie de masse de Thermo Fisher pour l’analyse des données en protéomique par acquisition indépendante des données (DIA). La combinaison des instruments de spectrométrie de masse de Thermo Fisher avec Spectronaut, le logiciel de référence pour l’analyse des données DIA, dans un flux de travail unique permet des recherches en protéomique DIA dotées d’une profondeur inégalée.

Selon les termes de l’accord, Biognosys accorde à Thermo Fisher le droit de fournir directement les devis et de vendre Spectronaut à partir de son catalogue de produits permettant ainsi aux utilisateurs finaux d’accéder aux systèmes de spectrométrie de masse de Thermo Fisher et au logiciel Spectronaut de Biognosys via une offre unique émise par Thermo Fisher Scientific. Cette collaboration améliore la diffusion de Spectronaut et permet aux clients de Thermo Fisher de bénéficier d’un accès simplifié à ce logiciel leader dans l’analyse des données DIA en protéomique. La nouvelle version Spectronaut 19 récemment lancée lors de la conférence annuelle ASMS 2024 à Anaheim en Californie, intègre des algorithmes basés sur l’apprentissage profond ainsi qu’une meilleure évolutivité pour les instruments de dernière génération tels que le spectromètre de masse Orbitrap Astral™.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de rendre Spectronaut plus accessible aux utilisateurs d’instruments de spectrométrie de masse de Thermo Fisher, » a ajouté Oliver Rinner, Ph.D., PDG et Fondateur de Biognosys. « L’analyse des données reste un facteur de succès déterminant pour la protéomique basée sur la spectrométrie de masse, et dotée d’un fort potentiel pour de futurs progrès. Avec Spectronaut, nous avons été les pionniers de la transition vers la DIA envisagée comme une méthode d’acquisition de pointe en protéomique de découverte. Le champ des possibles est encore en pleine évolution, et ce dans de nombreux domaines passionnants, aussi nous pensons que la comparabilité des résultats entre les plateformes d’instruments de différents fournisseurs est essentielle pour continuer à progresser. Biognosys s’engage à fournir les meilleurs logiciels compatibles avec les instruments de la totalité des fournisseurs, et cet accord de commercialisation conjointe avec Thermo Fisher constitue une avancée majeure pour offrir à leurs clients une meilleure accessibilité. »

August Specht, Ph.D., Vice-président, R&D, Chromatographie et Spectrométrie de masse, chez Thermo Fisher Scientific, a ajouté : « Nous sommes particulièrement heureux de collaborer avec Biognosys afin de fournir aux chercheurs des flux de travail performants pour leurs recherches en protéomique. En proposant Spectronaut avec nos systèmes de spectrométrie de masse, nous offrons à nos clients une solution complète et simplifiée pour la protéomique DIA. »

À propos de Spectronaut®

Spectronaut est le logiciel phare d’analyse de données de Biognosys pour la protéomique basée sur la spectrométrie de masse (MS) par acquisition indépendante des données (DIA).

Le logiciel utilise des algorithmes de recherche avancée et d’intelligence artificielle (IA) pour traduire les données en informations exploitables pour la recherche en sciences de la vie. Spectronaut permet une quantification reproductible et précise de milliers de protéines en une seule expérience et fournit des informations multidimensionnelles sur l’expression, la fonction et la structure des protéines dans toutes les principales espèces biologiques et tous les principaux types d’échantillons. Pour plus d’informations, consultez spectronaut.com.

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui transforment la science pour une vie meilleure. Avec notre portefeuille polyvalent de solutions protéomiques nouvelle génération, dont les plateformes de services de recherche TrueDiscovery®, TrueTarget® et TrueSignature®, notre logiciel phare Spectronaut®, et le kit PQ500™, nous rendons le protéome exploitable pour permettre la recherche, le développement de médicaments et la prise de décision clinique. Nos solutions offrent une vue multidimensionnelle de l’expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d’échantillons. Nos technologies uniques et brevetées utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à notre partenariat stratégique avec Bruker (Nasdaq : BRKR), nous rendons la protéomique accessible à l’échelle mondiale. Pour plus d’informations, consultez biognosys.com.

Contact médias Biognosys Yves Serroen Responsable marketing et communication Téléphone : +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com

