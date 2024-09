Biognosys firma un acuerdo de reventa del software de proteómica Spectronaut con un proveedor líder de sistemas de espectrometría de masas

Spectronaut ® de Biognosys, el software líder de proteómica DIA independiente del proveedor, ya está disponible directamente en Thermo Fisher Scientific en virtud de un acuerdo de reventa

ZÚRICH y NEWTON, Massachusetts, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, empresa líder en invención y provisión de soluciones de software para el análisis de datos proteómicos basados en la espectrometría de masas, ha anunciado hoy la adopción de un acuerdo de reventa de valor añadido del software Spectronaut® de Biognosys con Thermo Fisher Scientific.



El acuerdo se centra en la comercialización y venta conjunta del software Spectronaut de Biognosys con los sistemas de espectrometría de masas de Thermo Fisher para el análisis de experimentos de proteómica de adquisición independiente de datos (DIA). La disponibilidad de los instrumentos de espectrometría de masas de Thermo Fisher con la referencia para el análisis de datos proteómicos DIA, Spectronaut, en un único proceso de trabajo permite una investigación proteómica de DIA con una profundidad líder en la industria.

Según los términos del acuerdo, Biognosys concede a Thermo Fisher los derechos para ofertar y vender directamente Spectronaut en su catálogo de productos, de forma que los usuarios finales puedan acceder a los sistemas de espectrometría de masas de Thermo Fisher y al software Spectronaut de Biognosys a través de una única oferta lanzada por Thermo Fisher Scientific. Esta colaboración mejora el alcance de Spectronaut y proporciona a los clientes de Thermo Fisher un acceso más sencillo a este software de análisis de datos proteómicos de DIA líder en el mercado. La nueva versión Spectronaut 19 que se presentó en la Conferencia anual de ASMS 2024 en Anaheim, California, presenta algoritmos basados en el aprendizaje profundo y una escalabilidad mejorada para los instrumentos de última generación, incluido el espectrómetro de masas Orbitrap Astral™.

«Estamos encantados de facilitar el acceso a Spectronaut a los usuarios de los instrumentos de espectrometría de masas de Thermo Fisher», declaró el doctor Oliver Rinner, consejero delegado y fundador de Biognosys. «El análisis de datos sigue siendo un factor decisivo para el éxito de la proteómica basada en la espectrometría de masas y ofrece un enorme potencial para obtener mayores beneficios. Con Spectronaut, hemos sido pioneros en la transición a la DIA como método de adquisición de vanguardia en la proteómica de descubrimiento. Este campo aún está emergiendo en muchos aspectos apasionantes y creemos que la comparabilidad de los resultados entre plataformas de instrumentos de distintos proveedores es vital para seguir avanzando. Biognosys se compromete a proporcionar el mejor software para instrumentos de todos los proveedores, y este acuerdo de venta conjunta con Thermo Fisher constituye un paso importante hacia una mayor accesibilidad para sus clientes».

August Specht, doctor y vicepresidente de I+D de cromatografía y espectrometría de masas de Thermo Fisher Scientific, añadió: «Estamos muy satisfechos de colaborar con Biognosys para dotar a los investigadores de potentes flujos de trabajo para sus investigaciones proteómicas. Al hacer que Spectronaut esté disponible junto con nuestros sistemas de espectrometría de masas, ofrecemos a nuestros clientes una solución completa y racionalizada para la proteómica de DIA».

Acerca de Spectronaut®

Spectronaut es el software insignia de análisis de datos de Biognosys para la espectrometría de masas (MS) de adquisición independiente de datos (DIA) basada en la proteómica.

El software emplea algoritmos de búsqueda avanzada e inteligencia artificial (IA) para traducir datos en conocimientos prácticos para la investigación en ciencias de la vida. Spectronaut permite la cuantificación reproducible y precisa de miles de proteínas en un solo experimento y proporciona información multidimensional sobre la expresión, función y estructura de las proteínas en todas las principales especies biológicas y tipos de muestras. Para obtener más información, visite spectronaut.com.

Acerca de Biognosys

En Biognosys, creemos que el conocimiento en profundidad de los proteomas es la clave para lograr unos descubrimientos innovadores que transformen la ciencia para mejorar la calidad de vida. Con nuestra cartera versátil de soluciones proteómicas de última generación, entre las que se incluyen las plataformas de servicios de investigación TrueDiscovery®, TrueTarget® y TrueSignature®, nuestro software insignia Spectronaut® y el kit PQ500™, hacemos que el proteoma sea procesable para promover la investigación, el desarrollo de fármacos y la toma de decisiones clínicas. Estas soluciones ofrecen una perspectiva multidimensional de la expresión, la función y la estructura de las proteínas en todas las especies biológicas y tipos de muestras. Nuestras tecnologías exclusivas y patentadas utilizan la espectrometría de masas de alta resolución para cuantificar miles de proteínas con precisión, profundidad y un alto rendimiento. Gracias a nuestra asociación estratégica con Bruker (Nasdaq: BRKR), ofrecemos acceso a la proteómica a escala mundial. Para obtener más información, visite biognosys.com.

